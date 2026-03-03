RUANDA. Gli States impongono sanzioni alle FFAA ruandesi per l’M23

Lunedì gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Forza di Difesa del Ruanda e ad alti ufficiali militari per il loro ruolo nei combattimenti in corso nella Repubblica Democratica del Congo orientale, chiedendone l’immediato ritiro dalla regione ricca di minerali.

Il Ruanda ha a lungo respinto le accuse del Congo, delle Nazioni Unite e delle potenze occidentali di sostenere il gruppo ribelle AFC/M23, che ha messo in atto un’offensiva lampo lo scorso anno e ora detiene più territorio nella RDC orientale che mai, riporta Reuters.

Ma il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che le conquiste dei ribelli sarebbero state impossibili senza il sostegno del Ruanda. Il Dipartimento di Stato ha affermato separatamente che il sostegno del Ruanda ha permesso “orribili violazioni dei diritti umani”.

In una dichiarazione, il governo ruandese ha affermato che le sanzioni hanno ingiustamente preso di mira una sola parte del processo di pace e “travisano la realtà e distorcono i fatti del conflitto”. Nella dichiarazione si legge che Kigali è “pienamente impegnata a disimpegnare le sue forze, parallelamente alla RDC, nell’adempimento dei propri obblighi” nell’ambito della mediazione guidata dagli Stati Uniti, ma ha accusato il Congo di non aver mantenuto promesse come la fine del sostegno alle milizie.

Il governo del Congo ha accolto con favore le sanzioni, descrivendole come “un forte segnale a sostegno del rispetto” della sua integrità territoriale e sovranità.

Tra i funzionari ruandesi sanzionati figurano il capo di stato maggiore dell’esercito, Vincent Nyakarundi, nonché il capo di stato maggiore della difesa, il comandante delle forze per le operazioni speciali e il comandante della Quinta Divisione di fanteria, secondo il Dipartimento del Tesoro.

Ruanda e Congo hanno firmato un accordo di pace a Washington a dicembre, nell’ambito dell’impegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per mediare la pace nella regione e attrarre miliardi di dollari di investimenti occidentali.

giorni dopo quella cerimonia, tuttavia, i ribelli dell’AFC/M23 sono entrati nella città di Uvira, nel Congo orientale, vicino al confine con il Burundi, nella più grande escalation della guerra da mesi.

In seguito si sono ritirati sotto la pressione degli Stati Uniti, sebbene il Dipartimento del Tesoro abbia dichiarato lunedì che la continua presenza dei ribelli vicino al confine con il Burundi “comporta il rischio di far degenerare il conflitto in una guerra regionale più ampia”.

Nel Congo orientale continuano i combattimenti su diversi fronti.

Tommaso Dal Passo

