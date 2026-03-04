AFPAK. Prosegue la guerra “coperta” dal clamore delle bombe su Teheran

Le truppe pakistane e afghane si sono scontrate martedì in diversi punti lungo il loro esteso confine, mentre la missione delle Nazioni Unite per l’Afghanistan ha avvertito che 42 civili nel paese sono stati uccisi finora nei sei giorni di conflitto.

Gli alleati dell’Asia meridionale, diventati nemici, hanno ingaggiato i loro peggiori combattimenti da anni a seguito degli attacchi aerei pakistani sulle principali città afghane della scorsa settimana, alimentando il timore di un altro conflitto prolungato in una regione che sta anche affrontando gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran e la sua reazione, riporta Reuters.

Kabul si era schierata prima dell’attacco statunitense con Teheran.

Islamabad ha lanciato missili aria-terra contro siti militari talebani nell’ultima settimana e ha persino preso di mira direttamente il governo talebano in attacchi prolungati e senza precedenti, a causa delle accuse di ospitare militanti che sferrano attacchi contro il Pakistan dal suo territorio. I talebani hanno negato di aver aiutato i gruppi militanti.

Il ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar ha dichiarato martedì che sono stati condotti attacchi aerei con successo sulla base aerea di Bagram, a nord di Kabul, che ha svolto il ruolo di centro di comando americano chiave durante i 20 anni di guerra afghana. “Avevamo informazioni di intelligence secondo cui munizioni e attrezzature essenziali venivano utilizzate dai terroristi per combattere l’esercito pakistano lungo il confine, così come dalle truppe talebane afghane”, ha dichiarato Tarar nel primo riconoscimento ufficiale pakistano degli attacchi.

La polizia afghana aveva dichiarato domenica che l’attacco a Bagram era stato respinto dalla contraerea. Un’importante fonte della sicurezza pakistana ha affermato che gli attacchi aerei sarebbero continuati fino a quando l’Afghanistan non avesse adottato misure concrete per contrastare i militanti che utilizzano il suo territorio. Se tali misure non fossero state adottate, il Pakistan avrebbe potuto prendere di mira i vertici dei talebani.

Le segnalazioni di combattimenti lungo i 2.600 km di confine si sono susseguite nel corso dei sei giorni di conflitto.

Martedì, il Ministero della Difesa afghano ha dichiarato che le forze talebane avevano catturato una postazione militare pakistana nella regione di Kandahar, mentre il Ministero dell’Informazione pakistano ha riferito di combattimenti in più di venti località.

Fonti di sicurezza pakistane hanno affermato di aver distrutto un deposito di armi a Jalalabad e una base militare nella provincia di Nangarhar. Entrambi i Paesi hanno dichiarato di aver inflitto pesanti perdite all’altra parte senza fornire prove.

La Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan ha dichiarato che 42 civili sono stati uccisi e 104 feriti nel “fuoco indiretto negli scontri transfrontalieri” tra il 26 febbraio e il 2 marzo, sulla base di dati “preliminari”.

Il Pakistan smentisce i dati, affermando che i militanti talebani indossano “abiti civili” e che l’agenzia delle Nazioni Unite che ha sede a Kabul si è affidata alle autorità talebane per ottenere informazioni.

Il presidente pakistano Asif Ali Zardari, intervenendo lunedì a una sessione congiunta del parlamento, ha ribadito che Islamabad “non permetterà a nessuna entità, nazionale o straniera, di utilizzare il territorio confinante per destabilizzare la nostra pace”.

L’UNAMA ha chiesto la cessazione dei combattimenti e ha avvertito che la violenza, che ha causato lo sfollamento di circa 16.400 famiglie, ha peggiorato la situazione della popolazione afghana, che si sta riprendendo dai successivi terremoti di agosto e settembre, che hanno ucciso oltre 1.400 persone.

“Le restrizioni agli spostamenti nella zona di confine dovute al conflitto in corso hanno ridotto la capacità delle agenzie umanitarie e dei partner di fornire assistenza salvavita e di altro tipo nelle aree più colpite”, ha affermato.

Lucia Giannini

