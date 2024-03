VIETNAM. Rimosso il presidente Thuong accusato di corruzione

L’assemblea legislativa del Vietnam ha nominato giovedì, il vicepresidente Vo Thi Anh Xuan capo di stato ad interim, dopo che il presidente Vo Van Thuong è diventato l’ultimo alto funzionario a cadere nel contesto dell’intensificata repressione della corruzione da parte del Partito comunista al potere.

Thuong, 53 anni, è stato rimosso dal potente Politburo per non specificate violazioni delle regole del partito, diventando il secondo presidente a lasciare in poco più di un anno il Vietnam, dove i cambiamenti di leadership sono stati recentemente tutti collegati a un’ampia “fornace ardente” anti-terrorismo. campagna di corruzione, ripota Reuters.

Xuan, una delle poche donne in posizioni di rilievo nella politica vietnamita, assume la presidenza per la seconda volta in poco più di un anno.

“Il Politburo ha nominato Vo Thi Anh Xuan presidente ad interim… fino a quando l’Assemblea nazionale non eleggerà un nuovo presidente, in conformità con la costituzione del Vietnam”, riporta VnExpress. Anche il governo ha confermato la sua nomina.

Il presidente pur ricoprendo un ruolo di immagine, è una delle quattro principali posizioni politiche nella nazione del sud-est asiatico.

Xuan ha riempito il vuoto nelle sei settimane successive alle dimissioni di Nguyen Xuan Phuc da presidente l’anno scorso per “violazioni e illeciti” da parte dei funzionari sotto il suo controllo.

Thuong era ampiamente considerato vicino all’anziano segretario generale Nguyen Phu Trong, la figura più potente del Vietnam e artefice di una campagna anti-corruzione che si è intensificata di recente.

Mercoledì il comitato centrale del partito ha accettato le dimissioni di Thuong e lo ha rimosso dal Politburo, il massimo organo decisionale, e dalla sua posizione di capo del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale. Circa l’88% dei parlamentari ha sostenuto la sua rimozione dalla carica di presidente nel voto di giovedì.

Il comitato ha affermato che le carenze di Thuong “hanno avuto un impatto negativo sull’opinione pubblica, influenzando la reputazione del Partito, dello Stato e di lui personalmente”, senza approfondire ciò che aveva fatto di sbagliato.

Gli investitori e i diplomatici stranieri hanno accusato la massiccia repressione di aver rallentato le decisioni in un paese già alle prese con una burocrazia ingombrante.

L’attuale malessere potrebbe essere risolto con la rapida elezione di un nuovo presidente, ma permangono i rischi che ripetuti rimpasti dei massimi leader possano danneggiare la fiducia delle imprese in un paese che è fortemente dipendente dagli investimenti esteri.

L’organo legislativo potrebbe annunciare un nuovo presidente quando terrà la prossima sessione plenaria ordinaria a maggio, o prima se verrà convocata una riunione straordinaria.

L’uscita di Thuong suggerisce che la questione su chi succederà al leader supremo Trong rimane aperta più che mai.

Maddalena Ingrao

