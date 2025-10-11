VIETNAM. La leva strategica della soia: americana e cinese? 

L’8 ottobre, il Ministero dell’Industria e del Commercio vietnamita ha confermato che Hanoi e Washington stanno negoziando i dazi reciproci del 20% e l’imposta del 40% sui prodotti trasbordati, imposti sulle importazioni vietnamite.

I colloqui si svolgono mentre gli Stati Uniti intensificano le misure protezionistiche contro le economie asiatiche che presentano deficit commerciali con gli Stati Uniti e mentre Donald Trump cerca di ottenere una vittoria politica con gli agricoltori americani, un blocco elettorale chiave in vista delle elezioni di medio termine del 2026.

Nel frattempo, la soia americana si sta accumulando invenduta in tutto il Midwest. Per Trump, venderla all’estero non è solo un obiettivo commerciale; è una necessità politica, alla luce dei segnali che la sua politica tariffaria sta danneggiando gli agricoltori statunitensi.

Poche materie prime hanno una carica politica come la soia in America. Sostengono le economie di stati indecisi come Iowa, Illinois e Indiana, i cui agricoltori hanno contribuito all’elezione di Trump nel 2016 e nel 2024, e la cui frustrazione gli è costata caro nel 2020.

Quando la Cina ha reagito ai dazi di Trump nel 2018 bloccando le importazioni di soia, milioni di tonnellate di raccolti sono marcite nei silos, costringendo Washington a spendere miliardi in salvataggi agricoli. Quella crisi ha rivelato una semplice verità: la soia è il silenzioso barometro politico degli Stati Uniti.

Nel 2025, Pechino sembra pronta a usare la stessa tattica, limitando le importazioni di soia dagli Stati Uniti come leva finanziaria nel mezzo di tesi negoziati commerciali. Trump, desideroso di evitare che si ripeta quanto accaduto nel 2018, sta ora valutando un piano di salvataggio da 10 miliardi di dollari per gli agricoltori. Ma la soluzione politica migliore sarebbe trovare nuovi acquirenti, non più sussidi agricoli.

Ed è qui che entra in gioco silenziosamente il Vietnam. Secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e dell’ufficio doganale vietnamita, il Vietnam importa circa 8 milioni di tonnellate di soia all’anno, principalmente da Brasile e Argentina. Questo lo rende uno dei maggiori consumatori di soia in Asia e uno sbocco potenzialmente cruciale per le esportazioni americane coltivate per i mercati cinesi.

Reindirizzando anche solo una parte delle sue importazioni di soia verso gli Stati Uniti, il Vietnam potrebbe trasformare una decisione commerciale di routine in un gesto diplomatico strategico. Hanoi potrebbe ridurre il surplus commerciale di 123 miliardi di dollari del Vietnam con gli Stati Uniti, che Washington considera uno squilibrio strutturale; potrebbe allentare le pressioni tariffarie dimostrando buona volontà senza cedere sulla sovranità o sulla politica industriale; stabilizzare le catene di approvvigionamento nazionali di mangimi, che devono affrontare costi crescenti a causa degli shock climatici sudamericani e delle interruzioni logistiche.

Il rischio è per sottile: Pechino vede la soia come una leva strategica, non come un semplice alimento. Dagli anni 2000, la Cina ha utilizzato le sue massicce importazioni di soia per influenzare le dinamiche del commercio globale, premiando i partner e punendo gli avversari.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/