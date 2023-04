CINA. Caro Kim ti scrivo…

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una lettera al leader nordcoreano Kim Jong-un, esprimendo la volontà di rafforzare la comunicazione strategica con la Corea del Nord, come hanno riferito martedì i media statali di Pyongyang.

Xi ha espresso i suoi “sentiti” ringraziamenti al leader nordcoreano in una risposta inviata il 12 aprile al precedente messaggio di Kim che si congratulava per l’elezione di Xi a presidente cinese per un terzo mandato, secondo quanto riportato dalla Korean Central News Agency, Kcna.

Il presidente cinese ha affermato che la Cina e la Corea del Nord hanno mantenuto e sviluppato le loro tradizionali relazioni amichevoli, anche se le situazioni di sicurezza internazionale e regionale stanno cambiando “seriamente e in modo complicato”.

Il leader cinese ha espresso la volontà di elevare i legami bilaterali a un livello superiore “rafforzando la comunicazione strategica e guidando congiuntamente” lo sviluppo delle relazioni tra Pechino e Pyongyang con il leader della Corea del Nord, ha dichiarato la Kcna in un dispaccio in lingua inglese.

Kim Jong Un aveva in precedenza inviato una lettera per esprimere le sue “più calorose congratulazioni” a Xi Jinping il 10 marzo scorso, giorno in cui era stato formalmente nominato leader cinese per un terzo mandato quinquennale.

Prima della lettera della scorsa settimana, Xi Jinping aveva inviato un messaggio simile di ringraziamento al leader nordcoreano all’inizio del mese tramite il nuovo ambasciatore cinese in Corea del Nord, Wang Yajun.

La Corea del Nord ha rafforzato i suoi legami con la Cina, tradizionale alleato e benefattore economico del Paese, a causa delle sanzioni globali sui suoi programmi nucleari e missilistici e dello stallo dei colloqui di denuclearizzazione con gli Stati Uniti, riporta Yonhap.

Pyongyang ha da poco riattivato tutti i collegamenti da e per a Cina, prima aperti solo per le merci, avendo allentato tutte le restrizioni imposte per la pandemia.

Maddalena Ingrao