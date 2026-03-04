BRASILE. Il governo non prevede impatti economici immediati nonostante la chiusura di Hormuz e la guerra

Il Ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, ha dichiarato lunedì che gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran non dovrebbero avere un impatto immediato sugli indicatori macroeconomici del Brasile, avvertendo al contempo che la traiettoria del conflitto rimane difficile da prevedere e viene monitorata “attentamente” dal suo ministero.

Intervenendo a San Paolo presso l’Università di San Paolo (USP) in vista di una lezione magistrale agli studenti della Facoltà di Economia, Commercio, Contabilità e Scienze Attuariali, Haddad ha sostenuto che il Brasile si trova in un “momento molto favorevole” per attrarre investimenti. Ha affermato che, anche se dovessero emergere turbolenze a breve termine, queste non dovrebbero influenzare le variabili macroeconomiche, a meno che il conflitto non si intensifichi, riporta MercoPress.

“L’entità del conflitto determinerà molto… Anche se ci fossero turbolenze a breve termine, queste non dovrebbero avere un impatto sulle variabili macroeconomiche, a meno che, come ho detto, il conflitto non si intensifichi”, ha affermato Haddad. Ha aggiunto che il governo continuerà a monitorare gli sviluppi per assicurarsi di essere preparato in caso di deterioramento del contesto economico generale, un evento che, a suo dire, è attualmente difficile da prevedere.

I suoi commenti sono arrivati ​​mentre l’attenzione si concentrava sulle rotte globali del trasporto di energia. In precedenza, un alto funzionario delle Guardie Rivoluzionarie iraniane aveva dichiarato che lo Stretto di Hormuz era chiuso e aveva avvertito che l’Iran avrebbe attaccato qualsiasi nave che tentasse di attraversarlo, secondo quanto riportato dai media iraniani.

Lo Stretto di Hormuz è un punto di strozzatura chiave per i flussi petroliferi globali e qualsiasi interruzione prolungata può alimentare i prezzi internazionali dell’energia: un canale esterno che può far aumentare i costi interni attraverso il carburante e i trasporti e, a sua volta, le pressioni inflazionistiche importate.

La recrudescenza militare segue gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran dalla fine di febbraio, in un contesto in cui lo scontro si sta estendendo in tutta la regione.

Maddalena Ingroia

