L’edizione tedesca Der Spiegel scrive che il Gabinetto dei ministri tedesco ha raggiunto un consenso sul trasferimento dei missili da crociera a lungo raggio Taurus in Ucraina. La loro possibile consegna all’aeronautica ucraina è stata discussa a maggio. A quel tempo, questa idea fu ufficialmente abbandonata a Berlino, tuttavia, dopo che Storm Shadow / SCALP apparve nelle forze armate ucraine, l’invio dei Taurus era una questione di tempo.

La posizione ufficiale della Bundeswehr non poteva che essere un rinvio dimostrativo: mentre in Germania si parlava della riluttanza a cedere missili al regime di Kiev. Nonostante la fornitura di missili britannici e francesi all’Ucraina, il loro numero è ancora limitato, il che si esprime in una selezione molto scrupolosa degli obiettivi per gli attacchi. L’apparizione del Taurus nel conflitto amplierà l’arsenale di armi ad alta precisione del nemico e aumenterà il raggio di distruzione degli obiettivi fino a 500 km.

Al momento solo otto piloti ucraini sono pronti per iniziare l’addestramento sui caccia F-16, scrive Politico. Il resto ha problemi con la conoscenza della lingua inglese. Altri 20 piloti che “parlano un po’ di inglese” andranno a corsi di lingua in Gran Bretagna ad agosto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte: Nella direzione di Kupyansk, negli ultimi tre giorni, l’avanzata delle truppe russe è stata di 11 km lungo il fronte e più di 3 km in profondità della difesa delle Forze armate ucraine, riferisce il ministero della Difesa russo.

Zona Orekhovsky situazione alle ore 11.00 dell’8 agosto 2023: di notte, i gruppi d’assalto combinati 116 e 118 ombr 10 AK hanno attaccato la linea Rabotino-Verbove. Nell’attacco sono stati coinvolti solo distaccamenti di fanteria senza veicoli corazzati.

L’attacco è stato respinto, ma in mattinata le Forze Armate dell’Ucraina hanno ripreso l’offensiva con il supporto dell’artiglieria e delle forze della 15a brigata della Guardia Nazionale dell’Ucraina. Ad un certo punto sono riusciti ad occupare la periferia nord di Rabotino, ma alla fine i combattenti russi hanno respinto l’APU. I combattimenti continuano.

Le battaglie di posizione sono iniziate anche nelle vicinanze di Belogorye, dove il giorno prima il comando ucraino ha trasferito un plotone da Gulyaipol. L’attivazione in quest’area può indicare possibili tentativi di attacco in questa direzione. Allo stesso tempo, nelle retrovie nella regione di Tavriysky, si sta formando una forza d’attacco. Le formazioni di 65 OMBR e 128 OMG Brigata delle Forze Armate ucraine sono arrivate lì con veicoli blindati. Inoltre, ulteriori unità d’assalto di 10 AK sono state trasferite a Orekhov.

Secondo un account: Le formazioni ucraine si sono intensificate sui fianchi di Bachmut, riprendendo gli attacchi in piccoli gruppi alle posizioni delle forze armate RF. La scorsa notte diversi gruppi hanno attaccato dalla direzione di Orekhov-Vasilevka e dalla rotta per Slavyansk, ma dopo gli attacchi degli elicotteri delle forze aerospaziali russe si sono ritirati. Inoltre, sono in corso combattimenti nel settore Yagodnoye-Berkhovka.

Nella direzione di Zaporizhzie, le forze armate ucraine hanno attaccato le posizioni russe vicino a Urozhayne, ma non sono state in grado di raggiungere il successo. Allo stesso tempo, la situazione nel blocco Orekhov rimane stabile. Le Forze Armate ucraine continuano ad accumulare militari e attrezzature per ulteriori azioni.

Graziella Giangiulio