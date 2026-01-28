VENEZUELA. Rodríguez parla con Chevron, Repsol, Shell

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha incontrato lunedì a Caracas i rappresentanti di compagnie petrolifere, tra cui Repsol, Chevron e Shell, per discutere della riforma della legge sugli idrocarburi, attualmente in fase di esame da parte dell’Assemblea Nazionale, mentre il suo governo cerca di attrarre investimenti privati ​​e stranieri. L’incontro si è svolto presso le strutture della PDVSA e fa parte di una fase di consultazione pubblica obbligatoria dopo che il disegno di legge ha superato il suo primo dibattito legislativo.

In un discorso trasmesso dalla televisione di stato, Rodríguez ha affermato che la bozza è un quadro “rispettoso della sovranità” volto a trasformare il Venezuela in un “gigantesco produttore” di idrocarburi con investimenti privati. Ha aggiunto che le autorità si aspettano di garantire un “flusso significativo” di capitali nazionali e internazionali, mentre il governo cerca di ridefinire le regole per gli investimenti e aumentare la produzione, riporta MercoPress.

Chevron ha affermato di essere “pronta a continuare a contribuire” con competenze e tecnologie per contribuire a costruire un settore petrolifero e del gas più competitivo, secondo quanto riportato da EFE in merito alle dichiarazioni del rappresentante di Chevron in Venezuela, Mariano Vela. Rodríguez ha difeso quello che ha definito un modello di successo di contratti di partecipazione produttiva e ha affermato che attualmente sono in vigore 29 di questi contratti, strumenti che il governo collega alla legge anti-blocco del 2020, concepita per aggirare le sanzioni internazionali.

I colloqui si svolgono in un contesto politico e diplomatico più ampio e in rapida evoluzione. I media internazionali hanno descritto un nuovo canale tra Washington e Caracas, plasmato dal dichiarato interesse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per gli accordi di vendita di greggio e petrolio venezuelani. Reuters ha riferito che Rodríguez ha affermato che 300 milioni di dollari erano già entrati in Venezuela da un accordo iniziale di vendita di greggio da 500 milioni di dollari.

Allo stesso tempo, Rodríguez ha cercato di proiettare il controllo interno, pur mostrando apertura agli investitori. Lunedì, ha affermato che i venezuelani “non prendono ordini da nessun attore esterno” e che “questo governo obbedisce al popolo”, riporta EFE. Un articolo dell’Associated Press di inizio gennaio descriveva Rodriguez come un uomo che si muoveva a metà strada tra la retorica sulla sovranità e un tentativo di espandere la partecipazione straniera nel settore petrolifero, mentre l’amministrazione Trump affermava di voler influenzare la gestione delle entrate petrolifere venezuelane.

La spinta riformatrice si sta sviluppando parallelamente al controllo sulle detenzioni e i rilasci politici. Le organizzazioni per i diritti umani hanno messo in dubbio il ritmo e il numero totale dei rilasci dei prigionieri; un articolo dell’AFP affermava che le ONG hanno verificato solo una frazione dei rilasci dichiarati dal governo.

La fase successiva del disegno di legge è un secondo dibattito, articolo per articolo, in cui potrebbero ancora essere introdotti emendamenti. Per il governo di Rodriguez, l’obiettivo è aumentare gli investimenti e la produzione, mantenendo intatta la proprietà statale delle riserve. Per critici e investitori, il test chiave sarà se le nuove norme forniranno chiarezza giuridica, trasparenza e garanzie applicabili in un Paese ancora segnato da sanzioni, tensioni istituzionali e profonda polarizzazione politica.

Luigi Medici

