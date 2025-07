CINA. Pechino costruirà una mega diga in Tibet. India e Bangladesh assai preoccupate

Il Premier cinese Li Qiang ha annunciato l’inizio dei lavori di costruzione di quella che diventerà la più grande diga idroelettrica del mondo, sul versante orientale dell’altopiano tibetano, con un costo stimato di almeno 170 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportato da Xinhua, l’avvio del progetto idroelettrico, il più ambizioso della Cina dai tempi della Diga delle Tre Gole sullo Yangtze, è stato colto dai mercati cinesi come prova di stimolo economico, facendo salire i prezzi delle azioni e i rendimenti obbligazionari.

Composta da cinque centrali idroelettriche a cascata con una capacità di produrre 300 miliardi di kilowattora di elettricità all’anno, pari alla quantità di elettricità consumata dalla Gran Bretagna lo scorso anno, la diga sarà situata nel corso inferiore dello Yarlung Zangbo. Un tratto del fiume precipita per 2.000 metri in un arco di 50 km, offrendo un enorme potenziale idroelettrico.

India e Bangladesh hanno già espresso preoccupazione per il suo possibile impatto sui milioni di persone a valle, mentre le ONG hanno messo in guardia dal rischio per uno degli ambienti più ricchi e diversificati dell’altopiano.

Pechino ha affermato che la diga contribuirà a soddisfare la domanda di energia in Tibet e nel resto della Cina senza avere un impatto significativo sulle riserve idriche a valle o sull’ambiente. L’entrata in funzione è prevista per il 2030.

L’indice CSI Construction & Engineering cinese è balzato fino al 4%, raggiungendo il massimo degli ultimi sette mesi. Power Construction Corporation of China e Arcplus Group PLC hanno registrato un’impennata del 10% rispetto al limite giornaliero. “Il progetto stimolerà la domanda di materiali da costruzione come cemento ed esplosivi civili”, ha affermato Huatai Securities in una nota ai clienti.

Le azioni di Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co, quotata a Pechino, che vende attrezzature per la costruzione di tunnel, sono aumentate del 30%. Lo stesso è accaduto per le azioni di Geokang Technologies Co Ltd, che produce terminali di monitoraggio intelligenti.

Il produttore di cemento Xizang Tianlu Co Ltd e Tibet GaoZheng Explosive Co, produttore di materiali esplosivi per uso civile, hanno entrambi registrato un balzo del 10%.

Il premier cinese ha definito la diga il “progetto del secolo” e ha affermato che “bisogna porre particolare attenzione alla tutela ambientale per prevenire danni ambientali”, riporta Xinhua.

Il progetto, supervisionato dal gruppo statale di recente costituzione China Yajiang Group, segna un importante impulso agli investimenti pubblici per contribuire a sostenere la crescita economica, poiché gli attuali fattori trainanti mostrano segni di cedimento. La Cina non ha fornito una stima del numero di posti di lavoro che il progetto potrebbe creare.

Il progetto delle Tre Gole, il cui completamento ha richiesto quasi vent’anni, ha generato quasi un milione di posti di lavoro, secondo quanto riportato dai media statali, sebbene abbia causato lo sfollamento di almeno un numero analogo di persone.

Le autorità non hanno indicato quante persone sarebbero costrette a lasciare le loro case a causa del progetto Yarlung Zangbo.

Lo Yarlung Zangbo si trasforma nel fiume Brahmaputra, lasciando il Tibet e scorrendo verso sud in India e infine in Bangladesh. Le ONG affermano che la diga danneggerà irreversibilmente l’altopiano tibetano e colpirà milioni di persone a valle. Il primo ministro dell’Arunachal Pradesh, Pema Khandu, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che una diga così colossale, a soli 50 km dal confine, potrebbe prosciugare l’80% del fiume che attraversa lo stato indiano, inondando potenzialmente le aree a valle dell’Arunachal e del vicino stato di Assam. Alcuni esperti esprimono inoltre preoccupazione per un progetto in una zona sismicamente attiva.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/