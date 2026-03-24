CILE. Sicurezza, emergenza internazionale ed economia, Kast delinea il suo corso di governo 

Il presidente cileno José Antonio Kast ha dichiarato di aver trovato il Paese “in condizioni peggiori di quanto immaginasse” e ha avvertito che il suo governo adotterà misure di aggiustamento impopolari, in un’intervista pubblicata sabato dal quotidiano La Tercera, la prima rilasciata dal suo insediamento l’11 marzo.

“Prenderemo decisioni difficili, con trasparenza, e non ci tireremo indietro”, ha affermato Kast dal Palazzo della Moneda, dove ha ripreso a risiedere, un’abitudine abbandonata dal 1958. Ha aggiunto che la situazione fiscale ereditata dal governo di Gabriel Boric è peggiore del previsto, con un saldo di cassa che il suo ministro delle Finanze, Jorge Quiroz, ha stimato a soli 40 milioni di dollari alla fine di dicembre 2025. L’ex ministro Nicolás Grau ha contestato pubblicamente tale cifra, sostenendo che non riflette le entrate di gennaio 2026, riporta MercoPress.

A tal proposito, il presidente cileno ha dichiarato: “La situazione è stata peggiore di quanto immaginassi, e i numeri lo dimostrano. Persino il ministro Grau, quando presenta il grafico per difendersi, beh, nel primo grafico che mostra, la data di chiusura del saldo di cassa è dicembre, non gennaio. Possono dire quello che vogliono, ma la realtà è che è dicembre”.

Kast ha identificato la crisi petrolifera globale innescata dalla guerra contro l’Iran come un fattore imprevisto che aggrava le prospettive fiscali. «Quando ci si trova di fronte a una situazione al di fuori del proprio controllo, che fa raddoppiare il valore, in questo caso del petrolio, a causa di un evento inatteso, ovviamente bisogna prendere provvedimenti», ha affermato, alludendo a possibili modifiche al meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti (Mepco). «Una soluzione populista potrebbe essere quella di mantenere lo status quo. È chiaro che le cose non possono rimanere così come sono se il prezzo del petrolio raddoppia», ha aggiunto.

Nella sua prima settimana, il governo ha decretato un taglio generalizzato del 3% alla spesa pubblica in tutti i ministeri, ha ritirato il disegno di legge sulla contrattazione collettiva a livello settoriale – una delle riforme del lavoro di punta del precedente governo – e ha annunciato restrizioni all’istruzione universitaria gratuita per gli studenti di età superiore ai 30 anni. Secondo EFE, queste misure fanno parte di un aggiustamento fiscale stimato in circa 4 miliardi di dollari.

Kast ha definito la sua amministrazione un «governo cileno» incentrato su quella che ha chiamato «la cultura del lavoro ben fatto» e sul ripristino dei «doveri fondamentali» di ogni cittadino. Ha respinto le etichette ideologiche e ha affermato che la sua priorità è la piena occupazione. «Non mi hanno eletto per le mie credenziali accademiche, mi hanno eletto per agire», ha dichiarato.

Riguardo alla concessione della grazia al personale militare condannato per eventi legati alle proteste sociali del 2019, Kast l’ha presentata come parte di un percorso di “riconciliazione” nazionale. “A un certo punto dobbiamo superare le tensioni”, ha affermato, riconoscendo che la misura non convincerà tutti. “Abbiamo tutti attraversato momenti difficili. Quando supereremo queste tensioni? Prima o poi dovremo superarle”, ha affermato il Presidente.

Sul tema della sicurezza, il presidente ha difeso la costruzione di trincee lungo il confine settentrionale e il lancio del Piano Scudo di Frontiera come parte di una strategia più ampia contro la criminalità organizzata e l’immigrazione irregolare. “Sono pienamente consapevole che le trincee non fermeranno la criminalità organizzata, ma, se combinate con la presenza sul territorio e la sorveglianza, ne ridurranno lo spazio di azione”, ha spiegato. “L’incontro che ho avuto con diversi presidenti si è svolto proprio in quest’ottica. Come possiamo affrontare la minaccia globale della criminalità organizzata, del narcotraffico e dell’immigrazione clandestina? Ciò che sta accadendo in Cile si verifica anche in Argentina, Ecuador e Bolivia, e dobbiamo affrontarlo insieme”, ha commentato.

Rispondendo all’opposizione, che ha definito le sue prime misure “rivoluzionarie”, Kast ha invocato responsabilità e urgenza. “Il Cile si trova in un momento critico. Capisco il ruolo dell’opposizione, ma chiedo loro di comprendere il loro dovere verso il Cile”, ha dichiarato.

Il presidente cileno ha affermato che la sua politica estera sarà improntata al rispetto per le istituzioni cilene e ha fatto riferimento alla crisi globale causata dall’aumento dei prezzi del petrolio dovuto al conflitto in Medio Oriente, e a come ciò avrà un impatto interno sul suo Paese.

“Noi cileni dobbiamo esportare molto, dobbiamo curare le nostre relazioni commerciali con tutti i paesi e lo stiamo facendo”, ha affermato, aggiungendo che il paese ha “regole molto chiare su come investire”. A tal proposito, ha sostenuto che in Cile “abbiamo un quadro istituzionale che pochi paesi possiedono. Rispettiamo questo quadro istituzionale (…) Le relazioni commerciali sono fondamentali per noi. E anche la sicurezza del nostro Paese è fondamentale”, ha aggiunto Kast, il cui Paese dipende fortemente dalle esportazioni di rame e altri metalli verso la Cina, ma che nutre affinità ideologiche con l’amministrazione di Donald Trump”.

Andando poi ai paesi confinanti: “Se l’Argentina se la cava bene, anche il Cile se la caverà bene. Se la Bolivia se la cava bene, anche il Cile se la caverà bene. Ci troviamo in una situazione internazionale senza precedenti (…) Abbiamo un rapporto molto, molto positivo con l’Ecuador. Il Perù sta attraversando un periodo elettorale e speriamo che, qualunque sia l’esito, porti stabilità al Paese”, ha affermato.

Tommaso Dal Passo

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