GIAPPONE. Tokyo punta su IA sovrana e sovranità dei dati

La società giapponese di telecomunicazioni SoftBank sta investendo 150 miliardi di yen entro il 2025 per dotare le sue strutture informatiche della potenza necessaria per sviluppare un’intelligenza artificiale generativa di livello mondiale.

Una volta completato l’investimento, la potenza di calcolo di SoftBank sarà probabilmente tra le più alte del Giappone, poiché la società cerca di sviluppare un’intelligenza artificiale generativa specifica per la lingua giapponese con prestazioni di livello mondiale, riporta Nikkei.

Le unità di elaborazione grafica saranno acquistate dal progettista di chip statunitense Nvidia. Le GPU non verranno utilizzate solo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa da parte dell’azienda, ma saranno anche prestate ad altre società.

L’anno scorso, la società ha investito 20 miliardi di yen nella costruzione dell’infrastruttura informatica. L’investimento aggiuntivo di 150 miliardi di yen sarà speso quest’anno e il prossimo. Si ritiene che l’investimento nell’infrastruttura informatica sia il più grande di qualsiasi azienda giapponese.

SoftBank sta attualmente sviluppando un modello linguistico di grandi dimensioni. Tali modelli fungono da base per l’intelligenza artificiale generativa. La società di telecomunicazioni prevede di completare lo sviluppo di un modello con 390 miliardi di parametri nell’anno fiscale 2024 e inizierà a sviluppare un modello ad alte prestazioni con 1 trilione di parametri già nel prossimo anno.

Il modello da 1 trilione di parametri è di fatto un punto di riferimento per prestazioni di livello mondiale. Si dice che il numero di parametri in GPT-4, sviluppato da OpenAI raggiunga l’intervallo di trilioni di parametri.

L’intelligenza artificiale generativa sta iniziando a essere integrata in servizi e prodotti in vari settori. Secondo le ultime previsioni di Statista, il mercato giapponese dell’intelligenza artificiale generativa dovrebbe crescere fino a circa 13 miliardi di dollari entro il 2030, ovvero 17 volte più grande rispetto al 2023.

Al momento, le aziende tecnologiche statunitensi come Open AI sono all’avanguardia sia in termini di prestazioni che di investimenti. Le aziende giapponesi, tra cui NTT e NEC, sono entrate nel mercato, ma il numero di parametri nei loro modelli varia da diversi miliardi a diverse decine di miliardi.

Il mercato azionario sta rispondendo alla mossa di SoftBank di creare una propria intelligenza artificiale. Alla fine di marzo, il prezzo delle azioni della società ha raggiunto i 2.064 yen, il livello più alto dalla sua quotazione nel 2018. Gli investitori scommettono che l’intelligenza artificiale generativa sarà positiva per gli affari.

I paesi di tutto il mondo considerano l’intelligenza artificiale generata a livello nazionale importante per la sicurezza economica. Il governo e le aziende giapponesi stanno iniziando a concentrarsi sulla “sovranità dei dati”, ovvero sulla capacità di gestire i dati all’interno dei propri confini. Affidarsi alla tecnologia di altri paesi potrebbe rallentare la risposta a eventi imprevisti, come modifiche improvvise alle specifiche.

Oltre a sviluppare una propria intelligenza artificiale domestica, SoftBank sta costruendo i data center necessari per offrire nuovi servizi. L’azienda prevede di diffondere queste strutture in tutto il Giappone e recentemente ha deciso di investire 65 miliardi di yen per costruire uno dei più grandi data center AI del paese, sull’isola di Hokkaido.

Tommaso Dal Passo

