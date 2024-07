YEMEN. Aumentano gli scontri fra tribù

Negli ultimi mesi si parla molto di Yemen, in realtà di parla dell’area settentrionale in cui vivono gli Houthi. In pochi sanno che in realtà il paese è diviso e vive scontri di ogni genere.

Nella regione di Shabwah il 10 di luglio sono scoppiati scontri che hanno più di 20 morti e feriti. Quasi 25 persone sono state coinvolte negli scontri armati scoppiati nel governatorato petrolifero di Shabwah, che è sotto il controllo delle fazioni della coalizione, in un caos di sicurezza senza precedenti dall’inizio del 2016.

Fonti informate hanno riferito che gli scontri armati scoppiati tra varie tribù Shabwa nei distretti dell’Alto Egitto, Habban, Ataq, Markha e Usaylan hanno provocato 13 morti e circa altri 12 feriti a causa del caos di sicurezza a cui ha assistito il governatorato in passato.

Secondo fonti social: “ i leader delle fazioni degli Emirati che sono venuti da Lahj e dalla costa occidentale nei distretti di Shabwah all’inizio del 2022 hanno contribuito notevolmente ad alimentare i conflitti sostenendo e finanziando alcune tribù con denaro e armi per regolare i conti tra loro, soprattutto con le tribù fedele all’Arabia Saudita e al Partito Islah”.

“È emerso che i leader delle fazioni degli Emirati non si sono limitati a sostenere e finanziare le tribù, ma hanno piuttosto lavorato per inondare il governatorato con vari tipi di hashish e droghe, tra cui “Shabu”, che è all’origine della maggior parte dei crimini familiari, tra accuse di aggressione esterna. Dietro il caos della sicurezza nel governatorato ci sono i partiti con l’obiettivo di continuare il controllo sui giacimenti petroliferi”.

“Le fazioni affiliate agli Emirati non si sono accontentate di alimentare i conflitti tra i membri delle tribù, ma la scorsa settimana nel distretto di Markha Superiore si sono rivolte al saccheggio delle pecore dei membri della tribù Alawi bin Saleh Al Qabali e al massacro nelle loro posizioni militari. Hanno persino attaccato una delle donne con il calcio del fucile e l’ha ferita gravemente alla testa”.

Maddalena Ingroia

