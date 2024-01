COREA DEL NORD. Il capodanno di Kim e Xi

Kim Jong-un e Xi Jinping si sono scambiati gli auguri di buon anno, promettendo di rafforzare i loro legami bilaterali nel 2024 mentre i due paesi celebrano il 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche.

Secondo Kcna, nel suo messaggio a Xi, Kim ha dichiarato il 2024 “anno dell’amicizia Corea del Nord-Cina”, che segna il 75° anniversario dell’instaurazione di relazioni diplomatiche tra i due paesi, riporta Yonhap.

«Durante l'”anno dell’amicizia Corea del Nord-Cina”, i due partiti e i due paesi promuoveranno ulteriormente scambi e visite in tutti i campi, compresa la politica, l’economia e la cultura, approfondiranno ulteriormente i legami di amicizia e unità e intensificheranno la cooperazione nell’ambito congiunto lotta per salvaguardare la pace e la stabilità regionale e globale, aggiungendo così una nuova pagina alla storia delle relazioni Corea del Nord-Cina», ha affermato la Kcna in un dispaccio in lingua inglese.

Kim ha anche espresso i suoi auguri per la buona salute di Xi nel nuovo anno e il successo nella gestione del Paese, nonché la prosperità.

In risposta, Xi ha annunciato che quest’anno sarà designato come “anno dell’amicizia Cina-Corea del Nord”, secondo l’agenzia statale nordcoreana. «Negli ultimi anni, le tradizionali relazioni amichevoli e di cooperazione tra Cina e Corea del Nord sono entrate in un nuovo periodo storico, grazie agli sforzi congiunti e all’incoraggiamento di entrambe le parti», ha affermato Xi nel suo messaggio.

Il presidente cinese ha anche sottolineato che entrambe le parti hanno mantenuto una stretta comunicazione strategica, intensificato la cooperazione a livello lavorativo e rafforzato il coordinamento e la cooperazione nelle questioni internazionali multilaterali, affermando che tali sforzi hanno promosso il continuo sviluppo delle relazioni, difendendo gli interessi comuni dei due paesi e la pace regionale. e stabilità.

«La nostra ferma politica è difendere, consolidare e sviluppare con successo le tradizionali relazioni amichevoli e cooperative tra Cina e Corea del Nord», ha affermato Xi.

Anche se Kim e Xi si sono scambiati gli auguri in varie occasioni, è piuttosto raro che mandino messaggi di Capodanno contemporaneamente.

Maddalena Ingrao

