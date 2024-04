UKRAINERUSSIAWAR. Meno 12% nella produzione di petrolio russo per gli attacchi ucraini. Al fronte i russi avanzano un chilometro al giorno. Parigi chiama Mosca

“L’Ucraina non sarà accettata nella NATO nell’ambito del programma di adesione all’UE” ha riferito il Segretario della NATO Jens Stoltenberg. “Combattere in Ucraina è necessario per la sicurezza della NATO; fornire armi a Kiev è un investimento nella sua stessa sicurezza”, ha ripetuto Stoltenberg alla stampa anche nella giornata del 4 aprile.

Germania, Francia e Polonia riflettono le loro paure: “Oggi attaccano l’Ucraina, domani potrebbe essere un’altra parte dell’Europa”. I ministri degli Esteri di Germania, Francia e Polonia mettono in guardia contro la “politica delle concessioni” nei confronti di Putin.

“L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha dimostrato che una tale politica sarebbe ‘ingenua’”, hanno osservato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock e i suoi colleghi Stefan Séjournet e Radoslaw Sikorski in un articolo pubblicato dalla rivista Politico.

“Non dovremmo consentire l’esistenza di zone grigie, perché Putin le vede come un invito a minare l’integrità e la sovranità territoriale, a tracciare linee immaginarie sulla mappa e, in definitiva, a usare la forza militare”, si legge nella pubblicazione.

I ministri degli Esteri notano che Putin non si fermerà all’Ucraina: “Non dobbiamo illuderci. Oggi attaccano l’Ucraina, domani potrebbe essere un’altra parte dell’Europa”. La Russia non abbandonerà le sue “politiche aggressive e imperialiste” nel prossimo futuro, dicono i politici. La deduzione dei politici non è stata però motivata da reali minacce di Putin all’Europa.

“L’Ungheria non parteciperà agli sforzi della NATO per coordinare le forniture militari all’Ucraina” a dichiararlo il ministro degli Esteri Peter Szijjártó.

Secondo la rivista POLITICO: “In Ucraina il rischio che la linea del fronte crolli è alto.” Gli ufficiali hanno affermato che c’era un alto rischio di crollo della linea del fronte ovunque i generali russi decidessero di concentrare la loro offensiva. Inoltre, grazie alla superiorità numerica molto maggiore e alle bombe aeree controllate che distruggono le posizioni ucraine ormai da diverse settimane, la Russia sarà probabilmente in grado di “sfondare la linea del fronte e distruggerla in alcune parti.

Più a lungo continua la guerra, più territorio la Russia guadagnerà fino a raggiungere il Dnepr. Tuttavia, se la guerra dovesse durare abbastanza a lungo, anche Odessa cadrebbe. La Russia sta calcolando dove posizionare al meglio i suoi sistemi missilistici S-400 e relativi radar per massimizzare l’area che possono coprire per ingaggiare gli F-16, tenendoli lontani dalle linee del fronte e dagli hub logistici russi.

Da fonti stampa si apprende che il ministro della Difesa francese Lecornu ha avuto un colloquio con il ministro per la Difesa russo, Sergej Shoigu. Lecornu ha condannato fermamente l’attacco terroristico al Crocus ed ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime, ha dichiarato la sua disponibilità a rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo ha affermato che Parigi non ha alcuna informazione sul collegamento tra l’attacco terroristico al Crocus e l’Ucraina.

Il ministro della Difesa francese ha cercato con insistenza di convincere Shoigu che l’Ucraina e l’Occidente non erano coinvolti nell’attacco terroristico di Crocus, trasferendo la responsabilità allo Stato islamico, ha riferito il ministero della Difesa russo. Shoigu avrebbe detto secondo fonti russe al suo collega francese che ci sono informazioni su una traccia ucraina nell’organizzazione dell’attacco terroristico. Shoigu ha anche sottolineato al ministro della Difesa francese che con l’attuazione pratica dei piani per inviare un contingente francese in Ucraina creerebbe problemi a Parigi.

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba continua a chiedere sistemi di difesa aerea, senza mezzi termini: “I nostri partner hanno centinaia (sic!) di sistemi Patriot, ma non sono pronti a assegnarne cinque o sette all’Ucraina”. Il capo del Ministero degli Esteri ucraino ritiene che gli alleati dell’Ucraina non forniscano una difesa aerea sufficiente per proteggersi dagli attacchi missilistici russi.

“Ci sono stati forniti diversi sistemi di difesa aerea, lo apprezziamo, ma questo semplicemente non è sufficiente, data la portata della guerra”, ha sottolineato Kuleba.

“Il ripetuto attacco a Kharkov è roba russa”, ha ribadito il rappresentante della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino Andriy Yusov. Secondo Yusov, le forze armate ucraine non registrano la formazione di gruppi d’attacco delle forze armate russe per ripetuti attacchi contro l’Ucraina.

A quanto si apprende dalle fonti social vi sarebbe un forte calo dell’efficacia della difesa aerea ucraina: anche secondo i dati ufficiali, il 3 aprile sono stati abbattuti 11 Geran su 20. Mentre, sempre da fonti social, si apprende che alle 10:06 ore ucraine del 4 aprile, la linea di alimentazione ad alta tensione 330 kV “Ferosplavnaya-1” si è spenta presso la centrale nucleare di Zaporozhzhie.

Nella giornata del 4 aprile a parlare alla stampa anche il ministro per Affari Esteri russo Sergei Lavrov: “L’Ucraina è diventata uno stato apertamente terrorista, Kiev terrorizza la popolazione del Donbass da 10 anni”. E ha anche detto: “È già evidente che c’era una traccia ucraina nell’attacco terroristico al Crocus”. Secondo Lavrov: “La Cina ha finora proposto il piano più chiaro e ragionevole per una soluzione attorno all’Ucraina”.

Sulle parole di Zelenskyj, che ha consentito i negoziati con la Federazione Russa senza l’idea che l’Ucraina entrasse nei confini del 1991, Lavrov ha commentato: “Sognare non è dannoso”. Secondo il Ministro, la Russia è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per l’Ucraina solo se il dialogo per risolvere il conflitto sarà ad armi pari.

Dmtrj Peskov, portavoce del Cremlino ha dichiarato che “Le relazioni tra Russia e NATO sono effettivamente scivolate al livello di un confronto diretto”. E ha chiarito alla stampa che: “Al momento non sono previsti contatti tra Putin e Macron, ma la parte russa è pronta”.

Anche il presidente Vladimir Putin ha rilasciato dichiarazioni alla stampa: “La Russia non può essere il bersaglio di attacchi terroristici da parte dei fondamentalisti islamici. L’obiettivo principale di coloro che hanno ordinato l’attacco terroristico al Crocus era quello di danneggiare l’unità della Russia, non sono visibili altri obiettivi”, ha detto Putin.

Infine l’FSB ha riferito dell’arresto a Mosca, Ekaterinburg e Omsk di due cittadini stranieri e di un cittadino della Federazione Russa che, secondo i servizi segreti, erano coinvolti nel finanziamento e nel reclutamento di terroristi che hanno partecipato all’attacco al Crocus City Hall. I servizi segreti russi hanno stabilito che “due degli arrestati hanno trasferito denaro per acquistare armi da fuoco e veicoli utilizzati nell’attacco terroristico, il terzo è stato direttamente coinvolto nel reclutamento di complici dell’attacco terroristico e nel finanziamento dei suoi autori”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 4 aprile.

Secondo il comando operativo “Sud” delle forze armate ucraine, sulla riva sinistra del Dnepr nella regione di Kherson, le forze armate russe hanno leggermente cambiato tattica e hanno iniziato ad attaccare con un gran numero di piccoli gruppi d’assalto. La stessa tecnica fu utilizzata dagli ucraini nella stessa area nei mesi scorsi. Secondo la social sferra le forze armate russe avanzano di 900-1.000 metri in un giorno, raggiungendo la periferia di Umans’ke. “Questo è stato il progresso più grande degli ultimi mesi”.

Direzione Sivers’k: le truppe russe hanno lanciato un attacco a est della ferrovia in direzione di Vyimka.

Časiv Jar: I combattimenti si svolgono nella zona di Bohdanivka, a est della foresta di latifoglie e per Chervone. Le forze aeree della RF attaccano a est della ferrovia in direzione di Vyimka. Gli ucraini stanno ritirando parte delle forze dalla città per Sivers’k. I FAB vengono utilizzati. Le fortificazioni ucraine ritardano l’avanzata russa.

Avdiivska: a Berdychi, le truppe russe avanzarono lungo Mira Street fino a una profondità di 600 metri; a Pervomais’kyi le Forze Armate dell’Ucraina mantengono la loro presenza, ma manca poco tempo prima della perdita definitiva dell’insediamento; Le forze armate russe, inaspettatamente per le forze armate ucraine, si sono avvicinate a Umans’ke da sud e hanno tagliato la strada Umans’ke-Yasnobrodivka-Netailove; L’Aeronautica Russa mantiene l’iniziativa a Heorhiivka, si registrano successi tattici; continua l’avanzata delle Forze Armate russe a Novomykhailivka. Gli ucraini stanno tentando una controffensiva si registrano combattimenti Berdychi e Semenivka.

A Zaporozhzhie: La fanteria russa continua ad attaccare nella zona di Rabotinye-Verbove. Le forze armate ucraine stanno ritirando le riserve a Orechiv. Secondo la social sfera i russi sarebbero avanzati di 500 metri dopo aver perso una roccaforte ucraina. Le Forze Armate ucraine hanno tentato senza successo per il secondo giorno di contrattaccare.

A Kherson: Le forze armate russe stanno prendendo di mira obiettivi identificati con artiglieria e UAV. In direzione di Cherson, le Forze Armate ucraine continuano a costruire zone fortificate sulle loro rive, fortificazioni e barriere antimine sono progettate per rallentare la possibile avanzata delle truppe russe in caso di attraversamento del Dnepr. Gli ucraini attaccano quotidianamente le infrastrutture civili: ieri è stata danneggiata la stazione di distribuzione del gas di Kakhovka. L’attività dei droni ucraini continua ad essere elevata; anche le forze armate russe stanno prendendo di mira obiettivi identificati con artiglieria e UAV.

Nella regione di Belgorod – Krasnoye, distretto urbano di Shebekinsky, è stato attaccato più volte al giorno dalle forze armate ucraine utilizzando droni kamikaze. Il nemico ha anche bombardato il villaggio di Vyazovoe, distretto di Krasnoyaruzhsky. Gli ucraini spararono 162 colpi di munizioni contro la popolazione civile della DPR. A Donetsk è stata uccisa una donna nata nel 1965, sono rimasti feriti civili nati nel 1936, 1962 e 1969.

In mattinata, il ministero della Difesa russo ha riferito che la difesa aerea ha distrutto cinque UAV ucraini di tipo aereo nelle regioni di Belgorod (3 UAV) e Tula (2 UAV). Le raffinerie di petrolio russe hanno ridotto la produzione di benzina principalmente a causa dei danni alle unità di lavorazione primaria dovuti agli attacchi dei droni delle forze armate ucraine. Di conseguenza, sono state interrotte le installazioni presso la raffineria di petrolio di Ryazan (AT-6 e AVT-4), la raffineria di petrolio di Kuibyshev (AVT-4 e AVT-5), la raffineria di petrolio di Syzran (AVT-6) e Nizhny Novgorod Raffineria di petrolio (AVT-6). La maggior parte dovrebbe tornare in servizio tra aprile e maggio. Pertanto, nell’ultima settimana di marzo, la produzione di benzina è diminuita del 12% rispetto alla media di febbraio.

In questo contesto, il capo del Tatarstan Rustam Minnikhanov al forum internazionale sull’energia di Kazan ha invitato le imprese a proteggersi dai droni: “Svegliatevi, ragazzi, nessuno ci proteggerà tranne noi stessi. Non è necessario aspettare che la difesa missilistica funzioni: risolve altri problemi. Dobbiamo decidere da soli: ogni impresa, ogni comune, ogni città”.

Graziella Giangiulio

