MAR ROSSO. Pesante calo nel commercio globale che passa per Suez

Il commercio globale è in crisi per un’ondata di attacchi contro navi che trasportano merci attraverso il Mar Rosso, una delle rotte commerciali più utilizzate al mondo.

Il volume di merci che vengono trasportate quotidianamente attraverso il Mar Rosso si aggira sui 200.000 container, in calo rispetto ai circa 500.000 di novembre 2023, dimostrano i dati IfW Kiel, ripreso da AF e Reuters. Si tratta di un calo del commercio globale dell’1,3% da novembre a dicembre 2023. Il mese scorso gli Houthi hanno intensificato gli attacchi contro le navi mercantili per mostrare sostegno ai palestinesi nella guerra di Gaza.

Da ultimo, l’11 gennaio, una petroliera, la St Nikolas, già Suez Rajan, battente bandiera delle Isole Marshall e che traportava petrolio iracheno destinato agli Usa, è stata abbordata da uomini dell’Ircg iranianoal largo delle coste dell’Oman, vicino alla città omanita di Sohar, nell’area di Bab el Mandeb, e poi dirottata verso l’Iran, in direzione del porto iraniano. di Bandar-e-Jask.

L’incidente è avvenuto più vicino allo Stretto di Hormuz, tra l’Oman e l’Iran. L’equipaggio della nave è composto da 19-18 filippini e un cittadino greco, ha detto l’operatore, aggiungendo che è stata noleggiata dalla raffineria di petrolio turca Tupras.

Nel 2023 la St Nikolas fu sequestrata stavolta dagli Stati Uniti in un’operazione di applicazione delle sanzioni quando navigava con il nome Suez Rajan. Gli Stati Uniti affermarono all’epoca che il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane aveva tentato di inviare petrolio iraniano di contrabbando in Cina, in violazione delle sanzioni statunitensi.

Mentre gli yemeniti houthi hanno attaccato navi commerciali nel Mar Rosso da ottobre per mostrare sostegno ad Hamas che combattono l’offensiva israeliana a Gaza, questi incidenti si sono concentrati nello stretto di Bab al-Mandeb, a sud-ovest della penisola arabica.

Gli houthi hanno promesso di attaccare le navi legate a Israele o dirette ai porti israeliani, ma molte delle navi prese di mira non hanno alcun legame con Israele. Gli attacchi colpiscono una rotta vitale per il commercio est-ovest, in particolare per il petrolio, poiché le navi accedono al Canale di Suez attraverso il Mar Rosso.

Le deviazioni in risposta agli attacchi hanno portato a viaggi tra i centri di produzione asiatici e i consumatori europei che impiegano fino a 20 giorni in più, riportano i dati IfW Kiel.

Per regione, l’indicatore commerciale IfW Kiel per dicembre ha mostrato che le esportazioni e le importazioni verso l’Unione europea sono diminuite rispettivamente del 2% e del 3,1%. Gli Stati Uniti hanno registrato un calo dell’1,5% nelle esportazioni e dell’1% nelle importazioni, anche se la rotta commerciale del Mar Rosso è meno cruciale per quel paese.

Nel frattempo, il commercio cinese ha registrato un andamento in controtendenza, con le esportazioni in crescita dell’1,3% e le importazioni del 3,1%. L’istituto tedesco ha affermato che ciò probabilmente dipenderà dal prossimo Capodanno cinese.

Un altro fattore probabilmente in gioco sono gli stretti legami tra il governo Xi Jinping e Teheran. La Cina attualmente rappresenta la maggior parte delle esportazioni di petrolio dell’Iran, con volumi che hanno raggiunto livelli record negli ultimi mesi. Ciò significa che i caricatori cinesi corrono il rischio più basso di attacchi houthi.

D’altra parte, i giganti del trasporto marittimo come Maersk e Hapag-Lloyd hanno inviato le loro navi in viaggi più lunghi e costosi attorno al Capo di Buona Speranza. Maersk ha dirottato tutte le navi portacontainer dalle rotte del Mar Rosso per il prossimo futuro, avvertendo i clienti di prepararsi a disagi significativi.

La Corea del Sud, nel frattempo, si è impegnata a sostenere il suo vitale settore delle esportazioni garantendo ulteriore spazio per il trasporto merci sulle navi e aree di stoccaggio: «Con la diffusione dei conflitti in Medio Oriente, non possiamo escludere la possibilità di simili disordini in altre regioni del Medio Oriente», ha detto il vice ministro degli Oceani Song Myeong-dal in una dichiarazione rilasciata mercoledì.

Il Ministero ha affermato che intende garantire preventivamente lo spazio di carico presso le compagnie di navigazione per ridurre al minimo l’impatto delle tensioni nel Mar Rosso sulle esportazioni e importazioni della Corea del Sud.

Fornirebbe navi alternative per le esportazioni di automobili e ulteriori depositi di stoccaggio, poiché si prevede che il settore automobilistico dovrà affrontare il disagio più grande.

La Corea del Sud mira a garantire l’utilizzo di quattro navi portacontainer per le rotte del Nord Europa e del Mediterraneo nel periodo che va da metà gennaio a inizio febbraio, ha affermato il Ministero sudcoreano.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/