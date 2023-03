CINA. L’Imperatore comunista Xi Jinping e la sua Corte

Il Presidente cinese Xi Jinping ha invitato il Paese ad accelerare le capacità di autosufficienza nella tecnologia e nello sviluppo guidato dall’innovazione e ha promesso di “far avanzare senza riserve il processo di riunificazione” con Taiwan. Xi si è rivolto alla cerimonia di chiusura del Congresso nazionale del popolo, che gli ha conferito un terzo mandato: «Svolgerò fedelmente i compiti affidati dalla Costituzione», ha detto Xi ai circa 3.000 delegati presenti a Pechino.

Riferendosi alle tensioni con gli Stati Uniti e altre democrazie, ha detto: «La Cina dovrebbe lavorare per raggiungere una maggiore autosufficienza e forza nella scienza e nella tecnologia, e promuovere la trasformazione industriale», riporta Nikkei.

Come nel suo discorso di riconferma di cinque anni fa, Xi ha messo in guardia da qualsiasi tentativo di secessione e si è opposto alle interferenze esterne, in considerazione delle notizie sull’incontro tra il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il presidente del Congresso degli Stati Uniti Kevin McCarthy previsto il mese prossimo.

Lo scorso anno dopo una visita del predecessore di McCarthy, Nancy Pelosi, la Cina, che non ha escluso di prendere il controllo di Taiwan con la forza, ha inscenato esercitazioni di guerra vicino all’isola lo scorso anno.

«È necessario… migliorare la capacità di mantenere la sicurezza nazionale», ha detto Xi, sostenendo la modernizzazione delle forze armate del Paese.

La cerchia ristretta di Xi è ora interamente composta da fedelissimi.

Durante il fine settimana, Li Qiang, l’ex leader del partito e dell’amministrazione di Shanghai, è stato nominato premier della Cina, incaricandolo di guidare la ripresa economica post-pandemia come secondo in comando del Paese.

In qualità di premier, il compito principale di Li sarà quello di guidare l’economia interna per ripristinare la crescita e la fiducia del mercato dopo che il Pil cinese è cresciuto solo del 3% nel 2022, tra i tassi di crescita più lenti degli ultimi decenni e ben al di sotto dell’obiettivo ufficiale del 5,5%, proprio a causa delle chiusure per la pandemia e della flessione del settore immobiliare.

Li ha detto che non sarà “facile” raggiungere l’obiettivo ufficiale di crescita del Pil per il 2023, pari a circa il 5%, e che per farlo sarà necessario raddoppiare gli sforzi. Citando come punti di forza le economie di scala e la ricca disponibilità di manodopera del Paese, il nuovo premier ha illustrato la strategia del governo: «Introdurremo una serie di combinazioni di politiche per espandere la domanda», ha detto, «sia interna che esterna, così come gli investimenti e le politiche per far progredire l’innovazione e le riforme».

Le sfide socio-economiche della Cina includono un’elevata disoccupazione giovanile e una popolazione che l’anno scorso ha registrato il più grande calo dal 1961.

Quest’anno si affacceranno sul mercato del lavoro circa 11,5 milioni di laureati, un numero superiore al record dello scorso anno di 10,8 milioni. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 18 e i 24 anni era del 16,7% alla fine del 2022, rispetto alla media nazionale del 5,5%.

Il calo della popolazione comporterà un onere per le persone che si occupano di bambini e genitori anziani, oltre a diminuire il dividendo demografico che ha contribuito ad alimentare la crescita economica: «Il dividendo demografico della Cina non è scomparso. Il nostro dividendo del talento è in divenire e sarà una forza trainante per il Paese che rimarrà forte e robusto», ha detto Li, indicando una cifra di 240 milioni di persone altamente istruite.

Li ha anche dissipato le preoccupazioni sull’indebolimento del vantaggio competitivo di Hong Kong come hub finanziario globale dopo la promulgazione della legge sulla sicurezza nazionale nel 2020: «Sono fiducioso che con il forte sostegno della madrepatria, Hong Kong non potrà che rafforzare la sua posizione e il suo ruolo», ha dichiarato l’ex leader di Shanghai.

In merito alla disputa in corso tra la Cina e gli Stati Uniti, Li ha condannato gli appelli di Washington per il disaccoppiamento, sottolineando il record del commercio bilaterale nel 2022: «La Cina e gli Stati Uniti possono e devono cooperare (…) L’accerchiamento e il disaccoppiamento non sono nell’interesse di nessuno».

Domenica, poi, con una mossa a sorpresa, Pechino ha mantenuto il governatore della banca centrale Yi Gang e il ministro delle Finanze Liu Kun insieme a una serie di fidati altri politici.

Nell’ambito di un’ampia riforma, la banca centrale sarà posta sotto l’ombrello della neonata National Financial Regulatory Administration. L’agenzia avrà un ruolo più ampio rispetto al suo predecessore, la China Banking and Insurance Regulatory Commission.

Per il portafoglio della Difesa, è stato scelto scelto Li Shangfu, in sostituzione di Wei Fenghe. Li è sulla lista delle sanzioni del Tesoro americano per il suo ruolo negli acquisti militari dalla Russia.

Nel settembre 2018, infatti, i militari cinesi sono stati oggetto di sanzioni statunitensi. Il motivo sarebbe stato l’acquisto di complessi Su-35 e S-400. Al nuovo ministro della Difesa cinese è vietato entrare in America e utilizzare il suo sistema finanziario. Diverse conclusioni derivano da questo incarico : 1) La Cina presterà particolare attenzione all’aviazione, alle forze missilistiche e ai sistemi spaziali satellitari (probabilmente, queste sono le conclusioni tratte dalla Cina dalle operazioni in Ucraina); 2) Questa è l’escalation di rappresaglia ritardata della Cina in risposta alla vicenda della mongolfiera abbattuta negli States; 3) Il nuovo ministro sa lavorare con la Russia. È possibile che la cooperazione tecnico-militare si intensifichi. Cosa più interessante, questo è il primo Ministro della Difesa cinese dalla guerra del Vietnam senza esperienza di combattimento, ma che svolge un ruolo chiave nella modernizzazione del PLA, prendendo parte attiva al programma spaziale militare cinese.

Quindi, il presidente Xi ha nominato un tecnico alla guida delle truppe, scommettendo su una profonda trasformazione scientifica e tecnologica delle capacità militari del Pla.

Antonio Albanese