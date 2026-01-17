COREA DEL NORD. La sicurezza intensifica la ricerca di cellulari cinesi

Le autorità nordcoreane hanno lanciato un’altra cosiddetta operazione di rastrellamento – un’azione repressiva su larga scala – contro gli utenti di telefoni cellulari cinesi, concentrandosi sulle regioni lungo il confine cinese. La Corea del Nord ha nuovamente avviato misure su vasta scala per bloccare il flusso di informazioni esterne nel Paese e di informazioni interne verso il mondo esterno.

“Sembra che gli agenti della sicurezza statale abbiano recentemente intensificato la repressione degli utenti di telefoni cellulari cinesi, concentrandosi su Hoeryong, nella contea di Musan, nella contea di Onsong e in altre regioni di confine della provincia di Hamgyong Settentrionale”, ripota Daily NK tramite fonti nella provincia di Hamgyong Settentrionale. “Gli agenti della sicurezza statale, muniti di rilevatori, pattugliano villaggi e quartieri residenziali quattro o cinque volte al giorno per trovare segnali”.

La Corea del Nord conduce da tempo operazioni di rastrellamento contro gli utenti di telefoni cellulari di fabbricazione cinese, direttamente connessi al mondo esterno, denigrando tali utenti come “cellule tumorali” e considerandoli un obiettivo primario della repressione. Questo perché le autorità ritengono che l’ingresso di informazioni esterne, o la fuga di informazioni nazionali al mondo esterno, tramite telefoni cellulari di fabbricazione cinese rappresenti una minaccia significativa per il regime.

La più recente repressione dei telefoni cellulari di fabbricazione cinese, iniziata con il nuovo anno, ha fatto seguito a un ordine del Ministero della Sicurezza dello Stato, emanato alla fine dell’anno scorso, che ha sollecitato le agenzie di sicurezza dello Stato nelle regioni di confine a liberare le loro aree dai telefoni cellulari di fabbricazione cinese entro il 2026, sottolineando che “gli utenti di telefoni cellulari di fabbricazione cinese non erano ancora stati sradicati”.

In risposta, gli agenti della sicurezza dello Stato nella regione di confine della provincia di Hamgyong Settentrionale si sono concentrati sulla repressione degli utenti di telefoni cellulari di fabbricazione cinese come prima attività del nuovo anno, prosegue Daily NK.

A Hoeryong, gli agenti della sicurezza dello Stato in borghese, con i rilevatori di segnale in mano, sono spesso visti pattugliare aree che ricevono relativamente bene i segnali di comunicazione cinesi. “Le squadre di rilevamento del segnale sono state ampliate da due a quattro”, ha affermato la fonte. “Il raggio di rilevamento dei rilevatori si è ridotto, ma non riescono ancora a specificare l’esatta fonte del segnale, quindi anche se gli agenti trovano un segnale, spesso non riescono a individuarne il mittente. Consapevole di ciò, l’ufficio locale del Ministero della Sicurezza dello Stato ha aumentato il personale addetto al rilevamento per restringere ulteriormente il raggio di azione repressiva.”

Il personale addetto al rilevamento viene assegnato a zone di pattugliamento, che ruotano ogni due giorni. Se la stessa persona si presentasse ripetutamente nella stessa zona, i residenti se ne accorgerebbero e si renderebbero conto che nei loro quartieri sono in corso misure repressive.

Con l’intensificarsi delle misure repressive sui telefoni cellulari di fabbricazione cinese, gli agenti della sicurezza dello Stato responsabili di ogni distretto hanno contattato individualmente le persone sospettate di utilizzare telefoni cellulari di fabbricazione cinese o che hanno precedenti di utilizzo di tali telefoni, ricorrendo a un mix di incentivi e pressioni.

“Se un utente di un telefono cellulare di fabbricazione cinese viene scoperto da un rilevatore, l’agente della sicurezza dello Stato responsabile di quella regione è ritenuto inadempiente”, ha affermato la fonte. “In questo contesto, gli agenti chiamano i residenti per apparentemente ragionare con loro, inducendoli a confessare di utilizzare i telefoni.”

Gli agenti cercano di convincere gli utenti a costituirsi: se confessi ora, non ti succederà nulla, dicono ai residenti, ma se perdi l’occasione e vieni sorpreso in una repressione, non sarai perdonato. “È come un gatto che si preoccupa per un topo”, ha detto la fonte. “In definitiva, stanno solo cercando di far confessare le persone per aumentare la loro produttività.”

“Questo genere di cose accade spesso, e la gente ci è abituata, quindi quando la repressione si intensifica, le persone interrompono temporaneamente ciò che stavano facendo, aspettano che finisca e riprendono quello che stavano facendo”, ha detto la fonte.

“Quindi, la gente dice che l’intensificazione della repressione ha l’effetto opposto, rendendo più difficile trovare gli utenti di telefoni cellulari di fabbricazione cinese.”

