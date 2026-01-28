STATI UNITI. Il Golden Dome di Trump è fermo al palo

A un anno dal suo lancio, l’iniziativa di difesa missilistica Golden Dome del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto pochi progressi visibili, impantanata da controversie tecniche e preoccupazioni sui componenti spaziali che hanno ritardato lo stanziamento di miliardi di dollari e bloccato uno dei suoi progetti di sicurezza nazionale più ambiziosi.

L’ordine esecutivo che istituisce Golden Dome, firmato il 27 gennaio 2025, ha stabilito un calendario serrato per la messa in opera di un sistema di difesa missilistica nazionale completo entro il 2028. Un anno dopo, tuttavia, il programma non ha ancora speso gran parte dei 25 miliardi di dollari stanziati la scorsa estate, mentre i funzionari continuano a discutere gli elementi fondamentali della sua architettura spaziale, riporta Reuters.

I lavori per finalizzare l’architettura dello scudo di difesa missilistica sono ancora in corso e l’esecuzione su larga scala dei fondi non è ancora iniziata. Il denaro è disponibile, e importi significativi potrebbero essere erogati nel breve periodo, una volta prese decisioni chiave. Ma sembra tutto muoversi al rallentatore.

Il Golden Dome prevede di espandere le difese terrestri esistenti, come missili intercettori, sensori e sistemi di comando e controllo, aggiungendo al contempo elementi spaziali sperimentali volti a rilevare, tracciare e potenzialmente contrastare le minacce in arrivo dall’orbita. Questi includerebbero reti satellitari avanzate e armamenti orbitali ancora oggetto di dibattito.

Una delle fonti di ritardo è stata il dibattito interno sulle apparecchiature spaziali classificate, ha affermato uno dei funzionari. Un dirigente dell’industria della difesa, parlando a condizione di anonimato, ha affermato che i sistemi in discussione probabilmente coinvolgono standard di comunicazione. Un altro dirigente ha affermato che potrebbero essere capacità anti-satellite, sollevando dubbi su come tali armi si allineerebbero con uno scudo missilistico difensivo.

Gli Stati Uniti si sono storicamente opposti alle armi anti-satellite per le preoccupazioni relative ai detriti spaziali e hanno criticato la Cina nel 2007 per aver condotto un test missilistico anti-satellite.

L’architettura spaziale rimane una delle questioni che devono essere risolte prima che il generale Michael Guetlein, direttore del programma, possa procedere con quella che si prevede sarà una serie di contratti di approvvigionamento per gli armamenti esistenti, hanno affermato il primo funzionario statunitense e i dirigenti dell’industria.

A novembre, la Space Force ha assegnato circa una mezza dozzina di contratti di piccolo valore per il Golden Dome per la costruzione di prototipi di difesa missilistica concorrenti, tra cui Northrop Grumman, True Anomaly, Lockheed Martin, e Anduril. Questi contratti, del valore di circa 120.000 dollari ciascuno, rappresentano i primi passi tangibili di un programma che, secondo Trump, costerà alla fine 175 miliardi di dollari.

A dicembre, si è tenuto almeno un briefing riservato per le aziende della difesa sull’architettura, hanno affermato i funzionari statunitensi.

Il Center for Strategic and International Studies di Washington ha affermato che gran parte dell’anno scorso è stata dedicata a revisioni della sicurezza, decisioni sul personale e approvazione di piani complessi. Ha affermato che è improbabile che il progetto Golden Dome venga completato entro il 2028.

Un’altra questione irrisolta riguardante Golden Dome è il ruolo che la Groenlandia potrebbe svolgere.

Trump ha recentemente collegato il controllo statunitense del territorio danese all’iniziativa di difesa missilistica, affermando ripetutamente che l’acquisizione della Groenlandia è “vitale” per il progetto.

Gli esperti di difesa osservano, tuttavia, che gli accordi esistenti consentono già l’espansione delle operazioni militari statunitensi sull’isola. Un funzionario statunitense ha affermato che la Groenlandia non fa parte dell’architettura proposta per Golden Dome.

Tommaso Dal Passo

