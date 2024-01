VIETNAM. Il bando indiano fa aumentare l’export di riso vietnamita

Le esportazioni di riso dal Vietnam e dalla Thailandia sono aumentate a seguito delle restrizioni imposte dall’India, il più grande fornitore mondiale, mentre i paesi importatori si affrettano a trovare nuove fonti.

L’agricoltura è un “pilastro” dell’economia, ha affermato il primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh il 3 gennaio in una conferenza del ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, riporta Nikkei.

Poiché il calo della domanda per esportazioni importanti come gli smartphone getta un’ombra sull’economia, i volumi record delle esportazioni di riso sono uno dei pochi punti luminosi.

Secondo i dati doganali, il Vietnam ha esportato riso per 4,6 miliardi di dollari nel 2023, in crescita del 35% rispetto all’anno precedente. Le esportazioni verso l’Indonesia sono aumentate di oltre 10 volte, mentre quelle verso Singapore sono aumentate di circa il 40% e il Ghana di circa il 60%.

In termini di volume, il Vietnam è il quinto produttore mondiale di riso e il terzo esportatore. Nonostante le alte temperature e le scarse precipitazioni in molte parti dell’Asia derivanti da El Nino, la produzione nel 2023 sembra essere aumentata dall’1% al 2% rispetto al 2022 fino a superare i 43 milioni di tonnellate.

Il volume delle esportazioni, che negli ultimi anni oscillava tra i 6 e i 7 milioni di tonnellate all’anno, ha superato gli 8 milioni di tonnellate nel 2023.

Si stima che la Thailandia, il secondo maggiore esportatore mondiale, abbia esportato più di 8 milioni di tonnellate nel 2023, in aumento di oltre il 10% rispetto all’anno precedente e al livello più alto dal 2018. La siccità e l’aumento dei costi hanno tenuto basse le esportazioni negli ultimi anni, ma da allora hanno ripreso.

Il rapido aumento delle esportazioni dal Vietnam e dalla Tailandia è stato innescato dal divieto del governo indiano sulle esportazioni di riso bianco non basmati da luglio.

La mossa era apparentemente quella di garantire l’offerta e controllare i prezzi in India, ma alcuni la vedono come una misura per raccogliere sostegno in vista delle elezioni generali di questa primavera.

L’India rappresenta circa il 40% delle esportazioni mondiali di riso. Iran, Arabia Saudita e Cina sono i principali acquirenti, ma anche alcuni paesi africani sono fortemente dipendenti.

I paesi importatori sono alla ricerca di fonti stabili. L’Indonesia si è assicurata un impegno per 2 milioni di tonnellate di importazioni di riso dalla Thailandia per il 2024 quando il presidente Joko Widodo ha incontrato il primo ministro tailandese Srettha Thavisin a dicembre. Anche l’Indonesia si è assicurata un impegno per 1 milione di tonnellate dall’India e ha raggiunto un accordo di importazione con la Cambogia.

I prezzi del riso sono aumentati vertiginosamente a causa del divieto indiano. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, i prezzi di riferimento delle esportazioni nel mese di agosto, subito dopo l’entrata in vigore del divieto, sono aumentati del 15% rispetto al mese precedente a 645 dollari per tonnellata. La Vietnam Food Association afferma che i prezzi mondiali del riso sono aumentati dal 15% al 25%.

Nei supermercati il riso viene venduto a circa 100.000 dong, 4 dollari, per 3 chilogrammi. Secondo la Vietnam Food Association, i prezzi di mercato sono aumentati del 40% circa nel corso dell’anno. L’impatto dei prezzi elevati si diffonde facilmente, poiché il paese fa affidamento su questo alimento base per molti dei suoi alimenti.

Alcune previsioni mostrano che i prezzi del riso rimarranno elevati nel 2024. L’India potrebbe continuare a imporre restrizioni sulle esportazioni dopo le elezioni e gli effetti di El Nino potrebbero durare fino a metà anno.

Lucia Giannini

