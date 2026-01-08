BRASILE. Produzione Oil&Gas legata agli sviluppi geopolitici globali 

La produzione di petrolio e gas naturale del Brasile ha raggiunto i 4,921 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boe/d) a novembre 2025, con 3,773 milioni di barili al giorno (bbl/d) di petrolio estratti, con un calo del 6,4% rispetto al mese precedente e un aumento del 13,9% rispetto allo stesso mese del 2024.

La produzione di gas naturale si è attestata a 182,57 milioni di metri cubi al giorno (m³/d), con un calo del 6,3% rispetto a ottobre e un aumento del 15,7% rispetto a novembre 2024, come riportato dal bollettino mensile sulla produzione di petrolio e gas naturale pubblicato lunedì 5 gennaio dall’Agenzia Nazionale del Petrolio, del Gas Naturale e dei Biocarburanti (ANP), riporta Agencia Brasil.

Per quanto riguarda i dati pre-sal, la produzione di petrolio e gas naturale nello stesso mese si è attestata a 3,913 milioni di boe/d, pari al 79,6% della quantità prodotta in Brasile.

“La produzione è diminuita dell’8,5% rispetto al mese precedente ed è cresciuta del 15,6% rispetto allo stesso mese del 2024”, si legge nel rapporto.

Del totale, 3,024 milioni di barili al giorno sono petrolio e 141,27 milioni di m³ al giorno sono gas naturale da 178 pozzi.

Secondo l’ANP, sempre a novembre, l’utilizzo di gas naturale ha raggiunto il 96,9%. Un totale di 61,87 milioni di m³ al giorno sono stati immessi sul mercato e 5,71 milioni di m³ al giorno sono stati bruciati in torcia. “C’è stato un aumento del 5% del flaring rispetto al mese precedente e una riduzione dell’8,1% rispetto a novembre 2024”, ha aggiunto l’agenzia.

Si dice che la maggior parte della produzione di petrolio (97,7%) e di gas naturale (85,7%) provenga da giacimenti offshore. “I giacimenti gestiti da Petrobras – da sola o in consorzio con altre società – hanno rappresentato l’89,35% della produzione totale”, ha affermato l’ANP, aggiungendo che la produzione proveniva da 6.082 pozzi, di cui 539 offshore e 5.543 onshore.

Il giacimento che ha prodotto la maggior quantità di petrolio a novembre 2025 è stato Búzios, nello strato pre-sale del Bacino di Santos, con 744.300 bbl/giorno. Per quanto riguarda il gas naturale, il giacimento di Mero si è classificato al primo posto, sempre nel Bacino di Santos, con 40,80 milioni di m³/giorno.

Gli impianti con la maggiore produzione di petrolio sono stati l’unità FPSO (floating production, storage and offloading) Almirante Tamandaré, nel giacimento di Búzios, con 239.453 bbl/giorno; e per il gas, la FPSO Marechal Duque de Caxias, nel giacimento di Mero, con 12,83 milioni di m³/giorno.

In questo scenario, Petrobras sta avviando le operazioni sulla piattaforma P-78 nel giacimento di Búzios. La produzione è iniziata il 31 dicembre con una capacità di 180.000 barili di petrolio e 7,2 milioni di metri cubi di gas al giorno, portando così la capacità produttiva installata del giacimento a circa 1,15 milioni di barili di petrolio al giorno.

Inoltre, l’operazione consentirà l’esportazione di gas verso la Cina continentale tramite un’interconnessione con il gasdotto Rota 3 a Itaboraí, Rio de Janeiro, espandendo l’approvvigionamento di gas del Brasile fino a 3 milioni di metri cubi al giorno.

“Con il primo petrolio estratto da P-78, iniziamo l’anno avanzando verso il nostro obiettivo principale per il 2026: aumentare la produzione di petrolio e gas di Petrobras. Prevediamo di produrre 2,5 milioni di barili di petrolio al giorno per tutto l’anno, e gran parte di questa produzione proverrà da Búzios, il più grande giacimento del Paese in termini di riserve e produzione. Inoltre, stiamo espandendo la fornitura di gas naturale al mercato brasiliano, un altro obiettivo delineato nel nostro Business Plan”, ha dichiarato la Presidente di Petrobras, Magda Chambriard.

Secondo Petrobras, la piattaforma è dotata di tecnologie volte alla riduzione delle emissioni e a una maggiore efficienza operativa, tra cui un sistema di recupero dei gas di scarico, azionamenti a velocità variabile per pompe e compressori e integrazione energetica tra flussi caldi e freddi nella lavorazione di petrolio e gas.

La P-78 è la settima piattaforma operativa nel giacimento di Búzios, il più grande del Brasile in termini di riserve, che ha superato la soglia di 1 milione di barili al giorno nell’ottobre 2025. Scoperto nel 2010, il giacimento si trova a 180 chilometri dalla costa dello stato di Rio de Janeiro, nelle acque ultra-profonde del bacino di Santos, a una profondità di oltre 2.000 metri.

Luigi Medici

