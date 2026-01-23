VENEZUELA. Rodriguez conferma cha andrà alla Casa Bianca

Il presidente ad interim del Venezuela visiterà presto gli Stati Uniti, ha dichiarato mercoledì un alto funzionario statunitense, a ulteriore dimostrazione della volontà del presidente Donald Trump di accogliere il nuovo leader del paese ricco di petrolio.

Delcy Rodriguez sarebbe la prima presidente venezuelana in carica a visitare gli Stati Uniti in oltre un quarto di secolo, a parte i presidenti che partecipano alle riunioni delle Nazioni Unite a New York, riportano France24 e AFP .

Rodriguez ha dichiarato di affrontare qualsiasi dialogo con gli Stati Uniti “senza paura”. “Siamo in un processo di dialogo, di collaborazione con gli Stati Uniti, senza alcuna paura, per affrontare le nostre divergenze e difficoltà… e per affrontarle attraverso la diplomazia”, ​​ha affermato la presidente ad interim venezuelana.

Rodriguez è stata un’ex vicepresidente e una figura di spicco del governo chavista del Venezuela, prima di diventare, suo malgrado, presidente ad interim, dopo il rapimento di Maduro. È ancora soggetta a sanzioni statunitensi, tra cui il congelamento dei beni.

Ma con una flottiglia di navi da guerra statunitensi ancora ammassata al largo delle coste venezuelane, ha permesso agli Stati Uniti di mediare la vendita di petrolio venezuelano, ha facilitato gli investimenti stranieri e ha rilasciato decine di prigionieri politici.

Non sarebbe stata ancora fissata una data. Mercoledì, Rodriguez ha anche avviato una riorganizzazione delle forze armate del Paese, nominando 12 alti ufficiali nei comandi regionali. Rodriguez aveva precedentemente nominato un capo dell’intelligence come nuovo comandante della sua guardia presidenziale.

L’ultima visita bilaterale di un presidente venezuelano in carica risale agli anni ’90, prima che il leader populista Hugo Chávez prendesse il potere. Da allora, i successivi governi venezuelani hanno fatto un gesto di disprezzo nei confronti di Washington e hanno stretto stretti legami con i nemici degli Stati Uniti in Cina, Cuba, Iran e Russia.

La visita degli Stati Uniti potrebbe creare problemi a Rodríguez all’interno del governo, dove alcuni intransigenti “detestano l’imperialismo emisferico di Washington”. Il ministro degli Interni Diosdado Cabello e il ministro della Difesa Vladimir Padrino Lopez rimangono forze potenti nel paese e gli analisti affermano che il loro sostegno a Rodríguez non è scontato.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/