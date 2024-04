UNGHERIA. Orban avverte l’UE: “Le Guerre mondiali all’inizio non si chiamano guerre mondiali”

Il leader ungherese Viktor Orbán ha lanciato un nuovo avvertimento sulle crescenti tensioni in Europa, affermando che le Guerre mondiali non vengono mai chiamate guerre mondiali all’inizio, sottolineando che la Prima e la Seconda Guerra Mondiale furono avviate da una serie di conflitti minori.

“Bruxelles sta giocando con il fuoco. Ciò che sta facendo è un atto rischioso. All’inizio le guerre mondiali non vengono mai chiamate guerre mondiali. La terza guerra balcanica, il patto Molotov-Ribbentrop, la spartizione della Polonia e la fine fu la Seconda guerra mondiale”, ha detto, riporta Remix.

Le tensioni stanno aumentando in Europa, ha detto domenica Orbán in un post sulla sua pagina Facebook, sottolineando che l’atmosfera nel continente è di guerra e che la politica è dominata dalla logica della guerra.

“Il segretario generale della NATO vuole istituire una missione NATO-Ucraina. I leader europei sono già caduti in guerra, vedono questa guerra come la propria guerra e la stanno combattendo come la propria guerra”, ha affermato.

“All’inizio si trattava solo di inviare caschi. Quindi sanzioni, ma non ai produttori di energia! Poi sì, anche su quelli. Poi sono arrivate le spedizioni di armi. Prima le armi da fuoco, poi i carri armati, poi gli aerei e poi gli aiuti finanziari. Sempre di più, decine di miliardi. Ora siamo intorno ai 100 miliardi, in euro. Soldi, rifornimenti, armi, ma la situazione non migliora, anzi peggiora”, ha detto il primo Ministro ungherese.

Orbán ha ribadito un avvertimento già lanciato più volte, secondo cui l’Europa è a un passo dall’invio di truppe in Ucraina da parte dell’Occidente. Ha detto che Bruxelles sta promuovendo un “vortice di guerra” che potrebbe trascinare l’Europa nell’abisso.

Alla fine del suo post, Orbán ha sottolineato che gli ungheresi sanno cos’è la guerra, riferendosi al devastante periodo di distruzione che l’Ungheria ha dovuto affrontare durante la Seconda Guerra Mondiale e alla successiva occupazione dell’Ungheria da parte delle forze sovietiche, inclusa la repressione della rivolta contro il governo nel 1956.

Allo stesso tempo, Orbán ha espresso la posizione dell’Ungheria: “Questa non è la nostra guerra. Non vogliamo la guerra e non vogliamo che l’Ungheria diventi nuovamente il giocattolo delle grandi potenze”.

“Ecco perché dobbiamo difendere la pace – in patria, a Bruxelles, a Washington, nelle Nazioni Unite e nella NATO”, ha concluso Orbán nel suo post.

Luigi Medici

