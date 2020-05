FILIPPINE. La serrata di Duterte prosegue fino a giugno

Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha prorogato fino a giugno uno dei più lunghi e severi blocchi causati dal Covid-19 del mondo, una decisione controversa che è fuori passo con le tendenze regionali di allentamento e promette di intensificare il blocco della nazione. Ora, che durerà 11 settimane, la “quarantena collettiva” rinforzata da soldati nella capitale, Manila, e in altre grandi città sarà più lunga dell’isolamento di 76 giorni di Wuhan, in Cina, all’origine della pandemia globale.

L’isolamento ha probabilmente causato più danni ai mezzi di sussistenza filippini, con più di un milione di posti di lavoro che dovrebbero scomparire. L’emergenza ha anche messo a dura prova la democrazia del paese, sollevando molto interrogativi se e quando le libertà civili saranno mai ripristinate. L’isolamento prolungato di Duterte è coinciso con un blocco concertato dei media indipendenti e delle voci critiche, compresa la sua chiusura forzata su fragili basi legali della rete Abs-Cbn News, la più grande emittente filippina, riporta Asia Times.

Secondo la Polizia nazionale filippina, fino a 41.000 persone sono state arrestate per aver violato le norme sulla “quarantena comunitaria rafforzata”nelle principali città, con un totale di 156.000 violazioni. Il governo filippino non ha ancora fornito una motivazione precisa per l’estensione del blocco in una delle città più densamente popolate del mondo. Secondo le statistiche ufficiali, circa due terzi degli 11.876 casi del Paese e tre quarti dei 790 morti sono concentrati nell’area urbanizzata di Manila.

Ma mentre i casi sono ancora in aumento, i numeri confermati sono molto più bassi rispetto alle nazioni europee che stanno iniziando a emergere dal loro blocco dei virus e ai vicini come Singapore 26.000. Certo, ci sono motivi per essere scettici nei confronti delle cifre del governo, vista l’introduzione molto tardiva dei test di massa.

A metà maggio, mentre il blocco si estendeva a un secondo mese, l’amministrazione di Duterte ha ammesso di non aver raggiunto nemmeno il suo obiettivo abbastanza modesto di 8.000 test al giorno. Gli esperti ritengono che la cifra dovrebbe aumentare fino ad almeno 30.000 test al giorno per avere una valutazione realistica della situazione. Finora le Filippine hanno testato poco più di 188.000 persone in un Paese di 100 milioni di abitanti.

L’impatto economico del blocco, che inizialmente doveva terminare entro aprile, è stato devastante su tutti i fronti, spingendo le Filippine in recessione per la prima volta dalla crisi finanziaria asiatica del 1997-98. Il prodotto interno lordo ha subito una contrazione dello 0,2% nel primo trimestre di quest’anno, un crollo massiccio rispetto alla crescita del 6,7% registrata nel trimestre precedente. I dati del secondo trimestre dovrebbero essere ancora più devastanti, con gli economisti che quest’anno prevedono una contrazione economica del 3,4%.

Se la previsione fosse confermata, ciò segnerà la peggiore crisi economica dai tempi della dittatura di Ferdinand Marcos, sotto la quale il Paese è caduto in una grave crisi del debito che ha causato una contrazione economica. Segna anche una brusca inversione di tendenza di un decennio di crescita economica sostenuta e veloce, con una media del 6% circa per tutti gli anni ’20.

Luigi Medici