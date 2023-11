VENEZUELA. Annullate dal tribunale le primarie dell’Opposizione. Gli Usa minacciano Maduro

La Sezione elettorale della Corte Suprema del Venezuela ha annullato le primarie dell’opposizione del 22 ottobre in base alle quali María Corina Machado era stata scelta per affrontare il presidente Nicolás Maduro nelle elezioni del 2024. La Corte ha sostenuto che Machado era stata privata dei diritti civili per 15 anni oltre alle accuse di frode che avevano influenzato il processo, è stato riferito a Caracas.

“Tutti gli effetti delle diverse fasi del processo elettorale condotto dalla commissione nazionale delle primarie sono sospesi”, si legge nella sentenza relativa ad un processo che ha avuto una sorprendente affluenza di 2,4 milioni di persone e una schiacciante vittoria di Machado, che ha ottenuto il 92% dei voti, riporta MercoPress.

La Corte, nota per essere allineata al governo Maduro, aveva accettato un atto di ingiunzione presentato dal deputato José Brito, ritenuto collaborazionista, “contro gli atti incostituzionali e illegali della Commissione Primaria Nazionale”.

Allo stesso tempo, il pubblico ministero Tarek William Saab ha aperto un’inchiesta e ha convocato a testimoniare come “indagato” Jesús María Casal, presidente della Commissione Nazionale della Primaria (CNP), e altri membri della sua squadra.

Le primarie si sono svolte cinque giorni dopo che governo e opposizione hanno concordato di rispettarle in un tavolo di dialogo, dove si è deciso anche di tenere le elezioni presidenziali nel secondo semestre del 2024 con l’osservazione dell’Unione Europea e di altri attori internazionali.

Gli Stati Uniti in risposta hanno allentato per sei mesi l’embargo petrolifero imposto al Paese nel 2019, ma lo hanno condizionato allo svolgimento di elezioni libere ed eque. Ma la Corte ha insistito nel trattare Machado come “un cittadino provata dei diritti civili per 15 anni” da giugno scorso per presunta corruzione.

Il tribunale ha inoltre ratificato “le privazioni dei diritti imposti a Machado, Freddy Superlano e Henrique Capriles”.

Il direttore di Datanalisis, Luis Vicente León, ha spiegato che la decisione della Corte non ha alcun impatto negativo sulla leadership dell’opposizione e “anzi, amplifica il suo potere nazionale e rafforza il rifiuto internazionale”.

Dopo aver appreso della decisione della Corte, il governo degli Stati Uniti ha avvertito che avrebbe preso provvedimenti se Maduro e i suoi delegati non avessero rispettato gli impegni assunti sulla tabella di marcia elettorale. «Esortiamo Nicolás Maduro e i suoi rappresentanti a mantenere gli impegni assunti firmando l’accordo sulla tabella di marcia politica alle Barbados», ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato americano.

Dopo l’annuncio della corte, i leader dell’opposizione hanno convenuto che la sentenza non potrà cambiare la volontà popolare.

Maddalena Ingrao