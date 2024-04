AFGHANISTAN. Si rompe il canale sull’Amu Darya

Una fuoriuscita di petrolio sta rallentando la realizzazione del canale Qosh Tepa. Il governo talebano di Kabul promette di portare avanti il progetto, che, a suo dire, allevierà l’insicurezza alimentare per milioni di afghani. Ma molti nei vicini stati dell’Asia centrale vedono il canale come un pericolo ambientale.

La costruzione del canale è iniziata nella primavera del 2022. La seconda fase del progetto è iniziata alla fine di febbraio, secondo i talebani. Una volta completato, Qosh Tepa porterà l’acqua dal fiume Amu Darya per irrigare le province settentrionali dell’Afghanistan.

Qosh Tepa tende a ispirare più preoccupazione che fiducia tra i paesi vicini dell’Afghanistan. Molti si interrogano tranquillamente sulla qualità della costruzione. I loro timori sono stati alimentati dalle immagini satellitari che mostrano che una grande quantità di acqua è fuoriuscita nel novembre 2023 da una sezione del canale presumibilmente completata. La causa della fuoriuscita rimane ignota, riporta Eurasianet. L’unica cosa certa è che si è verificata una breccia in un tratto del canale di circa 30 metri, con conseguente notevole perdita d’acqua.

L’acqua è fuoriuscita dal canale per oltre un mese prima che un gruppo regionale di controllo ambientale, Rivers Without Boundaries, lanciasse l’allarme. Sulla base dell’analisi delle immagini satellitari, il gruppo ha attribuito la fuoriuscita a difetti strutturali nella progettazione del canale. Secondo quanto riferito, la prima fase di 100 chilometri del canale aveva iniziato a riempirsi con l’acqua dell’Amu Darya solo poche settimane prima dell’inizio della fuoriuscita, all’inizio di novembre.

“Le pareti del [canale] apparentemente non potevano resistere alla pressione del flusso d’acqua – e un enorme volume d’acqua, fuoriuscendo dal canale, si è diffuso in tutto il territorio vicino”, ha affermato in una nota il gruppo di controllo. I talebani, nel frattempo, hanno affermato che si trattava di un evento controllato progettato per gestire il livello delle acque sotterranee nell’area vicino al 75esimo chilometro del canale; spiegazione che non ha soddisfatto gli esperti.

I funzionari uzbeki hanno proceduto a confondere la questione rilasciando una valutazione contraddittoria. Uzbekkosmos ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea che “l’osservazione regolare” via satellite dall’inizio della costruzione del canale nel 2022 “ha determinato un aumento delle acque sotterranee nelle aree in cui vengono effettuati i lavori di scavo”.

Allo stesso tempo, Uzbekkosmos ha confermato il 4 novembre la comparsa di un varco di 30 metri nel muro del canale. L’area allagata il 5 novembre misurava 19,5 chilometri quadrati. Secondo l’agenzia statale uzbeka, entro il 13 dicembre erano saturi 30,3 chilometri quadrati di territorio. “Non è stata presa alcuna misura per fermare il flusso dell’acqua”, si legge nella dichiarazione.

Tuttavia, dopo aver riconosciuto che si era verificata una perdita nel canale, l’agenzia spaziale uzbeka ha suggerito che l’acqua fuoriuscita in qualche modo non proveniva dall’Amu Darya, anche se la dichiarazione affermava in precedenza che “si era creato un flusso d’acqua” nel canale in ottobre. Alla fine, la confusa cronaca degli eventi di Uzbekkosmos si è schierata con la versione degli eventi dei Talebani.

“Come risultato dell’analisi di immagini spaziali ad alta risoluzione, sono stati effettuati segni visivi di scavi mirati (uso di attrezzature speciali, aspetto del volume del terreno scavato, ecc.) sulle rive del canale per deviare le acque di infiltrazione”, ha concluso la dichiarazione, aggiungendo che il resoconto dell’incidente di Rivers Without Boundaries “non corrispondeva alla verità”.

Il completamento di Qosh Tepa è previsto nel 2028. Se diventerà pienamente operativo, il canale si estenderà per 285 chilometri, sarà largo circa 100 metri e profondo fino a 8,5 metri. Gli esperti prevedono che devierà circa il 20% dell’acqua dall’Amu Darya, che funge da frontiera tra l’Afghanistan e i suoi vicini settentrionali, Uzbekistan e Tagikistan.

I governi dell’Asia centrale sono diffidenti nei confronti del potenziale del progetto di spingere un sistema regionale di gestione delle acque sottosviluppato oltre il punto di rottura. L’apertura del canale, ad esempio, potrebbe avere un impatto negativo sull’industria del cotone ad alta intensità idrica dell’Uzbekistan. Il canale porrebbe anche problemi agli sforzi di ripristino del Lago d’Aral da parte del Kazakistan.

Una valutazione pubblicata dall’Ufficio per i rapporti analitici dell’Asia centrale ha sollevato “seri dubbi” sulla qualità della costruzione. “I metodi di costruzione impiegati appaiono straordinariamente rudimentali, con un semplice approccio di ‘scavo’ privo di rinforzi o rivestimenti adeguati per il fondo e le sponde del canale”, afferma il rapporto. “Tale approccio rappresenta un grave rischio, poiché potrebbero verificarsi notevoli perdite d’acqua a causa delle infiltrazioni nel terreno asciutto e sabbioso”.

Lo scorso settembre, in un discorso ad un incontro regionale incentrato sul Lago d’Aral, il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev ha dichiarato “che il problema della scarsità d’acqua in Asia centrale è diventato acuto e irreversibile e non potrà che peggiorare in futuro”. Ha aggiunto che il completamento di Qosh Tepa “potrebbe cambiare radicalmente il regime idrico e l’equilibrio in Asia centrale”. Il suo discorso si è concluso con un appello a portare l’Afghanistan nel “dialogo regionale sull’uso congiunto dell’acqua”.

La risposta dell’Uzbekistan alla fuoriuscita di acqua della fine del 2023 potrebbe essere collegata al desiderio di Mirziyoyev di coinvolgere i talebani sulle questioni legate all’uso dell’acqua. Tashkent potrebbe ritenere che una diplomazia silenziosa e un approccio non conflittuale rappresentino la migliore possibilità di convincere i Talebani a cooperare sulle questioni di gestione dell’acqua.

Tommaso Dal Passo

