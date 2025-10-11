BALCANI. Albania, Montenegro e Macedonia del Nord implementano la SEPA

Albania, Montenegro e Macedonia del Nord hanno avviato ufficialmente il 07 ottobre l’implementazione dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), che consentirà a cittadini e aziende di effettuare e ricevere pagamenti in euro da e verso i paesi membri della SEPA alle stesse condizioni dell’UE. L’adesione alla SEPA rientra nelle attività previste dal Piano di crescita dell’UE per i Balcani occidentali, che mira ad accelerare l’integrazione economica dei paesi della regione con l’UE, attraverso un maggiore accesso al mercato unico, incoraggiando gli investimenti e migliorando i servizi finanziari. Oltre a questi tre Paesi dei Balcani il sistema SEPA include anche la Moldavia dallo stesso momento, mentre la Serbia dovrebbe entrare a farne parte a partire da maggio del prossimo anno. Pertanto, solo Bosnia ed Erzegovina e Kosovo rimarranno momentaneamente fuori dal sistema.

In Macedonia del Nord è stato il Ministero degli Affari Europei ad informare dell’avvio dell’applicazione pratica per transazioni in euro più semplici, veloci ed economiche, sostenendo che i cittadini da quel momento possono pagare in euro alle stesse condizioni vigenti nell’UE, quindi la Macedonia del Nord è ufficialmente diventata parte attiva della SEPA, un passo importante per promuovere l’integrazione con il mercato unico europeo ed un progresso significativo. La nota prosegue “con l’implementazione dei pagamenti SEPA, il nostro Paese si sta avvicinando ai flussi finanziari europei e conferma i suoi continui progressi nel percorso verso l’adesione all’UE”.

Anche l’Albania ha iniziato ad implementare i pagamenti all’interno del sistema SEPA. La Banca Nazionale d’Albania ha confermato che tutte le banche albanesi sono ora pronte a implementare questo sistema, e che questa è un’ottima notizia per i cittadini e le imprese albanesi che ora possono utilizzare servizi di pagamento transfrontalieri con 41 paesi europei: più rapidi, economici e sicuri. È vantaggiosa per i primi perché risparmiano denaro e tempo, mentre le seconde acquisiscono maggiore efficienza e affidabilità e il Paese rafforza i suoi legami con il sistema economico europeo. Secondo l’Istituto, i principali vantaggi sono: costi fino a cinque volte inferiori per i trasferimenti in euro all’estero; pagamenti internazionali funzionanti come quelli nazionali; carte bancarie albanesi valide in tutta Europa; commissioni uniformi e più basse; maggiore comodità per le aziende, i viaggi e la vita quotidiana. Il processo è automatizzato e include tutte le banche di secondo livello in Albania. È sufficiente avere un conto bancario in euro per poter effettuare pagamenti SEPA verso 41 paesi europei. Aderendo al sistema SEPA, l’Albania si unisce ad altri 40 paesi europei, inclusi tutti gli Stati membri dell’UE, entrando così a far parte di un mercato finanziario unico moderno ed efficiente. Questo rappresenta uno dei passi più concreti che avvicinano l’Albania all’Unione Europea, non solo in termini finanziari, ma anche economici e istituzionali. L’adesione alla SEPA dimostra che l’Albania ha soddisfatto una serie di standard tecnici e legali necessari per l’adesione a questo sistema.

Le prime transazioni SEPA tra il Montenegro e 40 Stati membri europei di questo sistema di pagamento sono state lanciate ufficialmente. Il Montenegro entra nei pagamenti SEPA, abolendo così i limiti ai movimenti di denaro. Il costo medio di una transazione tra il Montenegro e l’UE è stato finora di 73,4 euro. Il primo trasferimento giornaliero di denaro da privati fino a 200 euro verso i paesi dell’area di pagamento SEPA è gratuito. Per i trasferimenti elettronici fino a 20.000 euro, la commissione massima sarà di 1,99 euro e per i trasferimenti superiori a 20.000 euro di 25 euro. La governatrice della Banca Centrale del Montenegro, l’istituzione che ha svolto il ruolo principale nell’ambito di questo progetto, Irena Radović, ha affermato che questo è un giorno storico per il Montenegro nell’integrazione europea, perché cittadini e imprese nell’ambito dei pagamenti transfrontalieri avranno gli stessi diritti e vantaggi dei cittadini e delle imprese degli Stati membri dell’UE. La Banca Centrale del Montenegro ha infine annunciato che rappresenta proprio una pietra miliare storica e un’integrazione nell’area finanziaria europea prima della piena adesione del Paese all’UE.

Paolo Romano

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/