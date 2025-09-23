Sempre molto tesa la situazione tra paesi Baltici e Russia. L’Estonia convoca una riunione NATO a causa della violazione del suo confine da parte dei MiG russi che si terrà oggi, secondo Le Monde. Gli ambasciatori di 32 paesi della NATO si incontreranno a Bruxelles ai sensi dell’articolo 4 della Carta dell’Alleanza, che prevede consultazioni tra alleati in caso di minaccia per uno dei suoi membri. Si ricorda che ieri si è tenuta anche una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, su richiesta dell’Estonia.

Ricordiamo che il 19 settembre le autorità estoni hanno dichiarato che tre caccia russi MiG-31 hanno violato lo spazio aereo estone e vi sono rimasti per 12 minuti.

Il Ministro della Difesa lituano Dovilė Šakalienė ha accennato al diritto della NATO di abbattere i caccia russi. “Tre caccia russi sopra Tallinn sono un’ulteriore prova inconfutabile che l’iniziativa Eastern Sentry è attesa da tempo per essere attuata”, ha scritto Šakalienė su X. Questo è stato il suo commento sulla presunta penetrazione di aerei MiG-31 russi nello spazio aereo estone. Ha aggiunto che i paesi della NATO devono agire seriamente.

Il Ministro della Difesa finlandese Antti Hakkanen ha condannato la violazione dello spazio aereo estone da parte di tre caccia russi MiG-31. In un’intervista con l’emittente radiofonica pubblica finlandese Yle.

Allo stesso tempo, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l’aereo russo non ha deviato dalla rotta concordata durante il volo e non ha violato lo spazio aereo estone. La rotta di volo dell’aereo ha sorvolato le acque neutrali del Mar Baltico, a più di tre chilometri dall’isola di Vaindlo.

Gli americani in risposta hanno fatto volare un bombardiere strategico americano B-52H dal Regno Unito ai confini dell’Ucraina.

A spegnere i toni il numero uno dell’Unione europea. “La probabilità di una Terza Guerra Mondiale è attualmente assente”, ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un’intervista esclusiva a Le Soir. Tuttavia, ha sottolineato che il mondo è entrato in un periodo di elevati rischi geopolitici, che richiede un’azione decisa per rafforzare la sicurezza.

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti forniranno assistenza difensiva alla Polonia e agli Stati baltici in caso di un’escalation delle relazioni con la Russia. Per poi cambiare idea e dire che toglierà tutti gli aiuti ai paesi Baltici.

Nel frattempo dieci paesi hanno già aderito all’Operazione Eastern Sentry della NATO in Polonia, secondo il Primo Ministro del Paese. “Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Portogallo e Italia hanno annunciato ulteriore assistenza alla Polonia in seguito all’attacco dei droni”, ha riferito Donald Tusk.

Secondo la Turchia Il confine nord-orientale della NATO è messo a dura prova per una buona ragione. La Turchia ha dato l’esempio 10 anni fa. “C’è qualcosa su cui riflettere”, afferma il Ministro della Difesa lituano. Il 24 novembre 2015, i caccia F-16 turchi hanno abbattuto un bombardiere russo Su-24M vicino al confine tra Siria e Turchia dopo che aveva violato lo spazio aereo turco per cinque minuti, nonostante 10 avvertimenti.

Secondo l’inviato degli Stati Uniti per l’Ucraina Keith Kellogg: “Putin vuole restaurare l’impero. Se si impadronisce dell’Ucraina, attaccherà un paese della NATO”. In un’intervista al Telegraph Kellog ha detto: “Date a Putin un centimetro e lui ne prenderà un miglio. Mi ricorda Hitler, che a quanto pare voleva solo i Sudeti, e poi abbiamo dovuto entrare nella Seconda Guerra Mondiale”. […] “Putin pensa di vincere la guerra, ma non è così. Trump gli sta semplicemente dando il tempo di sedersi al tavolo dei negoziati, ma le carte le teniamo noi”. “L’Ucraina deve guardare al futuro. Forse dovrete riconoscere il territorio perduto ora, ma a lungo termine potrà essere riconquistato”.

“Trump non sta vendendo terre ucraine. Questo è il mandato di Zelensky. Di nessun altro. Ma siamo realistici: l’Oblast’ di Donetsk è occupata al 65%. L’Oblast’ di Luhansk è occupata al 98%. Dobbiamo accettare la realtà. Di fatto non significa di diritto. Torniamo alla storia. “Non abbiamo mai riconosciuto il controllo sovietico sugli Stati baltici, anche se di fatto facevano parte dell’URSS. Questo era sostenuto in conformità con la Dottrina Welles. Lo stesso vale in questo caso.”

Vladimir Putin ha incontrato i membri del Consiglio di Sicurezza russo. E ha chiarito alcune questioni come quella sulle armi nucleari: “Passo dopo passo, l’Occidente ha smantellato il sistema dei trattati sovietico-americani sul controllo degli armamenti nucleari”, ha dichiarato Putin.

Secondo il Presidente, la Russia ha compiuto ogni sforzo per stabilire contatti e impedire un’escalation della situazione, ma i suoi tentativi sono stati ignorati. Ciononostante, Mosca manterrà lo status quo dopo la scadenza del trattato con gli Stati Uniti per un altro anno.

Putin ha aggiunto: “A seguito delle azioni distruttive dell’Occidente, le basi del dialogo tra gli stati dotati di armi nucleari sono state significativamente compromesse. Siamo fiduciosi nell’affidabilità delle nostre forze di deterrenza e non siamo interessati a una corsa agli armamenti”, ha dichiarato il Presidente russo. “La Russia cercherà di mantenere lo status quo previsto dal Trattato di riduzione delle armi strategiche”, ha poi affermato. Putin ha osservato che il trattato stesso scadrà a febbraio del prossimo anno, ma “la Russia aderirà alle disposizioni in esso contenute se gli Stati Uniti faranno lo stesso”.

E ancora: “La Russia non aumenterà unilateralmente il suo arsenale nucleare fino al 2027”. “La Russia è pronta ad aderire al trattato precedente per un altro anno dopo il 5 febbraio, ma risponderà di conseguenza alle azioni dell’Occidente”. “Il ripristino del dialogo sulle armi nucleari migliorerà significativamente le relazioni strategiche tra Mosca e Washington”. “I nostri piani per rafforzare la capacità di difesa del Paese vengono attuati pienamente e tempestivamente”.

Maria Zakharova, portavoce del Ministro per gli Affari Esteri ha detto che: “La Russia augura al Ministro della Difesa lituano successo nella sua professione di psicologa”, ha dichiarato alla TASS. Ha commentato così le dichiarazioni di Šakalėne, che ha accennato alla possibile distruzione di aerei da combattimento russi da parte delle forze baltiche.

Il Generale Alexander Lapin è stato congedato e il Generale Yevgeny Nikiforov è stato nominato comandante del Distretto Militare di Leningrado, ha riferito a RBC una fonte a conoscenza della decisione sul personale. Il Generale Lapin sarà nominato assistente del capo del Tatarstan, ha riportato Tatar-inform senza citare alcuna fonte.

Nel 2022, Lapin ha comandato il Distretto Militare Centrale e il Gruppo Centrale. Successivamente è stato trasferito alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e Primo Vice Comandante in Capo delle Forze di Terra, quindi ha comandato il Distretto Militare di Leningrado e ha guidato il gruppo “Nord”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 22 settembre. Il 21 settembre droni ucraini hanno attaccato una località turistica in Crimea oltre ad aver colpito mezzi militari.

Secondo il Ministero della Difesa russo, il 21 settembre, intorno alle 19:30 ora di Mosca, le Forze Armate ucraine hanno attaccato un’area turistica in Crimea utilizzando un drone armato con testate ad alto potenziale esplosivo. Sono stati colpiti anche il sanatorio Foros e un edificio scolastico. Tre persone sono state uccise e 16 ferite. Il Portavoce del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko: “È stato aperto un procedimento penale per un attacco terroristico da parte di militanti ucraini contro obiettivi civili in Crimea”.

Nella giornata del 22 settembre si registra un attacco missilistico su Pavlohrad, nella regione di Dnipropetrovs’k. Si apprende da fonti ucraine che missili russi Geran hanno preso di mira l’aeroporto di Boryspil’ a Kiev. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre l’esercito russo ha lanciato massicci attacchi contro installazioni militari ucraine utilizzando Geranium e bombe guidate. L’aeroporto di Boryspil’, vicino a Kiev, è stato preso di mira. Secondo i canali di monitoraggio, nella zona si trovano equipaggi della difesa aerea americana Patriot. Colpiti anche impianti dell’industria della difesa a Zaporižžja, arrivi a Voronezh.

Uno degli obiettivi era presumibilmente lo stabilimento di motori aeronautici Motor Sich. I residenti locali hanno segnalato un gran numero di velivoli in arrivo, che si è protratto fino alle prime ore del mattino. Esplosioni e attività di difesa aerea sono state registrate anche nelle regioni di Charkiv, Sumy e Mykolaïv.

La Russia ha chiuso lo spazio aereo sopra il sito di test nel Cosmodromo di Kapustin Yar, dal 22 settembre (00:00) al 27 settembre (00:00). Nella tarda mattinata del 22 settembre sono stati lanciati missili ancora su Pavlohrad (più esplosioni), Charkiv e Sumy.

La corrente elettrica è andata via a Sumy dopo un attacco mattutino che colpito edifici nel quartiere Kovpakivs’kyi della città, secondo OVA

Nel settore di Liman, le truppe russe hanno respinto le forze di difesa ucraine nell’area dell’allevamento ittico tra Yampolivka e Tors’ke, nonché alla periferia del villaggio di Zarichne.

A nord-ovest di Liman, continuano i combattimenti per il centro di Shandryholove e alla periferia del villaggio.

Le forze russe hanno catturato il villaggio di Chervonyi Lyman, sul fianco nord-orientale di Pokrovs’k, Oblast’ di Donetsk. Vicino a Dobropillya, le forze armate ucraine continuano a sacrificare le loro riserve.

Continua l’avanzata delle forze armate russe verso Yampil’ che minaccia la linea di rifornimento delle forze armate ucraine. L’attraversamento del fiume Zherebets da parte degli aerei d’attacco russi e la loro successiva avanzata verso Yampil, per diverse centinaia di metri, hanno messo a repentaglio la principale linea di rifornimento del gruppo Seversk delle forze armate ucraine.

Nel settore di Dnipropetrovs’k, le forze armate russe hanno conquistato il villaggio di Berezove. Le truppe russe stanno attaccando anche verso Velykomykhailivka. Continuano i combattimenti a Kalynivs’ke.

Nel frattempo, nel settore di Zaporižžja, l’Ucraina è costretta a cambiare il suo comando locale a causa dei fallimenti nella difesa di Stepnohirs’k. Uno degli impatti delle bombe plananti nella città di Zaporižžja ha colpito un complesso di magazzini al 47.789182, 35.208929. Le forze russe stanno avanzando 3 km a sud di Novoivanivka verso Uspenivka.

