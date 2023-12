AFGHANISTAN. I talebani corrono per finire il canale sull’Amu Darya

Il progetto del canale Qosh Tepa lungo l’Amu Darya in Afghanistan ha allarmato i vicini del paese per il timore che possa prosciugare il fiume fondamentale per le loro economie agricole; i Talebani dicono che andranno avanti ad ogni costo.

L’Emirato afghano ha ereditato il progetto da tempo in stallo dopo aver ripreso il controllo del paese due anni fa. Da allora, ha pubblicizzato il canale di irrigazione Qosh Tepa come un’infrastruttura emblematica, con l’obiettivo di trasformare circa 550.000 ettari di deserto in terreni agricoli utilizzabili, riporta Nikkei.

I lavori sul canale, concepito per la prima volta negli anni Settanta del Novecento, erano iniziati poco prima che Kabul cadesse nelle mani dei talebani nel 2021. Ma la prima fase del previsto corso d’acqua di 285 chilometri è stata completata in ottobre e i lavori vengono affrettati per rispettare la data provvisoria di completamento tra due anni.

I talebani considerano il progetto cruciale per un paese devastato da decenni di conflitto e dalla mancanza di posti di lavoro: «La costruzione del canale Qosh Tepa avviene in un momento in cui l’Afghanistan si trova ad affrontare numerose sfide economiche mentre il paese si risveglia da quattro decenni di guerra, con tassi di disoccupazione al picco», ha detto Zabihullah Mujahid, il principale portavoce dei talebani, «In questi tempi, questo progetto rappresenta una grande fonte di speranza per tutti i nostri connazionali.»

Ma l’entusiasmo talebano non è condiviso oltre confine, nei vicini Uzbekistan e Turkmenistan, che lanciano l’allarme sui piani dell’Afghanistan di deviare il 20% dell’acqua dall’Amu Darya per il canale. Il corso d’acqua condiviso è un’importante fonte di irrigazione per i redditizi settori agricoli e del cotone delle nazioni dell’Asia centrale.

«La costruzione del canale Qosh Tepa può cambiare radicalmente il regime e l’equilibrio delle acque in Asia centrale», ha avvertito il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev a settembre in una conferenza internazionale in Tagikistan. Un mese dopo, una delegazione uzbeka guidata dal vice primo ministro Jamshid Khodjaev arrivò a Kabul per colloqui sulle relazioni bilaterali: il progetto del canale era in cima all’ordine del giorno.

I talebani, tuttavia, hanno messo in guardia contro qualsiasi interferenza su un canale dal costo stimato di 684 milioni di dollari, nonostante i crescenti timori di danni ambientali derivanti da una costruzione scadente.

«Abbiamo discusso a fondo questo progetto e possiamo assicurare ai nostri vicini che non rappresenterà alcuna minaccia per loro. Non dovrebbero preoccuparsi (…) E non permetteremo a nessuno di ostacolare questo progetto», ha detto il ministro della Difesa talebano Mullah Yaqoob Mujahid all’inizio di quest’anno.

Durante una visita in loco a marzo scorso, il vice primo Ministro afghano Abdul Ghani Baradar ha affermato che il canale sarebbe stato completato “ad ogni costo”.

Questa disputa non è la prima nel Paese su un corso d’acqua. L’Afghanistan è anche impegnato da anni in una disputa con il vicino Iran sul fiume Helmand, conflitto che a volte porta a violenze e minacce di invasione da parte di Teheran. Due guardie di frontiera iraniane e una talebana sono rimasti uccisi in uno scontro a maggio.

Ma è improbabile che la disputa sul canale sfoci in violenza. È probabile che i vicini dell’Afghanistan procedano con cautela, dato il loro coinvolgimento in progetti di grandi dimensioni, come un gasdotto energetico pianificato per attraversare il Turkmenistan e l’Afghanistan, nonché un progetto ferroviario che collega l’Uzbekistan al Pakistan attraverso il territorio controllato dai talebani.

Tommaso Dal Passo

