YEMEN. Cresce la tensione: USA e UK attaccano gli houthi

Gli attacchi aerei guidati dagli Stati Uniti contro gli Houthi in risposta ai loro attacchi alle navi del Mar Rosso hanno riportato l’attenzione sulla guerra che infuria lì da anni, oggi collegata al conflitto a Gaza.

Gli attacchi avrebbero fatto almeno cinque vittime e ne avrebbero ferite sei, hanno detto gli Houthi, senza specificare dettagli ulteriori, riporta AP.

Mentre prima dell’alba avvenivano i bombardamenti su molteplici siti controllati dagli houthi, l’Arabia Saudita ha rapidamente cercato di prendere le distanze dagli attacchi mentre cercava di mantenere una delicata distensione con l’Iran e un cessate il fuoco nella guerra dello Yemen da cui è uscita da dove spera di ritirarsi.

La catena logistica, il traffico globale di merci, sta subendo notevoli rallentamenti visto il blocco de facto che attraverso i loro bombardamenti stanno realizzando i governanti yemeniti houthi. La rotta del Mar Rosso è cruciale per le spedizioni di energia: venerdì il greggio di riferimento Brent è salito di circa il 2,5% a oltre 79 dollari al barile.

Non è chiaro quanto siano stati estesi i danni derivanti dagli attacchi statunitensi, anche se gli Houthi hanno affermato che almeno cinque siti, compresi gli aeroporti, sono stati attaccati. Il Regno Unito ha descritto i suoi attacchi colpendo un sito a Bani presumibilmente utilizzato dagli Houthi per lanciare droni e un aeroporto ad Abbs utilizzato per lanciare missili da crociera e droni.

Il ministero degli Esteri yemenita houthi ha riconosciuto “un massiccio attacco aggressivo da parte di navi, sottomarini e aerei da guerra americani e britannici (…) L’America e la Gran Bretagna dovranno senza dubbio prepararsi a pagare un prezzo elevato e a sopportare tutte le terribili conseguenze di questa palese aggressione”, riporta la social sfera collegata al Ministero.

Mohammed Abdul-Salam, capo negoziatore e portavoce degli Houthi, ha detto che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno “commesso una sciocchezza con questa insidiosa aggressione (…) Si sbagliavano se pensavano di scoraggiare lo Yemen dal sostenere la Palestina e Gaza”, ha scritto online. Gli attacchi degli Houthi “continueranno a colpire le navi israeliane o quelle dirette ai porti della Palestina occupata”, ha scritto.

Dall’inizio degli attacchi a novembre, tuttavia, gli Houthi hanno iniziato a prendere di mira navi con legami deboli o inesistenti con Israele, mettendo in pericolo la navigazione su una rotta chiave per il commercio globale.

Il portavoce militare degli Houthi, generale Yahya Saree, in un discorso registrato, ha affermato che 73 attacchi hanno colpito cinque regioni dello Yemen sotto il loro controllo, uccidendo cinque persone e ferendone sei. Non ha spiegato chi è stato ucciso: «Il nemico americano e britannico ha la piena responsabilità della sua aggressione criminale contro il nostro popolo yemenita, e non rimarrà senza risposta e impunito», ha detto Saree.

A Saada, roccaforte degli Houthi nel nord-ovest dello Yemen, centinaia di persone si sono radunate per una manifestazione venerdì. La folla gridava lo slogan Houthi: “Dio è il più grande; morte all ‘America; Morte a Israele; malediciamo gli ebrei; vittoria all’Islam”.

Lo Yemen è stato preso di mira dall’azione militare statunitense durante le ultime quattro presidenze americane. Una campagna di attacchi con droni è iniziata sotto il presidente George W. Bush per prendere di mira l’affiliata locale di al-Qaeda, attacchi che sono continuati sotto l’amministrazione Biden. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno lanciato raid e altre operazioni militari nel contesto della guerra in corso nello Yemen.

La guerra con l’Arabia Saudita iniziò quando gli Houthi invasero la capitale, Sanaa, nel 2014. Una coalizione guidata dall’Arabia Saudita, comprendente gli Emirati Arabi Uniti, lanciò una guerra per sostenere il governo in esilio dello Yemen nel 2015, trasformando rapidamente il conflitto in uno scontro regionale mentre l’Iran appoggiava gli Houthi. con armi e altro supporto.

Quella guerra, tuttavia, è rallentata poiché gli Houthi mantengono il controllo sul territorio che detengono. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati addirittura colpiti più volte dal fuoco missilistico degli Houthi nel 2022. Dopo che gli Emirati hanno lasciato la guerra, l’Arabia Saudita ha raggiunto un accordo con la mediazione cinese con l’Iran per allentare le tensioni nella speranza di ritirarsi finalmente dalla guerra.

Tuttavia, un accordo complessivo deve ancora essere raggiunto, il che probabilmente ha scatenato il 12 gennaio la “grande preoccupazione” di Riyadh per gli attacchi aerei: “Il Regno sottolinea l’importanza di preservare la sicurezza e la stabilità della regione del Mar Rosso (…) chiede moderazione ed evitare un’escalation”, ha affermato il Ministero degli Esteri in una nota.

L’Iran, che ha fornito armi e aiuti agli Houthi, ha condannato l’attacco in una dichiarazione del portavoce del ministero degli Esteri Nasser Kanaani: «Gli attacchi arbitrari non avranno altro risultato se non quello di alimentare l’insicurezza e l’instabilità nella regione», ha affermato.

Il libanese Hezbollah ha criticato gli attacchi in quanto dimostrano che l’America è “un partner a pieno titolo nelle catastrofi e nei massacri commessi dall’entità sionista a Gaza”. Anche Hamas ha condannato l’attacco.

A Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha invitato le nazioni a non intensificare le tensioni nel Mar Rosso, chiedendo a tutti i paesi e le parti di dare prova di moderazione: «Ci auguriamo che tutte le parti interessate svolgano un ruolo costruttivo e responsabile nella sicurezza e nella stabilità della regione del Mar Rosso, il che è nell’interesse comune della comunità internazionale», ha affermato.

Luigi Medici

