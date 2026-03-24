AUTOMOTIVE. Gli automobilisti USA vorrebbero le EV cinesi

Con il prezzo medio di un’auto nuova negli Stati Uniti che si avvicina ai 50.000 dollari, un numero sempre maggiore di acquirenti è disposto ad acquistare auto cinesi più economiche, nonostante la resistenza dell’industria automobilistica e di entrambi i principali partiti politici statunitensi.

Mentre le auto cinesi circolano sulle autostrade di Europa, America Latina e persino Canada, il governo statunitense le ha di fatto vietate con dazi doganali superiori al 100%, per timori legati alla sicurezza dei dati e alla tutela dei posti di lavoro americani, riporta Reuters.

In Europa, diverse auto elettriche cinesi vengono vendute a prezzi inferiori ai 30.000 dollari. Alcune di queste auto includono optional come software avanzati di assistenza alla guida, un mini-frigorifero integrato e la possibilità ad esempio di far cantare il karaoke ai passeggeri.

La Cina ha superato il Giappone negli ultimi anni, diventando il primo esportatore mondiale di veicoli. Il Canada è stato l’ultimo Paese ad aprire le sue porte alle auto elettriche cinesi, accettando di ridurre i dazi al 6,1% su una quota iniziale di 49.000 veicoli elettrici cinesi all’anno. Le auto vengono già esportate in massa in Messico, dove le case automobilistiche cinesi stanno valutando la possibilità di insediarsi in nuovi stabilimenti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito, durante un intervento a Detroit a gennaio, di essere favorevole all’ingresso di case automobilistiche cinesi negli Stati Uniti, a condizione che assumano lavoratori americani.

Tuttavia, all’inizio di questo mese, le principali associazioni di categoria del settore automobilistico hanno inviato una lettera al governo statunitense esortandolo a impedire l’ingresso delle case automobilistiche cinesi nel Paese, citando preoccupazioni relative alla competitività. L’ambasciata cinese a Washington ha respinto le critiche delle case automobilistiche, affermando che le auto prodotte in Cina sono popolari grazie alla loro qualità e all’innovazione tecnologica.

Il valore totale delle esportazioni è aumentato di 21 miliardi di dollari dal 2024 e 66 paesi diversi hanno registrato vendite superiori a 100 milioni di dollari nel 2025.

Tuttavia, i consumatori nutrono alcune preoccupazioni riguardo all’importazione di auto cinesi, tra cui quelle relative alla sicurezza dei dati e alla protezione delle imprese statunitensi, come dimostrano i risultati di sondaggi condotti da The Harris Poll e Cox. Secondo un recente sondaggio di Cox Automotive, lui e altri concessionari non desiderano ancora che ciò accada: solo il 15% dei concessionari è favorevole all’ingresso dei marchi automobilistici cinesi negli Stati Uniti e solo il 26% si fida della loro conformità agli standard di sicurezza statunitensi.

La mancata conformità agli standard di sicurezza statunitensi è uno dei motivi per cui i veicoli elettrici cinesi non possono ancora essere posseduti in modo permanente negli Stati Uniti.

Ma questi ostacoli non hanno smorzato l’entusiasmo. Il sondaggio di Cox ha coinvolto 802 consumatori statunitensi che prevedono di acquistare un’auto nei prossimi due anni. Quasi la metà, il 49%, ha valutato le auto cinesi come aventi un ottimo o eccellente rapporto qualità-prezzo e il 40% si è dichiarato favorevole all’ingresso dei marchi automobilistici cinesi nel mercato statunitense.

Maddalena Ingrao

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