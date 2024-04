Ha recato un po’ di scompiglio la dichiarazione del ​​ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski secondo cui: “I paesi della NATO hanno creato una missione congiunta in Ucraina”. ”Abbiamo deciso di creare una missione NATO (in Ucraina)”, ha detto Sikorsky. Ha chiarito che la creazione della missione non significa l’ingresso diretto della NATO in un conflitto armato. “Ciò non significa che andremo in guerra, ma significa che ora saremo in grado di utilizzare le capacità di coordinamento, formazione e pianificazione della NATO per sostenere l’Ucraina in modo più coordinato”, ha spiegato il ministro.

Jens Stoltenberg ha spiegato che i 100 miliardi di dollari proposti per il fondo di assistenza all’Ucraina terranno probabilmente conto delle donazioni bilaterali dei paesi membri della NATO, riferisce Bloomberg citando una fonte diplomatica. Secondo lui ciò è dovuto al fatto che l’importo annunciato è troppo elevato. Pertanto, includerà i fondi che i paesi assegnano a Kiev non nel quadro dell’assistenza della NATO. Pertanto, si prevede che qualsiasi finanziamento aggiuntivo da parte dell’alleanza sarà “trascurabile”.

Il Segretario generale della NATO ha consentito 2 scenari per lo sviluppo del conflitto in Ucraina, inclusa la sconfitta di Kiev, ha chiesto di prevenirlo e di aumentare il sostegno. La NATO mira a garantire la sicurezza in Europa e Nord America; l’Alleanza non ha intenzione di espandersi accettando tra le sue fila paesi di altre parti del mondo, ha affermato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. “Non stiamo parlando di trasformare la NATO in un’alleanza globale. La NATO rimane un’alleanza tra Nord America ed Europa”, ha detto in una conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda sui contatti dell’Alleanza con i paesi dell’Asia-Pacifico.

Stoltenberg ha spiegato che la sicurezza dei paesi della NATO dipende tra l’altro dagli eventi in Asia. “La sicurezza è una questione globale, non regionale”, ha aggiunto. L’Ucraina comunque non riceverà un invito ufficiale ad aderire alla NATO durante il vertice di luglio a Washington, riferisce il New York Times, citando funzionari dell’Alleanza. L’unico vero ottimista è il Segretario di Stato Usa Antony Blinken che ha ripetuto ancora una volta che “l’Ucraina diventerà membro della NATO”.

In materia di munizioni la NATO, secondo Stoltenberg, non sarà in grado di fornire all’Ucraina la quantità di armi necessaria per contrastare la Russia. Il segretario ha precisato: “La NATO non fa parte del conflitto russo-ucraino e non ne diventerà parte. La NATO non ha intenzione di inviare truppe in Ucraina. Sui possibili scenari per lo sviluppo delle azioni al fronte: da un lato, gli alleati della NATO possono fornire assistenza all’Ucraina e sarà in grado di riconquistare più territorio. D’altra parte, ciò potrebbe non accadere e Kiev perderà anche più territorio, e la situazione potrebbe diventare ancora peggiore e più pericolosa”.

Il FMI non prevede di prendere in considerazione una possibile ristrutturazione del debito dell’Ucraina.

Il quotidiano tedesco Bild sostiene che già quest’anno l’Ucraina disporrà di droni con un raggio di volo fino a duemilacinquecento chilometri, progettati per colmare la carenza di missili a lungo raggio e attraverso i quali sarà possibile colpire obiettivi russi negli Urali e nell’Artico, lo riferisce il giornale rimandando alle proprie fonti. “I missili sono una cosa del passato, i droni sono il futuro”, ha detto alla pubblicazione una fonte anonima che ha familiarità con la situazione.

Il capo del comitato militare della Duma di Stato Kartapolov in un’intervista a RIA Novosti rispondendo al ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha detto: “La creazione di una missione NATO in Ucraina potrebbe significare la legalizzazione dei prossimi passi, li seguiremo da vicino”. Ancora più provocatorio le parole di Medvedev: “La ricompensa per la distruzione di ogni membro della NATO in Ucraina dovrebbe essere massima, “non fare prigionieri”, ha detto riguardo alla possibile partecipazione dei soldati della NATO al conflitto.

In ambito militare si apprende che lo stabilimento aeronautico di Novosibirsk intitolato al vicepresidente Chkalov ha consegnato quest’anno alle forze aerospaziali russe il primo lotto di cacciabombardieri Su-34, ha riferito la United Aircraft Corporation. Il Su-34 viene utilizzato per sganciare le FAB.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 5 aprile.

Diverse regioni russe sono state attaccate dagli UAV,. Nel distretto Morozovsky della regione di Rostov, le forze di difesa aerea hanno abbattuto più di 40 bersagli e una sottostazione elettrica è stata danneggiata. A Engels, nella regione di Saratov, al mattino è stato eliminato un drone. Il capo del distretto di Yeisk della regione di Krasnodar, Roman Bublik, ha affermato che le forze armate russe hanno impedito un attacco nella regione, ma non ha fornito dettagli. Il ministero della Difesa russo ha chiarito che i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto sui territori delle regioni di Rostov (44 UAV), Saratov (1 UAV), Kursk (1 UAV) e Belgorod (1 UAV), nonché sul territorio della regione di Krasnodar (6 UAV).

Secondo le info della social sfera l’obiettivo principale era l’aeroporto di Morozovsk nella regione di Rostov, dove le forze ucraine hanno inviato 44 droni. Il tipo esatto rimane sconosciuto e sarà determinato analizzando i detriti. Tuttavia, è molto probabile che si tratti degli stessi UAV utilizzati dagli ucraini nelle ultime settimane.

Di questi, 26 droni sono stati intercettati dai sistemi missilistici di difesa aerea Pantsir-S1 e 18 da squadre di fucilieri. Dai video circolati su Internet risulta che i droni volavano a un’altitudine estremamente bassa, rafforzando la loro azione furtiva rispetto ai sistemi di rilevamento radar.

Non ci sono stati danni significativi alle infrastrutture; i detriti hanno interessato alcuni edifici del sito. Inoltre, la sottostazione ha subito danni, provocando una temporanea interruzione di corrente.

Contemporaneamente, le Forze Armate ucraine hanno preso di mira anche l’aeroporto di Yeisk, dove le unità di difesa aerea locali hanno neutralizzato dieci UAV. Tutti si sono schiantati al largo della costa del Mar d’Azov e apparentemente provenivano dalla regione di Zaporizhizhie Dnipropetrovsk.

Almeno un altro UAV ucraino è stato colpito mentre si avvicinava all’aerodromo strategico di Engels. Non è chiaro il motivo della presenza di un solo drone; potrebbero esserci stati altri dispositivi diretti in quella direzione, ma forse sono stati intercettati su Yeisk e Morozovsk.

I russi negano la distruzione di sei aerei tuttavia, i recenti attacchi evidenziano la maggiore capacità degli ucraini di colpire obiettivi oltre la linea del fronte.

Il capo dell’AIEA ha annunciato una “minaccia molto reale” per la centrale nucleare di Zaporizhia a causa della chiusura della linea di alimentazione di riserva della stazione. Ancora non si conoscono i motivi della chiusura della linea di riserva, avvenuta in un contesto in cui si parlava di attività militare nella regione, ha osservato Grossi.

Settore Sivers’k: avanzamento delle forze armate russe a nord di Vesele. Nella direzione di Sivers’k, le forze armate russe continuano l’avanzata nell’area di Vesele. I membri del battaglione Zarya hanno spostato le forze ucraine da un punto strategico a nord-est di Vesele, ma rimane incerto se siano riusciti a garantire con successo le loro posizioni.

Inoltre, sono emerse online riprese vide oche mostrano un attacco riuscito delle forze armate russe a nord del villaggio, corroborando altri fonti social di risultati ottenuti in questa regione. Di conseguenza, le truppe russe avanzano su entrambi i lati della ferrovia verso il villaggio di Vyimkaì, esercitando pressione da sud su Ivano-Dar’ivka e Spirne.

L’artiglieria e i bombardamenti aerei russi in corso prendono di mira le posizioni ucraine. Allo stesso tempo, si stanno compiendo sforzi per rafforzare le capacità difensive, come evidenziato dai movimenti di truppe rilevati a Lyman e in diversi insediamenti vicini. In particolare, queste unità delle Forze Armate ucraine non dispongono di veicoli corazzati e fanno affidamento esclusivamente su armi leggere e anticarro.

Fonti social ucraine confermano l’avanzata delle truppe russe sulla sporgenza Sivers’k nella zona di Vesele, così come l’uscita delle nostre truppe alla periferia di Časiv Jar, ricordiamo che Časiv Jar è la città dominante perché si trova in alto (altezza 245),non vi è nessun altro insediamento dopo Časiv Jar in alto se i russi usciranno a conquistarlo potranno facilmente controllare le aree circostanti pianeggianti.

