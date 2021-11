ANTARTICO. Partita la prima crociera dall’Argentina

La Crystal Endeavor è partita da Ushuaia, la punta più meridionale dell’Argentina, per la sua prima crociera in Antartide, dopo aver ricevuto l’autorizzazione epidemiologica dalle autorità sanitarie locali.

C’è stato un piccolo ritardo perché due membri dell’equipaggio di 213 persone sono risultati positivi al Covid e la nave ha dovuto subire un processo di disinfezione, i marinai “positivi” e il loro contatto sono stati confinati in quarantena in un hotel locale, fino al 21 agosto, mentre il resto dell’equipaggio continuerà con la nave nel suo tour antartico. Le autorità portuali di Ushuaia hanno rivelato che due australiani sono saliti a bordo della nave a Panama per completare alcune correzioni dell’ultimo minuto e il 9 novembre, uno di loro ha iniziato a mostrare sintomi, così è stato immediatamente isolato insieme ai suoi contatti a bordo, riporta MercoPress.

La nave è stata disinfettata, data l’autorizzazione e i 200 passeggeri hanno potuto imbarcarsi, mentre i 21 membri dell’equipaggio coinvolti nella preparazione della nave per il viaggio, sono tornati ai loro paesi d’origine con la prima tappa del charter che ha portato i passeggeri a Ushuaia.

Crystal Endeavor sta operando per la prima volta da Ushuaia e ha in programma otto giri dell’Antartide. Dovrebbe tornare alla fine del mese.

Il viaggio include l’attraversamento del famoso Drake Passage e le visite alle Isole Shetland del Sud, al Mare di Weddell, alle Isole Falkland e alla Georgia del Sud, così come del tempo per esplorare la Penisola Antartica, che ospita colonie di pinguini, foche, balene e uccelli marini.

Gli ospiti dei viaggi in Antartide della Crystal Endeavor hanno un volo charter gratuito di andata e ritorno e sistemazioni prima della crociera a Ushuaia, nonché di sistemazioni in hotel a Miami dopo il volo di ritorno.

La stagione antartica di Crystal Endeavor va fino a febbraio 2022, con tutti i viaggi guidati da un team di spedizione professionale. Dopo il completamento della sua stagione in Antartide, Crystal Endeavor salperà per Città del Capo.

Lucia Giannini