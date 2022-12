ARABIA SAUDITA. Riyadh insegue i clienti

Mosca sarebbe in competizione con Riyadh in Asia e la Casa degli al Saud: ora, visti i nuovi chiari di luna, si dirige verso i mercati europei.

In un momento in cui il volume di petrolio venduto dal governo saudita all’Europa è aumentato, la Russia sta acquisendo la quota di Riyadh nel mercato asiatico, in un rimodellamento del commercio energetico dopo che l’Occidente ha imposto nuove sanzioni al petrolio russo.

Il petrolio medio esportato dal governo Al Saud in Europa attraverso l’oleodotto egiziano Sumid e i porti del governo Al Saud ha raggiunto i 798mila barili al giorno tra ottobre e novembre 2022, con un aumento del 17%, rispetto ai 663 1.000 barili al giorno tra gennaio e febbraio, prima della guerra Russia-Ucraina, secondo i dati Middle East Eye.

E in un momento in cui l’Europa si separa dalla Russia, la più grande fonte del suo fabbisogno energetico da tempo immemorabile, altri acquirenti accettano l’offerta vorace di petrolio russo a prezzo scontato e riducono i loro acquisti dal Medio Oriente. Il governo di Al Saud fino ad ora era il più grande fornitore di greggio in India. E l’India è il secondo più grande mercato per il petrolio saudita dopo la Cina, ma la sua quota di mercato ora è in diminuzione.

Il governo degli Al Saud ha esportato 708.000 barili al giorno di greggio in India dall’11 ottobre al 4 dicembre, nel periodo prima del tetto massimo del prezzo del petrolio occidentale, in calo del 27% rispetto al periodo di 55 giorni precedente la guerra russa in Ucraina il 24 febbraio, quando le esportazioni hanno raggiunto i 969.000 barili al giorno, secondo i dati di Tankertracker riportati sempre da Middle East Eye.

Secondo il Center for Strategic and International Studies (CSIS), «il grande compito della Russia ora è reindirizzare il suo petrolio verso India, Cina e Turchia. di conseguenza, il sistema commerciale del petrolio cambierà a livello globale».

I governi saudita e russo si sono “scambiati di ruolo” nel mercato, aggiungendo che il passaggio potrebbe preoccupare Riyadh visto che l’Europa conta di abbandonare il petrolio per la Green economy.

La scorsa settimana il governo di Al Saud ha abbassato il prezzo di vendita del petrolio in Asia per il mese di gennaio, segnalando la sua preoccupazione per la debole domanda del mercato e la possibilità di aumentare la concorrenza anche con la Russia.

Per attirare gli acquirenti di fronte ai limiti di prezzo occidentali, alcuni analisti ipotizzano che la Russia potrebbe dover abbassare i prezzi. Finora il governo degli Al Saud ha taciuto sul calo dei prezzi russi, ma se questa tendenza continuasse in mercati come l’India, potrebbe portare a uno scontro tra Riyadh e Mosca.

Graziella Giangiulio