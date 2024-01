AUTOMOTIVE. Tesla chiude fabbrica in Germania

Tesla sospenderà la maggior parte della produzione di automobili nella sua fabbrica vicino a Berlino dal 29 gennaio all’11 febbraio, ha detto la società, a causa della mancanza di componenti per le deviazioni nelle rotte create degli attacchi alle navi nel Mar Rosso.

Il parziale arresto della produzione è la prova che la crisi nel Mar Rosso ha colpito la più grande economia europea, riporta Reuters.

Gli attacchi degli Houthi, in solidarietà con Hamas, hanno interrotto una delle rotte marittime più importanti del mondo, ma il produttore statunitense di veicoli elettrici Tesla è la prima azienda a rivelare una conseguente interruzione della produzione.

Ci si aspetta che anche altre case automobilistiche possano subire le conseguenze del conflitto del Mar Rosso.

L’interruzione aggiunge pressione su Tesla in un momento in cui sta anche combattendo una controversia di lavoro con il sindacato svedese IF Metall su un accordo di contrattazione collettiva, suscitando scioperi di solidarietà da parte di una serie di sindacati in tutta la regione nordica.

I lavoratori sindacalizzati di Hydro Extrusions, una filiale della società norvegese di alluminio ed energia Hydro, hanno interrotto il lavoro su componenti per prodotti automobilistici Tesla il 24 novembre. I lavoratori sono membri di IF Metall.

La dichiarazione di Tesla afferma che la produzione riprenderà integralmente il 12 febbraio. Non è chiaro quali componenti manchino o come verrà ripristinata la produzione.

Gli attacchi degli Houthi hanno costretto le principali compagnie di navigazione del mondo a evitare il Canale di Suez, la rotta marittima più veloce dall’Asia all’Europa, che rappresenta circa il 12% del traffico marittimo globale.

Tesla non prevede di modificare il programma di produzione per la fabbrica di Shanghai, che produce anche automobili per l’Europa. La fabbrica chiuderà per una settimana durante le vacanze annuali del Capodanno lunare cinese, come ha fatto negli anni precedenti.

Tesla, che secondo Reuters ha una strategia di utilizzo degli adeguamenti dei prezzi per influenzare la domanda e ottenere la migliore efficienza in termini di costi per i suoi piani di produzione, il 12 gennaio ha tagliato i prezzi per alcune delle sue nuove auto China Model 3 e Model Y.

Nella stessa giornata, Bmw ha dichiarato che la sua catena di fornitura non è stata influenzata dagli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso. Giganti del trasporto marittimo come Maersk e Hapag-Lloyd stanno utilizzando per le loro navi rotte più lunghe e costose intorno al Capo di Buona Speranza. La danese Maersk ha dichiarato che prevede che il dirottamento durerà per il prossimo futuro.

La rotta sudafricana aggiunge circa 10 giorni al viaggio dall’Asia al Nord Europa e circa 1 milione di dollari di carburante extra.

Il settore dei veicoli elettrici è comunque un crisi: le case automobilistiche in Europa hanno avvertito negli ultimi mesi che le vendite non stavano crescendo così velocemente come sperato, con alcune aziende che hanno tagliato i prezzi nel tentativo di rilanciare la domanda appesantita dall’incertezza economica.

Tommaso Dal Passo

