INDIA. Arrestati sostenitori dell’opposizione a Modi

La polizia della capitale indiana ha arrestato il 26 marzo decine di sostenitori dell’opposizione mentre cercavano di marciare verso la residenza del primo Ministro Narendra Modi per protestare contro l’arresto, avvenuto la settimana scorsa, del primo ministro di Delhi Arvind Kejriwal.

Kejriwal, un leader dell’opposizione il cui partito Aam Aadmi, Aap, ha governato il territorio della capitale nazionale per un decennio, è stato arrestato dall’agenzia per la lotta alla criminalità finanziaria con l’accusa di corruzione relativa alla politica sugli alcolici della città, settimane prima che l’India iniziasse a votare per le elezioni generali. il 19 aprile, riporta Reuters.

Resterà in carcere, in custodia dalla Direzione delle Forze dell’Ordine, fino al 28 marzo, per esser e interrogato. Il partito di Kejriwal, i cui principali leader sono ora incarcerati in relazione al caso, afferma che è stato “arrestato in un caso inventato”. Il governo federale e il Bharatiya Janata Party, Bjp, di Modi negano le interferenze politiche.

Martedì, i sostenitori di Kejriwal hanno tentato di marciare verso la residenza di Modi, ma sono stati fermati dalla polizia in un luogo in cui si erano radunati a circa 5 km di distanza.

Le immagini televisive mostravano diversi manifestanti seduti a terra che cantavano slogan mentre il personale di polizia cercava di trascinarli sugli autobus. In altre parti della città, la polizia ha utilizzato cannoni ad acqua per disperdere i sostenitori del Bjp che cercavano di marciare verso il segretariato di Delhi per chiedere le dimissioni di Kejriwal, e ne ha arrestato alcuni.

“Il primo ministro di Delhi è corrotto e disonesto… dovrà dimettersi”, ha detto il presidente dello stato Virendraa Sachdeva del Bjp, riporta l’agenzia di stampa indiana Ani.

I leader dell’Aap hanno detto che Kejriwal non si dimetterà e che le proteste per chiedere il suo rilascio continueranno.

“Voglio dire al governo federale che questa lotta, questo movimento non si fermerà a causa della forza della vostra polizia, questa voce sta raggiungendo l’intera nazione”, ha detto ai giornalisti il ministro dell’Ambiente di Delhi, Gopal Rai.

Diverse stazioni della metropolitana sono state chiuse “fino a nuovo avviso” per “motivi di sicurezza”, ha dichiarato martedì mattina la Delhi Metro Rail Corporation su X.

La polizia di Delhi ha emesso un avviso avvertendo che il traffico sarebbe stato influenzato “in vista di uno speciale accordo di legge e ordine” in città.

L’Aap fa parte del blocco “India”, un’alleanza di partiti politici formata lo scorso anno per sfidare congiuntamente il Bjp alle elezioni generali.

Il gruppo prevede di tenere una manifestazione congiunta a Delhi il 31 marzo per protestare contro l’arresto di Kejriwal, sperando di rinnovare la propria unità dopo i litigi e i tentativi falliti di condividere i seggi per schierare candidati comuni contro il Bjp.

L’arresto di Kejriwal, il cui partito governa anche lo stato del Punjab, nel nord dell’India, ha attirato l’attenzione internazionale, con Germania e Stati Uniti che hanno lanciato un appello per un processo “giusto” e “imparziale”.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/