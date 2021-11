ANTARTICO. Come sta cambiando l’ecosistema del Polo Sud

L’Antartide è sì isolata e lontana biologicamente, ma il continente è più trafficato di quanto si possa immaginare, con molti programmi nazionali e operatori turistici che attraversano il mondo per arrivarci. E ogni nave, ogni oggetto di carico e ogni persona potrebbe ospitare specie non autoctone.

Negli ultimi cinque anni, aerei e navi hanno visitato il continente, illuminando per la prima volta l’estensione del viaggio attraverso gli emisferi e i potenziali luoghi di origine delle specie non native. Anche se alcune sono comparse in Antartide, in generale non hanno ancora preso piede, lasciando il continente ancora relativamente incontaminato. Ma l’Antartide sta diventando più trafficata, con nuove stazioni di ricerca, ricostruzioni e più attività turistiche in programma, riporta MercoPress.

La maggior parte della vita in Antartide è stipata su piccole frange costiere libere dal ghiaccio, e questo è il luogo dove si trovano la maggior parte delle stazioni di ricerca, le navi e le persone. Questo include animali unici come i pinguini Adélie, le foche Weddell e i petrelli delle nevi, muschi e licheni che ospitano minuscoli invertebrati, e una serie di microbi come i cianobatteri. Anche la costa adiacente e l’oceano sono pieni di vita.

La vita in Antartide si è evoluta in isolamento, con flora e fauna che comunemente non esistono da nessun’altra parte e che possono far fronte a condizioni gelide. Ma la semplicità delle reti alimentari dell’Antartide può spesso significare che ci sono lacune nell’ecosistema che altre specie provenienti da tutto il mondo possono riempire.

Le pressioni del cambiamento climatico stanno esacerbando le sfide dell’attività umana in Antartide, poiché il cambiamento climatico sta portando condizioni più miti in queste aree ricche di fauna selvatica, sia sulla terra che sul mare.

Con lo scioglimento dei ghiacciai, nuove aree sono esposte, il che permette alle specie non antartiche una maggiore opportunità di stabilirsi e possibilmente di superare gli abitanti locali per le risorse, come le sostanze nutritive e il prezioso spazio libero dal ghiaccio.

Fino ad oggi, poche specie non native si sono stabilite in Antartide, solo 11 specie di invertebrati non indigeni sono stati stabiliti in una serie di luoghi nelle parti più calde dell’Antartide, tra cui l’isola Signy e la penisola antartica. Nel regno marino, alcune specie non native sono state viste, ma si pensa che nessuna sia sopravvissuta e si sia stabilita.

I microbi sono un’altra questione. Ogni visitatore dell’Antartide porta con sé milioni di passeggeri microbici, e molti di questi microbi vengono lasciati indietro. Intorno alla maggior parte delle stazioni di ricerca, i microbi dell’intestino umano dalle acque di scarico si sono mescolati con i microbi nativi, compreso lo scambio di geni di resistenza agli antibiotici.

Tre fattori hanno aiutato a mantenere lo stato quasi incontaminato dell’Antartide: l’isolamento fisico, le condizioni di freddo e la cooperazione tra le nazioni attraverso il Trattato Antartico. Il trattato è sostenuto dal protocollo ambientale, che mira a prevenire e rispondere alle minacce e alle pressioni sul continente.

C’è un impegno unanime da parte delle nazioni del Trattato Antartico per prevenire l’insediamento di specie non native.

Tommaso Dal Passo