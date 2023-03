MALESIA. Il partito islamista soffia sul fuoco dell’estremismo

A metà febbraio ha iniziato a circolare sui social media malesi un video di un raduno di giovani islamisti malesi, con uomini vestiti con uniformi militari che portavano repliche di spade, lance e scudi.

La parata, che faceva parte di un raduno di due giorni organizzato dall’ala giovanile del Partito Islamico Malese, Pas, nello Stato di Terengganu, è stata criticata dal ministro degli Affari Religiosi malese Na’im Mokhtar il 19 febbraio, ripota Nikkei . Mohd Harun Esa, capo dell’ala giovanile del PAS di Terengganu, che ha organizzato l’evento, non si è scusato e ha difeso la sfilata definendola simile a un cosplay.

Il Pas ha ottenuto enormi guadagni alle elezioni generali dello scorso novembre, mentre la popolazione a maggioranza musulmana è diventata più conservatrice.

Un sondaggio condotto l’anno scorso dal Merdeka Center su 1.200 musulmani di età compresa tra i 15 e i 25 anni ha mostrato che l’82% era d’accordo sul fatto che il Corano dovesse sostituire la Costituzione del Paese, rispetto al 72% del 2010. Questi sviluppi non hanno fatto altro che alimentare le preoccupazioni per il filmato virale. Il ministro dell’Interno Saifuddin Nasution Ismail ha condannato la controversa esibizione pubblica e ha esortato tutte le parti ad astenersi da atti che potrebbero disturbare la popolazione e il Paese.

Saifuddin ha detto che la parata «ha causato preoccupazioni tra il pubblico – per non parlare del fatto che ha alzato la temperatura politica in diversi Stati che presto dovranno affrontare le elezioni». Ha anche messo in dubbio l’intenzione della marcia, che è stata caricata sui social media con un sottofondo di musica marziale araba. Secondo Saifuddin, ciò ha indotto a chiedersi se la parata fosse finalizzata a incitare lo spirito bellico.

Analisti e politici hanno detto che la parata sa di incitamento all’estremismo, in un contesto di crescenti tensioni politiche, mentre il Paese si prepara a tenere sei elezioni regionali. Le date non sono state fissate, ma secondo la stampa locale le legislature saranno sciolte nell’ultima quindicina di giugno.

La “parata armata” sarebbe un’ulteriore dimostrazione di estremismo da parte del Pas, che ha sfruttato a proprio vantaggio le questioni razziali e religiose durante le elezioni generali di novembre, conquistando 49 seggi nel parlamento su 222, il numero più alto per un singolo partito. Il Pas mira apertamente a trasformare la democrazia malese in uno Stato islamico.

Tommaso Dal Passo