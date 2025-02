SVIZZERA. Nominato il nuovo Aga Khan, leader degli Ismaeliti

Il principe Rahim al-Hussaini è stato nominato nuovo Aga Khan, leader spirituale di circa 15 milioni di musulmani ismailiti in tutto il mondo dopo la morte del padre a Lisbona all’età di 88 anni.

Il 53enne è stato nominato nel testamento del padre, desecretato il 5 febbraio, come quinto Aga Khan e 50° imam del ramo ismailita nizarita dell’Islam sciita, continuando una dinastia di 1.300 anni che rivendica una discendenza diretta dal profeta Maometto, riportano BneIntelliNews e Reuters.

L’ismailismo condivide i suoi inizi con altre prime sette musulmane sciite emerse durante la crisi di successione che si diffuse nei primi anni dell’Islam. Prima del crollo della monarchia Pahlavi in ​​Iran nel 1979, gli ismailiti detenevano un titolo reale secondo solo allo Scià dell’Iran Mohammad Reza Pahlavi.

Attraverso l’Aga Khan Development Network, AKDN, il principe Rahim si è concentrato sulle questioni climatiche e ora supervisionerà un vasto portafoglio di istituzioni umanitarie e interessi commerciali stimati in un valore compreso tra 1 e 13 miliardi di dollari, che spaziano tra compagnie aeree, immobili e media.

Il defunto Aga Khan, a cui è stato conferito il titolo di “Sua Altezza” dalla regina Elisabetta II nel 1957, ha trasformato l’AKDN in una forza globale per lo sviluppo. È stato particolarmente attivo in Asia e Africa attraverso ospedali, scuole e università: ”Non abbiamo idea che l’accumulo di ricchezza sia un male”, ha detto a Vanity Fair nel 2012. “L’etica islamica è che se Dio ti ha dato la capacità o la fortuna di essere un individuo privilegiato nella società, hai una responsabilità morale nei confronti della società”.

Il principe Rahim, che ha studiato alla Phillips Academy e alla Brown University, eredita la leadership di una comunità nota per il pluralismo e l’impegno umanitario. L’AKDN ha investito più di 1 miliardo di dollari solo in Tagikistan dal 1995, anche se recenti tensioni hanno visto le autorità tagike nazionalizzare alcune proprietà con accuse di separatismo.

La successione segna un ritorno alla tradizione dopo l’inaspettata nomina del defunto Aga Khan.

Nel 1957, suo nonno scavalcò altri eredi per nominare come successore l’allora ventenne studente di Harvard, citando la necessità di una leadership giovane in un mondo in rapido cambiamento. Il defunto Aga Khan lascia tre figli e una figlia.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/