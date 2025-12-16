REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. L’M23 lascia Uvira

L’M23 ha dichiarato martedì che si sarebbe ritirato dalla città chiave di Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo orientale, su richiesta di Washington, che ha promesso “azioni” per la “chiara violazione” di un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti.

La milizia sostenuta dal Ruanda ha conquistato la città strategica vicino al confine con il Burundi mercoledì scorso, pochi giorni dopo che i governi congolese e ruandese avevano firmato l’accordo di pace a Washington, un accordo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva salutato come un “grande miracolo”.

L’avanzata dell’M23 ha messo in dubbio il futuro del processo di pace e ha sollevato timori di una guerra regionale più ampia. La cattura di Uvira, una città di diverse centinaia di migliaia di abitanti, gli ha permesso di controllare il confine terrestre con il Burundi e di escludere la RDC dal supporto militare del suo vicino.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato sabato che il Ruanda ha chiaramente violato l’accordo di pace firmato con il vicino il 4 dicembre e ha promesso “azioni” non specificate in risposta.

Il giorno prima, l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Mike Waltz aveva accusato il Ruanda di “condurre la regione verso una maggiore instabilità e verso la guerra”.

Il leader del ramo politico dell’M23, Corneille Nanga, ha annunciato in una dichiarazione che il gruppo avrebbe “ritirato unilateralmente le sue forze dalla città di Uvira, come richiesto dai mediatori statunitensi”. Il gruppo ha chiesto che vengano messe in atto “misure adeguate” per gestire la città, tra cui “la smilitarizzazione, la protezione della popolazione e delle infrastrutture e il monitoraggio del cessate il fuoco con una forza neutrale”. Non ha fornito dettagli sull’attuazione di tali misure.

Il gruppo ha anche chiesto l’attuazione di un accordo quadro di cessate il fuoco raggiunto in un parallelo processo di pace negoziato nella capitale del Qatar, Doha, concordato a novembre ma mai rispettato sul campo.

L’M23 ha dichiarato che si stava ritirando come gesto “per infondere fiducia e dare al processo di pace di Doha ogni possibilità di successo”.

Il Ruanda nega di aver fornito supporto militare all’M23, ma sostiene di trovarsi di fronte a una minaccia esistenziale derivante dalla presenza nella RDC orientale di militanti di etnia hutu legati al genocidio ruandese dei tutsi del 1994.

L’M23 ha sempre negato legami con il Ruanda e afferma che il suo obiettivo è il rovesciamento del governo del presidente congolese Felix Tshisekedi. Tuttavia, gli esperti delle Nazioni Unite affermano che l’esercito ruandese ha svolto un ruolo “fondamentale” nell’aiutare l’M23.

L’accordo di pace firmato a Washington mirava a porre fine a tre decenni di conflitto nella parte orientale della RDC, ricca di minerali; include una componente economica volta a garantire l’approvvigionamento statunitense di minerali essenziali presenti nella regione, mentre gli Stati Uniti cercano di sfidare il predominio della Cina nel settore.

Oltre all’oro e all’uranio, le miniere della RDC contengono importanti giacimenti di rame, cobalto, coltan e litio, con utilizzi che spaziano dalle armi ai telefoni cellulari e alle auto elettriche.

Nonostante gli sforzi di pace, entrambe le parti si sono accusate a vicenda di aver violato il cessate il fuoco. La presa di Uvira da parte dell’M23 faceva parte di un’offensiva lanciata all’inizio di dicembre nella provincia del Sud Kivu.

L’offensiva su Uvira ha causato decine di morti, almeno 100 feriti e oltre 200.000 sfollati, secondo ONG e Nazioni Unite. Ha fatto seguito alla cattura, all’inizio di quest’anno, di altre due importanti città orientali, Goma e Bukavu.

