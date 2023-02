BIELORUSSIA. Fusione con la Russia entro il 2030

I piani della Russia per incorporare la Bielorussia entro il 2030, sarebbero stati scoperti in un’indagine da parte di un gruppo di media statunitensi ed europei.

Stando a BneIntelliNews, il documento di 17 pagine descrive in dettaglio i futuri passi della Russia per assumere il pieno controllo delle sfere politiche, economiche e militari bielorusse entro la fine del decennio.

La Bielorussia e la Russia hanno firmato nel 1999 un accordo sullo “Stato dell’Unione”, simile all’accordo dell’Ue creando un mercato unico. Lo Stato dell’Unione dovrebbe garantire il libero flusso di lavoro, capitale e merci. I lavori per l’armonizzazione delle normative sono in corso, ma l’accordo deve ancora essere attuato.

Lo Stato dell’Unione fa parte del piano più ampio del presidente russo Vladimir Putin per creare un mercato comune che unisca l’UE con l’Unione economica eurasiatica, Eaeu. Putin ha spesso parlato di creare un mercato unico “da Lisbona a Vladivostok”. Tuttavia, ci sono differenze significative tra i regolamenti che governano l’Ue e quelli che la Russia intende per l’Eaeu.

La Bielorussia dovrebbe avere una moneta unica e un sistema fiscale con la Russia entro il 2030, secondo il documento visto dai giornalisti, e il suo spazio mediatico “deve essere sotto il controllo russo”, hanno riferito le indagini. L’esercito bielorusso deve rispettare i regolamenti russi, mentre tutta la produzione militare chiave deve essere trasferita dalla Bielorussia alla Russia.

Il documento in due parti è lo sforzo congiunto di diverse agenzie: i servizi di intelligence interni, esteri e militari della Russia avrebbero lavorato alla bozza. Il documento sarebbe stato creato nel 2021 dalla Direzione per la cooperazione transfrontaliera del Cremlino. L’obiettivo finale della Russia è finalizzare la fusione di Russia e Bielorussia in uno Stato dell’Unione gestito da Mosca entro il 2030, riferisce il Kyiv Independent.

Dopo una prima raffica di attività durante gli anni del boom degli anni 2000, i lavori per la creazione dello Stato dell’Unione sono rimasti inattivi per quasi un decennio fino al 2018, quando la Russia ha riformato i suoi accordi energetici con la Bielorussia nell’ambito di una “manovra fiscale” che di fatto ha tagliato il generose sovvenzioni per la Bielorussia. Ciò ha portato a lunghi negoziati tra Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Il Cremlino ha offerto concessioni sulle forniture di gas in cambio di un rinnovato lavoro per la creazione dello Stato dell’Unione.

Il progetto è caduto nel dimenticatoio fino al 2018, quando la Bielorussia ha chiesto uno sconto sul petrolio russo. Il Cremlino ha accettato di abbassare il prezzo in cambio di concessioni politiche.

La bozza del piano è divisa in due e suddivisa in fasi. La prima parte delinea le fasi chiave del piano del Cremlino: a breve termine (2022), a medio termine (2025) e a lungo termine (2030). La seconda parte identifica i rischi connessi alla fusione.

Mentre le sezioni che si occupano della fusione delle due economie sono simili a quelle dell’Ue e includono un’armonizzazione delle normative e l’eliminazione di molti dei controlli attualmente in atto – inclusa un’unione monetaria nel 2030 – le parti politiche includono un controllo molto maggiore su i media e l’esercito dalla Russia.

Mosca continua a mantenere forze significative in Bielorussia e continua a lanciare attacchi missilistici sull’Ucraina dal suo territorio dagli aeroporti di Ziabrauka e Luninets vicino al confine ucraino. Tuttavia, gli esperti affermano che una seconda invasione dell’Ucraina dalla Bielorussia è altamente improbabile. Nel frattempo, Kiev ha fortificato il suo confine con la Bielorussia per rendere questa possibilità molto più difficile.

Anche l’industria bielorussa è stata messa in servizio per aiutare la campagna di Russia. La Bielorussia ha prodotto pezzi di ricambio e servizi per l’esercito russo per un valore di 43,5 milioni di dollari per coprire il calo delle importazioni dalla Russia a causa delle sanzioni internazionali. Si prevede che la somma salirà a 62-64 milioni di dollari nel 2023.

Antonio Albanese