SIRIA. Gli USA lasciano la base di Al Tanf a Damasco

Le truppe statunitensi hanno completato il ritiro dalla guarnigione di Al-Tanf, al confine desertico meridionale della Siria con la Giordania e l’Iraq, nel contesto di un più ampio ritiro delle truppe statunitensi dal Paese.

Il contingente di soldati statunitensi precedentemente di stanza ad Al-Tanf si è trasferito in Giordania, consentendo alle forze alleate con il governo di Damasco di prendere il controllo del valico nell’ambito di un passaggio di consegne delle basi militari americane nel nord-est della Siria, riporta Al Monitor. Il Ministero della Difesa siriano ha confermato di aver preso il controllo di Al-Tanf in una dichiarazione rilasciata la mattina del 12 febbraio.

La partenza delle forze armate statunitensi da Al-Tanf chiude un capitolo della decennale campagna del Pentagono contro lo Stato Islamico. Situata lungo un tratto dell’autostrada Baghdad-Damasco, la base è diventata un simbolo dell’evoluzione della missione militare statunitense in Siria molto tempo dopo che Daesh era stato in gran parte cacciato dalla zona.

Originariamente allestito come avamposto avanzato da agenti speciali statunitensi per interrompere le linee di transito Daesh tra Siria e Iraq durante l’amministrazione Obama, il sito si è trasformato in una base operativa per l’addestramento clandestino del Pentagono di ribelli siriani locali, per combattere lo Stato Islamico. Il progetto, portato avanti parallelamente al programma di addestramento dei ribelli siriani della CIA, altrettanto sfortunato, ha subito una battuta d’arresto nel 2016, in seguito alla sconfitta di diverse centinaia di combattenti addestrati dagli Stati Uniti, inviati da Al-Tanf, da parte di ISIS.

Tuttavia, il Pentagono ha scelto di mantenere Al-Tanf, riadattando la base per monitorare l’espansione delle attività militari dell’Iran in Siria in coordinamento con Israele e Giordania. I funzionari del Pentagono si coordinavano regolarmente con i vertici israeliani, mentre i piloti da caccia israeliani utilizzavano lo spazio aereo controllato dagli Stati Uniti sopra Al-Tanf per lanciare attacchi in Siria contro le spedizioni di armi iraniane e le difese aeree di Assad.

Nel frattempo, l’imposizione da parte dell’esercito statunitense di una zona cuscinetto a terra con un raggio di 55 chilometri attorno alla base aveva incoraggiato decine di migliaia di siriani disperati in fuga dal regime di Assad e dall’ISIS a riversarsi nella zona in cerca di rifugio. Il vicino campo profughi di Rukban, nato come piccolo accampamento dopo la chiusura del confine tra Giordania e Siria nel 2016, ha raggiunto il suo apice con oltre 60.000 persone.

Per diversi anni, la maggior parte degli abitanti di Rukban non ha avuto accesso regolare all’elettricità, all’acqua corrente o a rifugi permanenti ed è stata costretta a fare affidamento sulle consegne intermittenti di cibo delle Nazioni Unite, spesso ritardate o annullate a causa delle restrizioni imposte da Damasco, mentre Damasco cercava di costringerli a tornare a casa nelle aree controllate dal governo.

Gli abitanti di Rukban sono diventati le vittime silenziose di una lunga controversia sulla giurisdizione umanitaria, poiché la Giordania ha limitato le forniture idriche in un apparente tentativo di scoraggiare ulteriori insediamenti. L’esercito statunitense non ha fornito aiuti umanitari su larga scala al vicino campo fino al 2023, nonostante anni di petizioni da parte di attivisti umanitari e gruppi umanitari.

Nel 2019, il sito ampliato e non più segreto era diventato un facile bersaglio per le milizie filoiraniane. Sia l’amministrazione Trump che quella Biden hanno assistito a dibattiti interagenzia sulla chiusura di Al-Tanf. Sia il re di Giordania Abdullah che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno fatto pressioni sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo primo mandato affinché mantenesse la guarnigione, a quanto pare per timore che un ritiro degli Stati Uniti potesse aprire la strada a un’espansione iraniana. Via seguita dal primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani.

Con il consolidamento del governo ad interim del presidente Ahmed al-Sharaa e il ritiro delle forze iraniane dalla Siria lo scorso anno, i funzionari di Washington hanno ritenuto che il sito avesse ampiamente esaurito il suo scopo. I capi dell’intelligence irachena e siriana hanno concordato di amministrare congiuntamente il sito in un incontro alla fine dello scorso anno.

Le forze militari siriane sono entrate ad Al-Tanf e assumeranno il controllo del vicino valico di frontiera di al-Waleed con l’Iraq. “Grazie al coordinamento tra la parte siriana e quella americana, unità dell’Esercito Arabo Siriano hanno preso il controllo della base di Al-Tanf, assicurando la base e i suoi dintorni, e hanno iniziato a dispiegarsi lungo il confine tra Siria, Iraq e Giordania nel deserto di Al-Tanf (…) Le forze di guardia di frontiera del Ministero inizieranno ad assumere le loro funzioni e a dispiegarsi nella zona nei prossimi giorni”, ha dichiarato il Ministero della Difesa siriano in una nota.

Maddalena Ingroia

