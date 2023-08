L’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è opposto ai negoziati con Mosca e a qualsiasi scenario di cessate il fuoco. In Russia, Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla sospensione di una serie di disposizioni dei trattati fiscali con gli Stati Uniti, i paesi dell’UE e altri stati che Mosca ora ritiene ostili.

Fallisce il tentativo di Kiev di attaccare le torri “occidentali” di Mosca. Alle 4 del mattino del 9 agosto respinto ennesimo attacco di droni.

Secondo il ministero della Difesa francese. La situazione generale sulla linea di contatto ucraino-russa alle 24:00 del 7 agosto si presentava così: «Le forze armate ucraine hanno inflitto diversi attacchi alle forze armate RF nel Mar Nero: il 4 agosto una nave da guerra è stata attaccata a Novorossijsk, il 5 agosto una petroliera e ci sono stati anche attacchi sul ponte Chongar. Le forze armate russe hanno risposto con attacchi nelle profondità del territorio dell’Ucraina. Sul terreno, le forze armate RF mantengono l’iniziativa sul fronte orientale e le forze armate dell’Ucraina – sul fronte meridionale». E poi la nota specifica: sul Fronte nord-orientale: «Le forze armate RF continuano la loro offensiva in direzione di Kupyansk e respingono i contrattacchi ucraini nell’area di Svatove». Area Centro-Est: «Le forze armate dell’Ucraina continuano a dirigere i loro sforzi in direzione di Bachmut, mentre entrambe le parti hanno intensificato i duelli tra UAV e artiglieria». Fronte sudorientale: «Le Forze Armate dell’Ucraina stanno attaccando nella zona di Rabotino e Velikaya Novoselovka. Nella regione di Kherson senza cambiamenti significativi».

Dalla difesa ucraina si apprende che le perdite confermate delle forze armate ucraine di veicoli blindati della NATO sono: 8 Leopard 2А6; 6 Leopard 2А4; 47 M2Bradley; 4 AMX-10RC; 2CV90.

Non solo, le forze armate dell’Ucraina riferiscono che il 6 agosto il comandante della compagnia della 128a brigata di truppe (Dnepropetrovsk), il tenente Andrei Veremienko, è stato ucciso in battaglia.

A differenza di quanto scrivono i francesi, in Direzione Kherson la situazione non è chiara. Secondo fonti social filo russe e filo ucraine, gli ucraini avrebbero sbarcato truppe sulla riva sinistra nell’area dell’insediamento dei campi cosacchi. Altre fonti riferiscono che ci fu un presunto tentativo di sbarco e lo sbarco bloccato.

Infine fonti militari russe affermano che la situazione alle ore 13.00 dell’8 agosto 2023 in direzione Kherson era la seguente: «a causa della distrazione verso altre direzioni, la situazione lungo il Dnepr è scomparsa dalla vista del pubblico. Per diversi mesi, le forze armate ucraine hanno continuato a sparare sulla riva sinistra, coprendo le azioni dei gruppi di ricognizione sulle barche.

Tuttavia, dopo la sostituzione delle unità delle forze aviotrasportate, che operavano lì da molto tempo, gli attacchi alle posizioni russe si sono intensificati con nuove formazioni delle forze armate ucraine. L’obiettivo in questo caso è semplice: sfruttare l’inesperienza e l’ignoranza della situazione degli arrivi per creare una testa di ponte sulla riva sinistra».

L’account continua: «Di notte, sette barche ucraine hanno sbarcato fino a sette DRG di 6-7 persone ciascuna dopo aver installato una cortina fumogena a ovest dei campi cosacchi. I gruppi ucraini approfittarono della sostituzione in prima linea e colpiscono dal fianco, raggiungendo un insediamento sulle rive del Dnepr».

In questo modo l’effetto sorpresa e la reazione tardiva hanno permesso alle forze armate ucraine di sbarcare e avanzare senza ostacoli verso i campi, dopodiché le truppe russe li hanno intercettati e già respinti. La fonte scrive: «Secondo i colleghi da questa direzione, le forze armate ucraine sono ritornate sulla riva destra. E negli ultimi giorni, questa non è l’unica area in cui gli ucraini sta non cercando di prendere piede. Secondo D. M., sono stati notati scontri a fuoco anche vicino al ponte ferroviario vicino a Peschanovka, dove le forze armate russe hanno ottenuto scarsi successi tattici».

Si registrano attività delle forze armate ucraine vicino al ponte Antonovsky. Il giorno prima, il comando ucraino ha inviato due barche per sostituire le unità in quest’area. Una delle barche è stata colpita ed è tornata indietro, e l’altra è stata fatta atterrare dal DRG, ma è stata distrutta da un incendio.

Nel settore del Golopristan, tre imbarcazioni delle forze armate ucraine con 15 persone a bordo avevano in programma di stabilire un posto di osservazione sull’isola di Domakhsky. Sotto gli attacchi di artiglieria, le barche sono rientrate in territorio sotto controllo ucraino. Una è riuscito a uscire dal fuoco e due sono state danneggiate e fatte saltare in aria dalle mine.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte dalla social sfera aggiornate alle 08:00 del 9 agosto.

Nella direzione di Zaporizhzia, gli ucraini ha continuato ad attaccare nel settore Orekhov, ma non hanno ottenuto progressi significativi in direzione di Pyatikhatki e Rabotino. Anche l’attacco del 7 agosto è fallito. Né un altro cambio di tattica, né l’uso massiccio di munizioni a grappolo hanno contribuito a invertire le tendenze negative per le Forze armate ucraine.

Sulla sporgenza Vremyevsky, i combattimenti continuano a Staromaiorske: gli ucraini controllano la parte settentrionale del villaggio e stanno cercando di espandere la zona di controllo intorno al villaggio per poter attaccare intensamente le alture adiacenti, che sono controllate dall’Armata RF Forze. Le forze armate ucraine stanno cercando di risolvere il problema sorto a Staromaiorske attaccando Urozhaine, che le forze armate RF controllano e non consentono ai militari ucraini, affidandosi a Staromaiorske e Urozhaine, di sviluppare un’offensiva contro Staromlynovka. Di conseguenza, anche qui l’offensiva ucraina è in fase di stallo, anche se nelle ultime 24 ore gli ucraini sono riusciti a resistere per un po ‘alla periferia di Urozhaine.

Direzione Vulehedar – senza cambiamenti significativi. Le battaglie di posizione continuano con periodici tentativi locali delle parti di migliorare la propria posizione negli sbarchi e nell’area della dacia.

Direzione Marinka – senza cambiamenti significativi. Nella parte occidentale della città si erge il fronte, nell’area di “Zvirinets” e vicino a Krasnogorovka nell’area del pozzo di ventilazione della miniera di Trudovskaya – senza modifiche significative.

Nella zona di Avdiivka continuano le battaglie di posizione con attacchi periodici dai lati vicino a Vodyany, Pervomaisky e Severny, così come vicino a Nevelskoye, dove i russi sono riusciti recentemente ad avanzare verso il villaggio (tuttavia, sono ancora lontano dal prendere Nevelskoye). I combattimenti continuano a ovest di Krasnogorovka e le forze armate RF sono trincerate in nuove posizioni nell’area di Kamenka, da dove hanno recentemente spinto le forze armate ucraine. Non c’è ancora un accerchiamento operativo di Avdiivka, nonostante il bombardamento della strada da Orlivka.

Nell’area di Bachmut, le forze armate RF continuano a respingere gli attacchi ucraini in direzione di Dubovo-Vasilyevka, Berkhovka, Kleshcheevka, Andriivka e Kurdyumovka. Un account scrive in merito a Bachmut: «Nonostante gli sforzi titanici e le riserve trasferite qui, Syrsky non può ancora accettare almeno un accordo per annunciare almeno un successo tattico. La resilienza delle truppe russe e le enormi perdite ucraine hanno apportato modifiche ai piani ucraini per la rapida cattura di Bachmut ed ora si trovano in panne». Gli ucraini stanno cercando di essere attivi con le forze DRG nell’area delle dacie alla periferia sud-occidentale di Bachmut – qui la situazione è generalmente controllata, gli ucraini non hanno forze per un assalto diretto alla città da ovest.

Sulla sporgenza Seversky – in generale, nessun cambiamento. Gli attacchi ucraini in direzione di Soledar sono stati fermati. Le truppe russe, a loro volta, continuano le battaglie di posizione nell’area di Disputable e Belogorovka, ma anche qui nessun progresso significativo russo.

L’offensiva di successo delle truppe russe continua nella direzione di Svatove. Novoselivka è stata pressa, il che apre opportunità per un’ulteriore offensiva contro Kupyansk non solo da nord e nord-est, ma anche da est e sud-est. Il controllo di Novoselivka rimuove la minaccia da Kuzemovka e riduce drasticamente le prospettive ucraine nella direzione di Svatove. Anche l’avanzata russa verso Oskol continua a una velocità media di 1-1,5 km al giorno. L’altro ieri – 3 km. Gli ucraini continuano a superare le riserve per rafforzare il raggruppamento nell’area di Kupyansk e nella direzione di Svatove nel suo insieme. Cresce la pressione nella zona di Sinkovka.

Nella direzione di Liman, gli ucraini mantengono ancora posizioni nell’area di Torskoye e Yampolovka, intraprendendo periodicamente contrattacchi. Inoltre, i militari ucraini mantengono la difesa nelle parti occidentali e sud-occidentali dell’area forestale a ovest di Kreminna.

Ma la vera svolta secondo queste fonti social arriverà dal fronte di Zaporizhzhie la prossima settimana.

Graziella Giangiulio