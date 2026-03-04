BRASILE. Il governo non prevede impatti economici immediati nonostante la chiusura di Hormuz e la guerra

Il Ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, ha dichiarato lunedì che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran non dovrebbero avere un impatto immediato sugli indicatori macroeconomici del Brasile, avvertendo al contempo che la traiettoria del conflitto rimane difficile da prevedere e viene monitorata “attentamente” dal suo ministero.
Intervenendo a San Paolo presso l’Università di San Paolo (USP) in vista di una lezione magistrale agli studenti della Facoltà di Economia, Commercio, Contabilità e Scienze Attuariali, Haddad ha sostenuto che il Brasile si trova in un “momento molto favorevole” per attrarre investimenti. Ha affermato che, anche se dovessero emergere turbolenze a breve termine, queste non dovrebbero influenzare le variabili macroeconomiche, a meno che il conflitto non si intensifichi, riporta MercoPress.
“L’entità del conflitto determinerà molto… Anche se ci fossero turbolenze a breve termine, queste non dovrebbero avere un impatto sulle variabili macroeconomiche, a meno che, come ho detto, il conflitto non si intensifichi”, ha affermato Haddad. Ha aggiunto che il governo continuerà a monitorare gli sviluppi per assicurarsi di essere preparato in caso di deterioramento del contesto economico generale, un evento che, a suo dire, è attualmente difficile da prevedere.
I suoi commenti sono arrivati mentre l’attenzione si concentrava sulle rotte globali del trasporto di energia. In precedenza, un alto funzionario delle Guardie Rivoluzionarie iraniane aveva dichiarato che lo Stretto di Hormuz era chiuso e aveva avvertito che l’Iran avrebbe attaccato qualsiasi nave che tentasse di attraversarlo, secondo quanto riportato dai media iraniani.
Lo Stretto di Hormuz è un punto di strozzatura chiave per i flussi petroliferi globali e qualsiasi interruzione prolungata può alimentare i prezzi internazionali dell’energia: un canale esterno che può far aumentare i costi interni attraverso il carburante e i trasporti e, a sua volta, le pressioni inflazionistiche importate.
La recrudescenza militare segue gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran dalla fine di febbraio, in un contesto in cui lo scontro si sta estendendo in tutta la regione.
Maddalena Ingroia
