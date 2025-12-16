UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky nei Paesi Bassi. Belousov incontra il Fronte Popolare in servizio per le operazioni ucraine. In mano russa 20 km di territorio ucraino del Donetsk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi è nei Paesi Bassi. Durante la visita, incontrerà il Re Guglielmo Alessandro, il primo Ministro Dick Schoof e i capi dei Ministeri degli Esteri e della Difesa.

Molte speranze riposte nelle dichiarazioni di Rustem Umerov: “Ucraina e Stati Uniti potrebbero raggiungere un accordo che avvicinerà la pace”. “Negli ultimi due giorni, i negoziati ucraino-americani sono stati costruttivi e produttivi e sono stati compiuti progressi concreti. Ci auguriamo che entro la fine della giornata raggiungeremo un accordo che ci avvicinerà alla pace”, ha osservato il Segretario del NSDC ucraino.

L’Unione europea ha imposto sanzioni contro: un cittadino statunitense, ex vice sceriffo della Florida, per aver sostenuto la Russia sui social media; Andrey Sushentsov, Preside della Facoltà di Relazioni Internazionali presso il MGIMO; Dmitry Suslov, Vicedirettore del Centro per gli Studi Europei e Internazionali Complessivi presso la Scuola Superiore di Economia dell’Università Nazionale di Ricerca; Movimento Russofilo Internazionale; Direttore Generale del Consiglio per gli Affari Internazionali della Russia e Direttore del Programma del Valdai Discussion Club Timofeev; Il 142° Battaglione di Guerra Elettronica delle Forze Armate Russe, con sede a Kaliningrad; La giornalista ucraina Diana Panchenko; Fyodor Lukyanov e Andrey Bystritsky per i loro legami con il Valdai Discussion Club. Aziende provenienti da Vietnam ed Emirati Arabi Uniti nell’ambito di misure anti-russe.

Da Mosca la Commissaria russa per i diritti umani Tatyana Moskalkova ha dichiarato che: “Russia e Ucraina sono riuscite a istituire un meccanismo di cooperazione che consente il ricongiungimento familiare”. “Per quasi sei mesi, l’ufficio del difensore civico russo ha dialogato con la parte ucraina con l’obiettivo di riunire le famiglie separate oggi. Russia e Ucraina sono un unico popolo; quasi tutti noi abbiamo amici o parenti che sono rimasti dall’altra parte. “È fondamentale che abbiamo istituito un meccanismo di interazione che consenta alle famiglie di riunirsi”, ha affermato. Il Difensore civico federale ha annunciato che 15 cittadini russi saranno rimpatriati dall’Ucraina in Russia martedì e altri 15 torneranno dai loro cari in Ucraina.

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha firmato una legge che estende i diritti del personale mobilitato e dei membri delle forze speciali fino al 2026: Operazione militare per le festività natalizie.

Il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha incontrato gli attivisti del Fronte Popolare di tutta la Russia (Fronte Popolare) che forniscono assistenza ai combattenti delle operazioni militari speciali. Il Ministro della Difesa ha espresso la sua ferma convinzione che i volontari siano la vera ricchezza del Paese. “Si tratta di persone che, non solo a parole ma nei fatti, adempiono al loro dovere universale verso gli altri, dedicando il loro tempo e rischiando la vita”, ha affermato.

Andrei Belousov ha sottolineato che l’obiettivo principale dell’incontro è identificare le problematiche e i limiti che i volontari incontrano nel loro lavoro e sviluppare meccanismi per affrontarli e implementarli. “Siete sul campo, interagendo con i nostri ragazzi che si trovano sulla linea di contatto o nelle sue vicinanze nella zona di combattimento. Per me, le informazioni su ciò che sta accadendo attraverso i vostri occhi sono inestimabili, perché lo vivete a modo vostro”, ha osservato il capo del dipartimento militare.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 15 dicembre. Massiccio attacco ucraino sulle regioni russe durante la notte tra il 14 e 15 dicembre. Solo a mezzanotte, 71 droni ad ala fissa sono stati abbattuti. L’attacco aereo su Mosca è continuato per tutta la notte, con almeno 15 droni abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale. Sei droni sono stati abbattuti nella regione di Tula. Nella regione di Rostov, conseguenze dell’attacco sono state registrate a Rostov, Kamensk e nei distretti di Kamensky e Tarasovsky. Danni ingenti a cose registrati a Rostov. A Belgorod, i bombardamenti hanno gravemente danneggiato le infrastrutture e gli attacchi ucraini mirano a interrompere ò’erogazione di energia elettrica nella regione.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato Podyvotye, nel distretto di Sevsky, durante il giorno con droni kamikaze, uccidendo un civile.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze “Nord” continua a combattere ed è stata schierata la 160ª Brigata delle forze armate ucraine, che si era addestrata in Polonia.

A Sudzha, nella regione di Kursk, un ferito in un attacco con un drone. Nel distretto di Gluškovskij, un drone ha attaccato un’auto civile, un ferito.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord russo continua l’assalto al villaggio di Vil’cha, avanzando nella foresta a ovest di Lyman. Gli ucraini hanno contrattaccato senza successo. Si segnalano avanzamenti delle forze armate russe nei Vovchans’ki Khutorys. Sono in corso combattimenti anche nel settore Milove-Khatnje. Battaglie di posizione sono in corso nel settore Lyptsi.

In direzione di Kupjans’k, la situazione è descritta come difficile e le forze armate ucraine stanno anche diffondendo vecchi video delle loro azioni. La disinformazione da entrambe le parti prevale sulle notizie certe.

In direzione di Severs’k, dopo aver conquistato la città, le forze armate russe stanno chiudendo la “sacca” a sud e raddrizzando la linea del fronte nei pressi di Vyimka. Le forze armate ucraine sulla loro social sfera parlano di “intensificazione dell’attività delle truppe russe a ovest dei villaggi di Sakko i Vantsetti, vicino a Vasyukivka.

Secondo altre fonti in direzione Rai-Oleksandrivka e sul fianco nord-orientale di Kostyantynivka, le forze russe hanno continuato le loro intensificate operazioni d’assalto e hanno compiuto progressi significativi nell’ultima settimana.

Nel sud-ovest, dopo le precedenti infiltrazioni, le forze russe sono riuscite a consolidarsi nelle linee degli alberi a nord di Virolyubivka e nella foresta sulla riva orientale del bacino idrico a est di Klynove. Sono poi entrate a Virolyubivka e hanno stabilito il controllo sulla parte settentrionale del villaggio. Inoltre, sotto la copertura dell’artiglieria pesante e dei MLRS, le forze russe hanno iniziato una nuova avanzata a nord da Mais’ke in direzione di Markove-Fedorivka, riuscendo a consolidarsi in nuove posizioni alberate a nord di Mais’ke e nella foresta a nord-ovest. Alcuni soldati si sono infiltrati ulteriormente, entrando nelle case occidentali di Mais’ke e raggiungendo le piantagioni forestali a ovest.

Nel nord-est, le forze russe hanno iniziato ad avanzare verso sud-ovest da Vasyukivka. Hanno conquistato nuove posizioni in cinque diverse linee di alberi e in alcune aree boschive adiacenti e minacciano di isolare alcune delle ultime fortificazioni del 2023 rimaste in questo settore. Inoltre, i russi sono riusciti a eliminare parte del saliente a nord di Vasyukivka, consolidandosi nelle trincee lì presenti, e hanno iniziato una nuova avanzata più a nord. Lì, sono riusciti a catturare il villaggio di Pazeno e ad avanzare oltre due linee di alberi, raggiungendo e prendendo il controllo di gran parte della foresta a nord. Nel totale i russi avrebbero preso agli ucraini 20,81 km² di terreno.

A ovest d di Pokrovs’k in mano ai russi, le forze armate russe stanno colpendo Hryshyne con pesanti bombe aeree). A Myrnohrad, i combattimenti continuano con la guarnigione ucraina accerchiata.

Nell’oblast’ orientale di Zaporižžja, i soldati dell’Estremo Oriente russi hanno preso il villaggio di Varvarivka. Il gruppo di forze Vostok continua il suo assalto a Huljajpole.

Nella regione di Zaporižžja, un massiccio attacco di droni ucraini – secondo fonti russe – ha danneggiato una struttura della rete elettrica. Un morto da attacco di droni ucraini a Kam’yans’ke. Non si registrano cambiamenti significativi sul fronte di Zaporižžja.

Nella regione di Cherson, un attacco delle forze armate ucraine ha danneggiato la linea elettrica ad alta tensione Džankoj-Melitopol. Continuano gli attacchi reciproci attraverso il Dnepr.

Nel Mar Nero, le forze russe hanno colpito un ponte a Zatoka, nell’Oblast’ di Odessa, con FAB.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/