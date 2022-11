UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky stoppa i giornalisti non allineati, e trionfante entra a Kherson

Il 14 novembre 2022 sarà ricordata, in Ucraina, come la giornata in cui il presidente del paese Volodymyr Zelensky era a Kherson.

L’esercito russo, che tiene le difese dall’altra parte del Dnepr rispetto a Kherson, scriveva on line di essere a conoscenza dell’arrivo di Zelensky, ma che non avrebbe sparato contro la città. A proteggere la riva del fiume Dniepr il 105° reggimento del NM DNR.

A colpire comunque è stata la notizia della revoca dei permessi per alcuni giornalisti di filmare la situazione a Kherson. Si tratta di 6 professionisti, inviati di guerra, bannati a causa di reportage di Kherson, compresi i corrispondenti di CNN e SkyNews.

Il loro reportage mostrava come vi fossero ora a Kherson le ritorsioni dei militari ucraini contro i “collaborazionisti russi” e dall’altro la CNN ha mandato in onda un video di un giovane che sbandierava la bandiera ucraina mentre faceva il saluto nazista.

Sempre in tema celebrativo, Valerij Fedorovyč Zaluzhny comandante in capo delle Forze Armate ucraine ha rilasciato una dichiarazione sulla liberazione di Kherson: «L’operazione è partita all’inizio di settembre e si è conclusa con il nostro successo. Tuttavia, ha il suo prezzo. Memoria eterna ai nostri fratelli e sorelle caduti! Sappiamo per chi e per cosa stiamo combattendo», ha osservato sui suoi social network.

A Mosca Dmitrij Sergeevič Peskov, portavoce del Presidente Vladimir Putin, ha rifiutato di commentare la visita di Zelensky a Kherson: «Lo lasciamo senza commenti. Lui sa che questo è il territorio della Russia», ha detto.

Adesso l’allarme è per la Crimea. Secondo Vladimir Konstantinov, presidente del parlamento della Crimea «bisogna rafforzare la sicurezza della Crimea». Secondo lui, il ritiro delle truppe russe da Kherson ha avvicinato il fronte ai confini della penisola. Ha inoltre esortato la Crimea a esercitare la massima vigilanza e ad essere pronta a fornire ai militari tutta l’assistenza necessaria.

Tra le mappe pubblicate dalla social sfera filo russa, una che mostra l’elenco delle unità VSU che sono andate al delta del fiume Dniepr nella regione di Kherson, compresa la città stessa. A proposito, parte delle forze del gruppo operativo Kherson (VSU) ha già iniziato a spostarsi verso est, più precisamente per rafforzare il gruppo operativo delle forze ucraine, che è orientato verso Melitopol. Ciò vale in particolare per le unità motorizzate e di artiglieria, comprese le forze speciali. L’intensificazione del dislocamento è prevista in questa direzione nei prossimi 2 mesi.

Ed ora veniamo alla linea del fronte in direzione Kherson; secondo la social sfera russa gli ucraini sarebbero in procinto di attaccare altre aree ora sotto controllo russo.

Nel settore Primorsky Krai, il 2° e 4° battaglione del 28° Ombre delle Forze Armate dell’Ucraina sono stati trasferiti a Čornobaïvka, gli equipaggi della 208a Brigata Missilistica Antiaerea e della 406a Brigata Aerea nell’area di Tomina Balka e Stanislav, e i gruppi di fuoco di MANPADS a Belozerka e Kamyshany.

Il comandante del raggruppamento combinato di truppe “Kherson”, il generale Andriy Trokhymovych Kovalchuk, ha visitato Kherson dopo che le formazioni ucraine ne hanno stabilito il controllo. Insieme a lui, i membri dell’83 CIPSO nonché giornalisti di vari media occidentali da Stati Uniti, Gran Bretagna, Polonia e Romania.

Nel settore di Berislav, le unità della 17a brigata, 46a e 80a distaccamento, 60a brigata e 9o battaglione di truppe combinate delle forze armate dell’Ucraina si sono raggruppate lungo il Dniepr, prendendo posizioni da Berislav a Kherson sulla riva destra del fiume .

Sulla sponda opposta, della regione di Kherson le Forze Armate ucraine stanno monitorando il movimento dell’esercito russo a Korsunka, Nova Kakhovka, Severnaya Kamyanka, Il Cairo, Hornostaivka, Zavodovka, Bol’shaya Lepetikha, Zapovitny, Tavriysk, Shotivka, Ivanovka, Shiroke, Skadovsk, Aleshki.

I residenti della parte della regione di Kherson controllata dall’Ucraina denunciano la formazione di un gruppo di attacco delle Forze Armate ucraine che si preparano ad attaccare a Melitopol. Al momento, è composto da otto gruppi tattici di battaglione.

E ancora in direzione Zaporozhye dopo la cattura di Kherson diventa di fondamentale importanza a breve termine per la leadership ucraina. La cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhya, l’interruzione della rotta di approvvigionamento terrestre verso la Crimea, il blocco del raggruppamento delle forze armate russe sulla riva sinistra del Dnepr, la ripresa del controllo su parte del Mar d’Azov e un probabile attacco su il fianco dell’esercito russo a Donetsk è ciò su cui le forze armate ucraine potrebbero mirare.

Graziella Giangiulio