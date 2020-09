FILIPPINE. Riapre in parte il turismo interno. Chiuso quello internazionale

Le Filippine prevedono di riattivare gradualmente il turismo interno nel mese di ottobre, ma Manila non si aspetta la piena ripresa del turismo internazionale fino alla metà del prossimo anno.

Secondo un comunicato del ministero del Turismo, ripreso da Efe, «Le Filippine continuano ad esplorare modi per accogliere i visitatori in modo sicuro e graduale, nonostante la situazione attuale, prevedendo che presto apriremo le nostre porte ai visitatori una volta tolte le restrizioni di viaggio».

In una precedente dichiarazione, il Ministero si aspettava visitatori internazionali «quando gli altri Paesi elimineranno i controlli alle frontiere» nella seconda metà del 2021. Piuttosto che aprirsi completamente ai visitatori stranieri, le Filippine hanno intenzione di creare bolle di sicurezza sanitaria con i Paesi della regione, che in genere sono riusciti a contenere Covid-19.

Le Filippine hanno imposto una delle più lunghe e severe quarantene del mondo, che ha colpito in particolare i settori del turismo, dei trasporti e dell’aviazione, poiché non solo le frontiere del Paese sono chiuse, ma anche gli spostamenti tra le province sono limitati.

Per compensare le perdite in un settore che nel 2019 è arrivato a rappresentare l’11% del Pil, il ministero del Turismo prevede la graduale riapertura del turismo interno nell’ultimo trimestre dell’anno, in un momento in cui la pandemia è sempre più sotto controllo, ad eccezione di Manila.

«Il turismo nazionale è la spina dorsale del settore», ha affermato il ministero del Turismo che si aspetta, «con il supporto dei governi locali, la sua graduale attivazione dall’ultimo trimestre di quest’anno fino al primo semestre del 2021».

Per ora, le autorità prevedono l’attivazione di corridoi turistici da parte delle regioni «nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza e salute».

Recentemente è stato annunciato che Baguio, circa 250 chilometri a nord di Manila, sarà aperto ai visitatori delle province vicine; si tratta di un centro urbano in cui molti filippini hanno una seconda casa.

Anche l’isola di Boracay, la principale destinazione turistica del Paese, è stata parzialmente aperta, ma solo ai viaggiatori provenienti dalle altre isole vicine della regione di Visayas, cosa che anche El Nido, sull’isola di Palawan, spera di fare, a partire dal 15 settembre.

Attualmente, queste destinazioni popolari non saranno aperte agli abitanti di Manila e dei suoi dintorni, il principale epicentro di Covid-19 con più della metà dei casi del Paese e dove si concentra un quarto della popolazione filippina.

Nel 2019 le Filippine hanno accolto 8,2 milioni di turisti stranieri, con la Corea del Sud, la Cina e gli Stati Uniti come principali Paesi di provenienza, un dato che quest’anno è diminuito del 73% a causa della chiusura delle frontiere imposta a metà marzo.

Graziella Giangiulio