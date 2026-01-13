BRICS. Iniziate le manovre navali BRICS+ in Sudafrica. Forte scontro politico a Città del Capo

L’esercitazione marittima “Will for Peace 2026” è stata ufficialmente lanciata sabato 10 gennaio con una parata di apertura presso la base navale di Simon’s Town a Città del Capo, a testimonianza di una significativa espansione della cooperazione in materia di sicurezza marittima nell’ambito dei BRICS Plus.

L’esercitazione riunisce marine militari di Sudafrica, Cina, Russia, Iran e altri membri dei BRICS Plus, a dimostrazione di un’importante espansione della cooperazione in materia di sicurezza marittima, ma ha anche suscitato un acceso dibattito politico interno, riporta Defence Web.

I critici avvertono che ospitare navi da guerra cinesi, russe e iraniane potrebbe compromettere la posizione non allineata del Sudafrica in politica estera e mettere a dura prova le relazioni con i partner occidentali, in particolare gli Stati Uniti. I sostenitori, tuttavia, sottolineano che l’esercitazione si concentra esclusivamente sulla sicurezza marittima, sulle operazioni congiunte e sull’interoperabilità.

Guidata dalla Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese e ospitata dalla Marina sudafricana, che ha fornito l’area di addestramento, “Will for Peace 2026” riunisce una coalizione eterogenea di nazioni per affrontare le minacce marittime in continua evoluzione.

Le marine di Sudafrica, Cina e Russia si sono precedentemente esercitate insieme in esercitazioni marittime note localmente come Esercitazioni Mosi (2019) e Mosi II (2023). Questa serie si è ora evoluta in quella che la Marina sudafricana descrive come un'”esercitazione congiunta, interagenzia, interdipartimentale e multinazionale” che coinvolge tutti i membri BRICS Plus.

Nella cerimonia di apertura è stata sottolineata l’importanza della cooperazione multinazionale, alla luce della crescente complessità del contesto della sicurezza marittima e la necessità di risposte congiunte a sfide condivise.

L’edizione 2026, nelle intenzioni, rappresenta un’evoluzione strategica rispetto alle precedenti, con un passaggio a manovre più “pragmatiche” per soddisfare le “esigenze dei tempi”, concentrandosi su “nuove forze” e migliorando la capacità delle forze congiunte di affrontare le sfide della sicurezza marittima in modo coordinato.

Una caratteristica distintiva dell’esercitazione di quest’anno è l’inclusione dei nuovi membri BRICS Plus. Mentre Sudafrica, Cina, Russia e Iran hanno schierato navi da combattimento di superficie attive, Brasile, Egitto, Etiopia, Indonesia ed Emirati Arabi Uniti sono rappresentati solo come osservatori. L’India è notevolmente assente.

Le attività includeranno un’esercitazione a fuoco vivo nella parte meridionale di False Bay.

Le navi sudafricane che partecipano all’esercitazione sono la fregata classe Valour SAS Amatola (F145) e il pattugliatore costiero multimissione classe Warrior SAS King Adam Kok III (P1573). La Cina ha schierato il cacciatorpediniere lanciamissili Tipo 052DL Tangshan (122) e la nave rifornimento Tipo 903A Taihu (889) per partecipare all’esercitazione. Queste navi fanno parte della task force di scorta navale cinese nel Golfo di Aden. La Russia contribuisce con la corvetta classe Steregushchiy Stoykiy (F545), imbarcata con un elicottero antisommergibile Ka-27PL, insieme alla petroliera classe Altay Yelnya (A168). La Marina della Repubblica Islamica dell’Iran è rappresentata dalla corvetta classe Bayandor Naghdi (82) e dalla base marittima di spedizione Makran (441), che trasporta un elicottero antisommergibile AB-212.

L’esercitazione marittima al largo del Sud Africa è al centro di una controversia politica sudafricana perché coinvolge navi da guerra cinesi, russe e iraniane in esercitazioni congiunte nell’ambito dell’espansione del quadro BRICS Plus, suscitando critiche sul fatto che il Sudafrica stia compromettendo la sua posizione di politica estera non allineata e mettendo a dura prova i legami con i partner occidentali, in particolare gli Stati Uniti, ospitando forze navali sanzionate o avversarie nelle sue acque.

Il principale partito di opposizione, Alleanza Democratica, sostiene che consentire la partecipazione di Russia e Iran invii un segnale politico che mina la neutralità del Sudafrica e rischia ricadute diplomatiche ed economiche, mentre i sostenitori insistono sul fatto che le esercitazioni riguardino esclusivamente la sicurezza marittima e l’interoperabilità.

La Marina Militare Cinese dell’Esercito Popolare di Liberazione ha già esteso un invito a tutti i partecipanti a riunirsi a Shanghai per la conferenza di pianificazione finale per la prossima edizione di questa esercitazione marittima BRICS Plus.

Luigi Medici

