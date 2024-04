LITUANIA. Bundeswehr schierata a difesa di Vilnius

I leader lituani hanno salutato un “evento storico” poiché la Germania lunedì 8 aprile ha iniziato a schierare truppe nel paese baltico, segnando la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che le forze tedesche saranno di stanza fuori dal paese a lungo termine.

Circa 25 soldati sono arrivati in Lituania, gettando le basi per l’arrivo di altri 150 entro la fine dell’anno. Si prevede che il dispiegamento raggiungerà il numero massimo di 5.000 entro la fine del 2027, riporta AP.

“Questa è la prima volta che disponiamo permanentemente di una tale unità fuori dalla Germania”, ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a Berlino durante una cerimonia di congedo per il comando preliminare della brigata lituana tedesca, secondo Dpa.

Nella capitale lituana, Vilnius, il ministro della Difesa Laurynas Kasciunas ha affermato che la mossa è “un grande esempio” per tutti i paesi sul fianco orientale della NATO, al confine con la Russia e il suo alleato, la Bielorussia.

“Creeremo un’architettura di difesa e deterrenza tale che nessun avversario dell’est penserà nemmeno di testare l’Articolo 5 della NATO”, ha detto Kasciunas.

L’articolo 5 sulla difesa collettiva è al centro dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, composta da 32 membri. Si stabilisce che un attacco armato contro uno o più membri è considerato un attacco contro tutti.

Circa 4.800 soldati e circa 200 civili dell’esercito tedesco rimarranno permanentemente di stanza in Lituania, sempre più preoccupata dagli aggressivi vicini.

In base a un accordo, la Lituania sta preparando basi militari per la brigata tedesca da schierare in questo stato baltico che confina con l’exclave russa di Kaliningrad a ovest e con la Bielorussia a est.

Dagli anni Novanta la Bundeswehr ha preso parte ad operazioni a lungo termine all’estero, prima nei Balcani e poi in operazioni di combattimento in Afghanistan. Al momento, secondo la Bundeswehr, i soldati tedeschi sono schierati in Europa, Asia e Africa, oltre che nel Mediterraneo.

Tuttavia, questo è il primo dispiegamento tedesco autonomo e permanente, non a rotazione come parte di una forza multinazionale.

Kasciunas ha affermato che la brigata tedesca dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2027: “Per noi questo significa una deterrenza più efficace nei confronti del nemico e una sicurezza ancora maggiore. È un esempio di leadership e impegno eccezionali poiché vediamo effettivamente la difesa collettiva e l’unità della NATO all’opera”, ha aggiunto il capo della difesa lituano, generale Valdemaras Rupsys.

Si prevede che fino a un terzo delle truppe porteranno con sé i propri familiari, secondo il Ministero della Difesa lituano. Pistorius ha detto che la Germania “farà tutto il possibile per equipaggiare la brigata come deve essere equipaggiata fin dall’inizio”.

Luigi Medici

