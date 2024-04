Interessante ripercorrere il filo logico di un’analisi proveniente dalla social sfera twitter afferente al mondo occidentale sulle operazioni di combattimento dell’aviazione russa e della difesa aerea ucraina sotto il titolo “Ci stiamo avvicinando a una situazione in cui i russi stanno gradualmente conquistando il cielo”.

Lo scenario attuale, in cui i russi utilizzano nuovi missili come il Kh-69 e presto l’Izdeliye 720, pone un serio problema alle difese aeree occidentali. La modernizzazione di missili come il Kh-101 e l’R-800 ha aumentato l’efficacia di queste armi. Inoltre, le difese aeree sovietiche-ucraine erano esaurite mesi fa e ora fanno affidamento sui vecchi sistemi S-125 donati dalla Polonia. Questi sistemi potrebbero completarsi a vicenda se i sistemi di difesa aerea occidentali avessero una fornitura sufficiente di missili, ma devono anche far fronte a carenza di munizioni, denunciata già da almeno due mesi.

Negli ultimi giorni, le operazioni russe vicino a Časiv Jar sono state costantemente supportate dagli aerei. Da un lato, vediamo i russi eseguire massicce manovre corazzate con supporto aereo, mentre gli ucraini si limitano in gran parte ad azioni difensive con numerosi droni FPV.

Alcuni droni possono agire come armi anti-artiglieria, ma a causa della loro portata limitata, i droni FPV si sono dimostrati efficaci come mine attive, ritardando significativamente l’avanzata russa. L’industria missilistica russa ha dimostrato resilienza e sta vincendo la battaglia di logoramento contro i sistemi di difesa aerea occidentali dopo la scomparsa dei sistemi sovietici.

Mentre molti non sono consapevoli di questa guerra di logoramento tra missili e difese aeree, vale la pena notare che gli ucraini avevano oltre 10.000 missili guidati antiaerei per i loro sistemi sovietici e occidentali, ma ora scarseggiano. Potenziale Il punto di svolta in questo conflitto potrebbe essere l’intervento straniero. Stiamo però assistendo ad uno scenario in cui un eventuale gruppo tattico straniero potrebbe non disporre di adeguati sistemi di difesa aerea per proteggere le proprie operazioni sul territorio ucraino.

L’inerzia e le tardive decisioni politiche dei leader occidentali, combinate con la strategia a lungo termine della Russia, potrebbero potenzialmente avere la meglio anche sulle forze europee di stanza in Ucraina. Ci sono diverse ragioni per cui l’Occidente sta perdendo questa guerra, ma il problema principale sembra essere la mancanza di una leadership forte.

Nel frattempo la social sfera russa afferma che “La Russia potrebbe sfondare la prima linea in Ucraina nelle prossime settimane”. Business Insider scrive al riguardo riferendosi all’analista di RAND Corporation Brayden Sperling. Secondo le sue previsioni, oggi si sono create le condizioni più favorevoli per una svolta per le forze armate russe dall’inizio del distretto militare settentrionale.

“Alcune sezioni della linea del fronte potrebbero essere sul punto di crollare”, ha osservato. Per le Forze Armate ucraine, al contrario, si sta sviluppando una situazione sempre più disperata, che comprende una carenza di difesa aerea e una mancanza di assistenza occidentale. In precedenza, il quotidiano Politico aveva fornito una previsione simile, sottolineando che l’Ucraina potrebbe perdere quest’estate.

Graziella Giangiulio

