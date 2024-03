VENEZUELA. L’Opposizione a Maduro non riesce a presentare un candidato unitario

La principale coalizione di opposizione del Venezuela, la Piattaforma Unitaria Democratica, Pud, ha annunciato nelle prime ore di martedì di non essere stata in grado di registrare la candidatura di Corina Yoris per le elezioni presidenziali del 28 luglio entro il termine stabilito dal Consiglio Elettorale Nazionale, Cne.

“Nicolás Maduro non ha permesso la presentazione della candidatura unitaria. Non ci è mai stato consentito l’accesso al sistema di nomina”, ha affermato il Pud in un messaggio su X, ripreso da MercoPress.

Yoris era stata scelta venerdì scorso a causa della privazione dei diritti civili fino al 2036 dell’ex deputata María Corina Machado, che aveva vinto con una valanga di voti le primarie dell’alleanza in ottobre.

Dato che il processo di nomina è iniziato giovedì scorso, il Pud ha denunciato che gli è stato impedito di accedere al sistema istituito dal Cne. La coalizione ha insistito di aver esaurito tutti i mezzi per registrare il suo candidato, nonostante abbia presentato una persona che non ha alcuna squalifica o sanzione amministrativa.

“Abbiamo esaurito tutti i mezzi a nostra disposizione affinché questo problema possa essere risolto”, ha detto Yoris in una conferenza stampa lunedì mattina.

Domenica il Pud ha chiesto al Consiglio elettorale nazionale di prorogare di tre giorni il termine per presentare le candidature, per “correggere le violazioni di fatto e di diritto che si sono verificate nel processo”.

Il presidente del Cne Elvis Amoroso ha risposto che il processo di iscrizione delle candidature si sarebbe chiuso come previsto alle 11:59 ora locale, 03:59 GMT, di lunedì 26 marzo.

Il Pud ha insistito sul fatto che gli era stato negato l’accesso al sistema. ”Informiamo l’opinione pubblica nazionale e mondiale che abbiamo lavorato tutto il giorno (…), per cercare di esercitare il nostro diritto costituzionale di candidare il nostro candidato e non è stato possibile. Non ci è stato consentito l’accesso al sistema di nomina”, ha detto il leader Omar Barboza in un video.

Lucia Giannini

