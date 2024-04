ARMENIA. Inizia la delimitazione dei confini con l’Azerbaigian

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha elogiato l’accordo sulla delimitazione dei confini con l’Azerbaigian, affermando che “per la prima volta Armenia e Azerbaigian hanno risolto una questione attorno a un tavolo negoziale”.

L’accordo di delimitazione è arrivato più di tre anni dopo l’avvio della prima riunione delle commissioni competenti in seguito alla vittoria dell’Azerbaigian nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh nel 2020, riporta BneIntelliNews. Secondo l’accordo, la prima fase della delimitazione inizierà nelle province di Tavush in Armenia e di Gazakh in Azerbaigian, con l’Armenia che restituisce unilateralmente i territori conquistati all’inizio degli anni ’90. L’Azerbaigian, tuttavia, non è obbligato a restituire i territori armeni che controlla nella stessa area.

Nonostante la sua recente dichiarazione secondo cui l’accordo è stato raggiunto attraverso negoziati, Pashinyan in precedenza aveva affermato di aver accettato concessioni unilaterali per fermare la guerra nella regione. Le dichiarazioni di Pashinyan sono state seguite dalla propaganda statale azera che ha avvertito l’Armenia di un’altra escalation se avesse ritardato la restituzione dei villaggi. L’Azerbaigian aveva chiesto la restituzione dei villaggi come precondizione per un accordo di pace.

Al di là degli elogi di Pashinyan, tuttavia, sono scoppiate proteste tra i residenti delle comunità di confine nella provincia di Tavush in Armenia, esprimendo preoccupazione per le implicazioni del processo di delimitazione e demarcazione. I residenti di Tavush temono che il processo di delimitazione e demarcazione possa comportare la perdita di accesso ai terreni agricoli e una maggiore vulnerabilità agli attacchi.

In risposta, Pashinyan ha rassicurato l’opinione pubblica che il governo avrebbe adottato misure per mitigare i rischi. Ha dichiarato: “Non abbiamo una linea del fronte qui, ma avremo un confine, e il confine è un segno di pace”. Ha inoltre riaffermato l’impegno dell’Armenia a salvaguardare la propria sovranità.

Pashinyan ha anche confermato il ritiro delle guardie di frontiera russe da Tavush dopo la delimitazione. Ha dichiarato: “Le guardie di frontiera dell’Armenia e dell’Azerbaigian saranno in grado di proteggere autonomamente il confine interagendo tra loro”, evidenziando una nuova fase di cooperazione.

L’Armenia ha anche recentemente chiesto ai soldati russi di ritirarsi dall’aeroporto di Yerevan, mentre si muove per riorientare la politica estera del paese. Il premier armeno ha anche sottolineato l’importanza vitale di raggiungere un accordo di pace con l’Azerbaigian, anche se ciò implica concessioni e l’abbandono del Nagorno-Karabakh, che Baku ha riconquistato a dicembre.

A livello internazionale, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno espresso sostegno al processo di delimitazione dei confini, considerandolo un passo positivo verso una pace sostenibile. Nel frattempo, l’Azerbaigian ha salutato l’accordo come una pietra miliare storica, celebrando il ritorno dei villaggi sotto il controllo armeno dagli anni ’90.

Anna Lotti

